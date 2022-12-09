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Из Сибири с любовью

Из Сибири с любовью

Автор:
09 декабря 2022 13:45
Метки: Польша   памятник   посол   сибирь   
427
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8 декабря в Иркутск прибыл посол Республики Польши, где он посетил выставку «Из Польши с любовью».

Выставка организована по инициативе Генерального консульства Республики Польша в Иркутске, в честь завершения Национального праздника - Дня Независимости Республики Польша. Как сообщил сам посол, «В эти нелегкие времена мы предлагаем не предавать забвению нашу совместную историю. Искусство должно быть вне политики».


Во время выставки иркутяне вручили послу картину с изображением уничтоженных советских памятников, в напоминание о том, какую реально любовь испытывают поляки ко всему русскому! «Цинизм польских официальных лиц не знает границ! На нашей земле они предлагают не предавать забвению совместную историю, а на своей земле они сносят наши памятники. За последние годы в Польше уничтожено более 425 советских монументов!», - сказал автор оригинального подарка, иркутянин Денис Букалов.


Это своего рода ответ за российского посла, которого 9 мая облили красной краской в момент возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. В этом и заключается наш русский дух и стойкость- не истерить, не кричать, а спокойно указать нашим недоброжелателям на их место!

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Метки: Польша   памятник   посол   сибирь   
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8  комментариев
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Минусят пшеки?
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2k
poбт Час назад
годно
такие картины можно уже вручать всем еврогейским послам в "дни дружбы"
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2k
Saplus 2 часа назад
Илья старается скорее
Уравновесить зло добром.
Увидел парни бьют мальчишку -
Красиво рядом станцевал.
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986
Максим Макашев 2 часа назад
хохлам никак опять электричество включили? Генерал Армаггедон! Ваше слово!
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60k
google.ru 2 часа назад
Ну хоть ножом ударил и то хорошо.. А вообще меня распирает огромная гордость за подобный хамский поступок.. России есть чем гордиться!..Настоящий патриот.

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