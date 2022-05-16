Если вернуться ровно на 50 лет назад

FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России McDonald's - всё: американский фаст-фуд окончательно уходит из России 15 колоритных фото, которые поймут только те, у кого есть или была дача 15 колоритных фото, которые поймут только те, у кого есть или была... «Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня Победы «Это оскорбление»: польский журналист высказался об очернении Дня... Кассир и очень понятливый посетитель магазина Кассир и очень понятливый посетитель магазина «Мы придём за вами на рассвете»: российские хакеры объявили «кибервойну» недружественным странам «Мы придём за вами на рассвете»: российские хакеры объявили... Премия "Оскар" здорового человека Премия "Оскар" здорового человека Обречённый взгляд тигра-самца Обречённый взгляд тигра-самца Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек Парашютный десант: любимая игрушка советских мальчишек "Зеленскому - Оскар": британцы возмутились итогами Евровидения -2022 "Зеленскому - Оскар": британцы возмутились итогами Евровидения -2022 О любовных треугольниках, четырёхугольника и прочих неведомых фигурах О любовных треугольниках, четырёхугольника и прочих неведомых фигурах Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Топ 10 самых больших насекомых в мире Топ 10 самых больших насекомых в мире Кошка попыталась навязать котят спящей хозяйке Кошка попыталась навязать котят спящей хозяйке Мастер обратился за помощью к гравитации Мастер обратился за помощью к гравитации Жутковатые факты о пластиковом мусоре Жутковатые факты о пластиковом мусоре Фантастически ярко: города, которые ночью преображаются до неузнаваемости Фантастически ярко: города, которые ночью преображаются до... Порция логичных умозаключений, которым сложно что-то противопоставить Порция логичных умозаключений, которым сложно что-то противопоставить Особая котическая иллюзия Особая котическая иллюзия
Если вернуться ровно на 50 лет назад

