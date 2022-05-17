Кинотеатр конца света: кинозал на 700 человек посреди пустыни в Египте

Во время одной из своих поездок на Синайский полуостров в 1990-х годах Эдель решил, что это идеальное место для строительства кинотеатра под открытым небом. Затем он вернулся во Францию в поисках инвесторов. Заявленная цель флаера того времени — доказать, что туризм необязательно является разрушительным элементом и что Великий Театр Природы может примирить нас со стихиями.

Концепция автора включала в себя специальный экран, подходящую мебель и около 700 деревянных сидений. Проекционное оборудование было куплено в кинотеатре в Каире. Все шло по плану — вплоть до премьеры, которая состоялась 6 октября 2000 года.

Организаторы запланировали показывать «Парк Юрского периода». Однако во время торжественного открытия вышел из строя электрогенератор, что привело к отключению электроэнергии. Без питания проектора премьера была отменена, и дальнейшие показы не проводились.