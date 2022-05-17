Поисковики, может хватит? Порция странных запросов, которые не облегчили жизнь

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Нейронные сети, самообучающиеся алгоритмы, искусственный интеллект... Понимаешь, что всё это пустой звон, когда сталкиваешься с реальностью. А реальность весьма упорота.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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