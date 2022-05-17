Кинотеатр конца света: кинозал на 700 человек посреди пустыни в Египте

Долгое время многие не знали, что на южной оконечности Синайского полуострова находится заброшенный кинотеатр. Эта площадка под открытым небом так и не смогла выполнить свою задачу, и в течение нескольких лет 700 засыпанных песком стульев оставались в ожидании своих зрителей.
Создание проекта
Должно быть, довольно сюрреалистично встретить это заброшенное место посреди египетской пустыни. Этот уникальный кинотеатр был построен французом Динном Эделем в конце 1990-х годов. Он назвал его «Седьмой арт-кинотеатр», но после того как объект был заброшен, это место стало называться «Кинотеатром конца света».
Во время одной из своих поездок на Синайский полуостров в 1990-х годах Эдель решил, что это идеальное место для строительства кинотеатра под открытым небом. Затем он вернулся во Францию в поисках инвесторов. Заявленная цель флаера того времени — доказать, что туризм необязательно является разрушительным элементом и что Великий Театр Природы может примирить нас со стихиями.
Концепция автора включала в себя специальный экран, подходящую мебель и около 700 деревянных сидений. Проекционное оборудование было куплено в кинотеатре в Каире. Все шло по плану — вплоть до премьеры, которая состоялась 6 октября 2000 года.
Организаторы запланировали показывать «Парк Юрского периода». Однако во время торжественного открытия вышел из строя электрогенератор, что привело к отключению электроэнергии. Без питания проектора премьера была отменена, и дальнейшие показы не проводились.
Закрытие места
Ходят слухи, что сбой произошел из-за местных властей, которые не поддержали идею кинотеатра под открытым небом в пустыне, или, возможно, из-за происков конкурирующего бизнесмена. Никто не знает наверняка.
Место оставалось в значительной степени забытым до 2014 года, когда Каупо Киккас опубликовал фотографии заброшенного объекта. Эти фотографии моментально стали вирусными, и появилась надежда, что этот кинотеатр под открытым небом возродится и наконец выполнит свое предназначение.
К сожалению, всего несколько месяцев спустя городской исследователь посетил эту скрытую жемчужину и обнаружил, что сиденья украдены. Деревянные части сидений все еще были на месте, разбросанные по земле, но металлическая фурнитура, скрепляющая их вместе, отсутствовала. В апреле 2018 года местные власти закрыли территорию для туристов. Теперь от этого секретного заброшенного места остались только фотографии.
Источник:
АНТИФИШКИ
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