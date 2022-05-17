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Поисковики, может хватит? Порция странных запросов, которые не облегчили жизнь

Поисковики, может хватит? Порция странных запросов, которые не облегчили жизнь

Автор:
17 мая 2022 14:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   гугл   подборка   поисковики   поисковые запросы   прикол   яндекс   
2642
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Нейронные сети, самообучающиеся алгоритмы, искусственный интеллект... Понимаешь, что всё это пустой звон, когда сталкиваешься с реальностью. А реальность весьма упорота.
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Источник:

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Метки: Юмор   гугл   подборка   поисковики   поисковые запросы   прикол   яндекс   
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7  комментариев
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2k
Carex Час назад
Не поверил- проверил.
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222
Джонни 10 минут назад
Ничто не сравнится с Омском
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657
Bastard Fat Час назад
две недели не отходил далеко от толчка, ощущалась липкое чувство проклятия
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25k
Андрей Иванов 2 часа назад
Ну так держите её голой круглый год, почему мы должны жрать невкусные арбузы
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Бернгард Кёне

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