Если вернуться ровно на 50 лет назад

Автор:
16 мая 2022 14:13
Метки: СССР   история   телевидение   
806
8
что интересного мы увидели бы по телевизору?
×
×
«Какие каналы в детстве смотрели вы?» - спросил внук.
Ему было странно услышать, что у нас было два канала: центральное и местное телевидение.
Телевизор был как магнит – вечерами собирал у своего экрана всю семью.
Трансляция начиналась в 9 часов утра с утренней зарядки. В нашей семье этим не занимались, а вот сосед сверху регулярно делал под руководством телевизионного тренера гимнастику – было слышно, как он пыхтит и топает.
В выходные и праздничные дни телевизор работал с утра и до позднего вечера. Программа была составлена таким образом, что в утренние и дневные часы показывали передачи для определенной аудитории, а вечером – для всей семьи.
Цикл передач о советском цирке в нашей семье любили мы с сестрой. Насмотревшись на дрессированных животных, сестра начинала муштровать нашего кота Тарзана и очень огорчалась, когда тот убегал.
Мне нравились клоун Карандаш и фокусники. Шутки и репризы мы во дворе с ребятами долго обсуждали и смеялись. Дело в том, что все смотрели одни и те же передачи, поэтому общих тем для разговора и обсуждения всегда было достаточно.
Папе нравилась «Международная панорама» - он откладывал домашние дела и внимательно слушал международного обозревателя. На работе мужчины обсуждали политическую ситуацию в мире.
Я несколько раз послушал, о чем говорят, лишний раз убедился, что живу в самой справедливой и лучшей стране, и что скоро Советский Союз победит мировой империализм и наступит на земле коммунизм.
«В мире животных» - любимая передача нескольких поколений. Обычно к этому времени все домашние дела заканчивались и у телевизора устраивались и дети, и взрослые. Сюжеты были интересными, познавательными. В. Песков увлекательно рассказывал о разных животных и их повадках.
Сатирический киножурнал «Фитиль» смотрели все с удовольствием. Во многих сюжетах узнавали знакомые ситуации. Часто там снимались знаменитые актеры – А. Райкин, С. Крамаров, Е. Леонов и другие.
Обычно в сетке вещания были не только развлекательные передачи, но и познавательные. Телеальманах «Русская речь» мама заставляла нас смотреть с сестрой. Она считала, что знание русского языка необходимо для учебы.
«Кабачок 13 стульев» был как форточка в Европу. Польские имена: пан Директор, пани Моника пан Профессор… Забавные сценки, польские песенки, европейская модная одежда.
Однажды в гости пришла мамина подруга. На ней было платье как у пани Терезы – ей его пошили в местном ателье. Тети Гали даже рисовать его не пришлось, достаточно было сказать «как у пани Терезы» и закройщица все поняла.
В летнем трудовом лагере ребята из нашего класса готовили для смотра номер. Это была сценка из «кабачка». Мне досталась роль пана Владека, а пани Терезой была Ира Селезнева. Сценка удалась – все смеялись, а нас в лагере стали называть именами героев кабачка.
Музыкальных передач на телевидение было не так уж и много. Днем в воскресенье «Музыкальный киоск», а в праздники транслировали концерты.
Во времена СССР очень популярны были оперетты, их часто показывали. А Татьяну Шмыга, Георга Отса любили все и даже напевали их арии. Но такие концерты показывали уже для взрослых, когда дети ложились спать.
Много было интересных передач, которые с удовольствием смотрели всей семьей. Соревновательные передачи «А, ну-ка, девушки!», «А, ну-ка, парни», «Алло, мы ищем таланты» с жаром обсуждались, у каждого был свой фаворит, за него болели и радовались победе.
Сейчас слишком много каналов с узким форматом, как бы, для индивидуального просмотра. А хочется что-то посмотреть вместе и обсудить.
А может нужно от количества каналов перейти к качеству передач?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   телевидение   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34
Lexx 8 часов назад
Была ещё передача "Здоровье" с Юлией Белянчиковой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 2 часа назад
Да уж, было времечко-если фильм пропустил,то надейся повтор через несколько лет увидеть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Alf 3 часа назад
СССР был весьма уныл. Что, в частности, заметнее всего при изучении телепередач того времени. Но апогея унылости он достигал в сфере развлекательных передач, которых в СССР было очень мало. Только к концу 80-х, благодаря политике Михаила Горбачёва, советское телевидение стало хотя бы немного отвечать требованиям развлекательности. При Брежневе же советское ТВ было каким-то бескрайним серым морем. Развлекательных передач не то чтобы не было вообще, но они появлялись крайне редко и совершенно непредсказуемо. Например, передача «Вокруг смеха», которую конечно любил советский телезритель, показывалась от случая к случаю, с интервалом в несколько месяцев. Но самая тоска была в сфере музыкальных телепередач для молодёжи. По сути, если не брать в расчёт передачу «Утренняя почта», которая, собственно, представляла из себя получасовую воскресную трансляцию советских ВИА разной степени паршивости, в брежневском СССР существовала всего одна телепередача, в которой показывали иностранную, причём преимущественно западную, поп-музыку. Это была передача «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Естественно, выходила она также очень редко и крайне непредсказуемо. Однако было две точки календаря, в которые, как знал любой советский молодой человек (кроме совсем отсталых слоёв населения), эта передача появлялась гарантированно. Первой такой точкой было 1 января. После новогоднего «Голубого огонька», как правило всегда пускали передачу «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады». Однако далеко не каждый мог до неё дотянуть, учитывая новогодний стол и то, что «Голубой огонёк» заканчивался часа в три ночи.
Полная версия статьи: Когда в СССР показывали Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
https://germanych.livejournal.com/335026.htmlhttps://germanych.livejournal.com/335026.html germanych
9 октября 2018, 19:47
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Ashabad 3 часа назад
Мелкота! У нас было ТРИ канала. 1-я, 2-я и УТ-1.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Андрей 3 часа назад
Орешек знаний тверд
Но все же мы не привыкли отступать
И расколоть его поможет
Киножурнал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
42k
Карандаш 7 часов назад
Никогда Песков не нравился - скучный был. Дроздов наоборот обаятельный, притягивал к себе. Здоровья ему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Б.Касторский 9 часов назад
Осталось только узнать, кто будет оценивать качество передач.
Аудитория сама решает что смотреть. Думаете Дом 2 создали с целью сделать население тупым? Нет, на него была аудитория, что подтвердила первая же адаптированная передача За стеклом.
Качественный контент есть и он доступен, только вот рейтинги показывают, что интересны они узкому кругу зрителей. А значит цензура приведет лишь к недовольству. Пусть будет как будет. Меньше давить. Больше разных точек зрения и мнений.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Andrew

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

55481



Другие посты автора
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хитрюга

Популярные теги
#Юмор#фото#Ватермарк#Украина#СССР#в мире#Разное#автомобили#новости#Ynews
#прикол#история#картинки#кино#Россия#позитив#Реакция#забавно#фотографии#природа
#животные#интересно#подборка#люди#Приколы#факты#интересное#коты#автомир#мир
Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Как мы искали новую одежду на Авито. Личный опыт редакторов Фишек Очень атмосферные фото первомайских демонстраций Очень атмосферные фото первомайских демонстраций Мексиканский нацизм, или свадьба с почестями для Гитлера Мексиканский нацизм, или свадьба с почестями для Гитлера Как ЛиАз стал автобусом с прицепом-гармошкой Как ЛиАз стал автобусом с прицепом-гармошкой Уникальные снимки из прошлого, которые влюбят вас в историю Уникальные снимки из прошлого, которые влюбят вас в историю Исторические фото, на которые стоит взглянуть Исторические фото, на которые стоит взглянуть

На что жалуетесь?

Вернуться