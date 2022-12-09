Выставка организована по инициативе Генерального консульства Республики Польша в Иркутске, в честь завершения Национального праздника - Дня Независимости Республики Польша. Как сообщил сам посол, «В эти нелегкие времена мы предлагаем не предавать забвению нашу совместную историю. Искусство должно быть вне политики».

Во время выставки иркутяне вручили послу картину с изображением уничтоженных советских памятников, в напоминание о том, какую реально любовь испытывают поляки ко всему русскому! «Цинизм польских официальных лиц не знает границ! На нашей земле они предлагают не предавать забвению совместную историю, а на своей земле они сносят наши памятники. За последние годы в Польше уничтожено более 425 советских монументов!», - сказал автор оригинального подарка, иркутянин Денис Букалов.

Это своего рода ответ за российского посла, которого 9 мая облили красной краской в момент возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат в Варшаве. В этом и заключается наш русский дух и стойкость- не истерить, не кричать, а спокойно указать нашим недоброжелателям на их место!