Если вернуться ровно на 50 лет назад

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что интересного мы увидели бы по телевизору?
Однажды вечером сели с внуком смотреть телевизор. Едва не рассорились из-за того, что будем смотреть. Как и во многих семьях вечер начался с прощелкивания каналов. Телевизор один, а предпочтений у зрителей несколько.
Каналов больше сотни, а выбрать интересную для всех передачу не удается. Есть детские, музыкальные, христианские, спортивные и множество различных специализирующихся на определенных интересах каналов.
Каналов больше сотни, а выбрать интересную для всех передачу не удается. Есть детские, музыкальные, христианские, спортивные и множество различных специализирующихся на определенных интересах каналов.
Кадр из передачи «Голубой огонек», дикторы ЦТ Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов и Анна Шилова.
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«Какие каналы в детстве смотрели вы?» - спросил внук.
Ему было странно услышать, что у нас было два канала: центральное и местное телевидение.
Телевизор был как магнит – вечерами собирал у своего экрана всю семью.
Трансляция начиналась в 9 часов утра с утренней зарядки. В нашей семье этим не занимались, а вот сосед сверху регулярно делал под руководством телевизионного тренера гимнастику – было слышно, как он пыхтит и топает.
Ему было странно услышать, что у нас было два канала: центральное и местное телевидение.
Телевизор был как магнит – вечерами собирал у своего экрана всю семью.
Трансляция начиналась в 9 часов утра с утренней зарядки. В нашей семье этим не занимались, а вот сосед сверху регулярно делал под руководством телевизионного тренера гимнастику – было слышно, как он пыхтит и топает.
В выходные и праздничные дни телевизор работал с утра и до позднего вечера. Программа была составлена таким образом, что в утренние и дневные часы показывали передачи для определенной аудитории, а вечером – для всей семьи.
Цикл передач о советском цирке в нашей семье любили мы с сестрой. Насмотревшись на дрессированных животных, сестра начинала муштровать нашего кота Тарзана и очень огорчалась, когда тот убегал.
Мне нравились клоун Карандаш и фокусники. Шутки и репризы мы во дворе с ребятами долго обсуждали и смеялись. Дело в том, что все смотрели одни и те же передачи, поэтому общих тем для разговора и обсуждения всегда было достаточно.
Цикл передач о советском цирке в нашей семье любили мы с сестрой. Насмотревшись на дрессированных животных, сестра начинала муштровать нашего кота Тарзана и очень огорчалась, когда тот убегал.
Мне нравились клоун Карандаш и фокусники. Шутки и репризы мы во дворе с ребятами долго обсуждали и смеялись. Дело в том, что все смотрели одни и те же передачи, поэтому общих тем для разговора и обсуждения всегда было достаточно.
Папе нравилась «Международная панорама» - он откладывал домашние дела и внимательно слушал международного обозревателя. На работе мужчины обсуждали политическую ситуацию в мире.
Я несколько раз послушал, о чем говорят, лишний раз убедился, что живу в самой справедливой и лучшей стране, и что скоро Советский Союз победит мировой империализм и наступит на земле коммунизм.
Я несколько раз послушал, о чем говорят, лишний раз убедился, что живу в самой справедливой и лучшей стране, и что скоро Советский Союз победит мировой империализм и наступит на земле коммунизм.
«В мире животных» - любимая передача нескольких поколений. Обычно к этому времени все домашние дела заканчивались и у телевизора устраивались и дети, и взрослые. Сюжеты были интересными, познавательными. В. Песков увлекательно рассказывал о разных животных и их повадках.
Сатирический киножурнал «Фитиль» смотрели все с удовольствием. Во многих сюжетах узнавали знакомые ситуации. Часто там снимались знаменитые актеры – А. Райкин, С. Крамаров, Е. Леонов и другие.
Обычно в сетке вещания были не только развлекательные передачи, но и познавательные. Телеальманах «Русская речь» мама заставляла нас смотреть с сестрой. Она считала, что знание русского языка необходимо для учебы.
«Кабачок 13 стульев» был как форточка в Европу. Польские имена: пан Директор, пани Моника пан Профессор… Забавные сценки, польские песенки, европейская модная одежда.
Обычно в сетке вещания были не только развлекательные передачи, но и познавательные. Телеальманах «Русская речь» мама заставляла нас смотреть с сестрой. Она считала, что знание русского языка необходимо для учебы.
«Кабачок 13 стульев» был как форточка в Европу. Польские имена: пан Директор, пани Моника пан Профессор… Забавные сценки, польские песенки, европейская модная одежда.
Однажды в гости пришла мамина подруга. На ней было платье как у пани Терезы – ей его пошили в местном ателье. Тети Гали даже рисовать его не пришлось, достаточно было сказать «как у пани Терезы» и закройщица все поняла.
В летнем трудовом лагере ребята из нашего класса готовили для смотра номер. Это была сценка из «кабачка». Мне досталась роль пана Владека, а пани Терезой была Ира Селезнева. Сценка удалась – все смеялись, а нас в лагере стали называть именами героев кабачка.
Музыкальных передач на телевидение было не так уж и много. Днем в воскресенье «Музыкальный киоск», а в праздники транслировали концерты.
В летнем трудовом лагере ребята из нашего класса готовили для смотра номер. Это была сценка из «кабачка». Мне досталась роль пана Владека, а пани Терезой была Ира Селезнева. Сценка удалась – все смеялись, а нас в лагере стали называть именами героев кабачка.
Музыкальных передач на телевидение было не так уж и много. Днем в воскресенье «Музыкальный киоск», а в праздники транслировали концерты.
Во времена СССР очень популярны были оперетты, их часто показывали. А Татьяну Шмыга, Георга Отса любили все и даже напевали их арии. Но такие концерты показывали уже для взрослых, когда дети ложились спать.
Много было интересных передач, которые с удовольствием смотрели всей семьей. Соревновательные передачи «А, ну-ка, девушки!», «А, ну-ка, парни», «Алло, мы ищем таланты» с жаром обсуждались, у каждого был свой фаворит, за него болели и радовались победе.
Сейчас слишком много каналов с узким форматом, как бы, для индивидуального просмотра. А хочется что-то посмотреть вместе и обсудить.
Много было интересных передач, которые с удовольствием смотрели всей семьей. Соревновательные передачи «А, ну-ка, девушки!», «А, ну-ка, парни», «Алло, мы ищем таланты» с жаром обсуждались, у каждого был свой фаворит, за него болели и радовались победе.
Сейчас слишком много каналов с узким форматом, как бы, для индивидуального просмотра. А хочется что-то посмотреть вместе и обсудить.
А может нужно от количества каналов перейти к качеству передач?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история телевидение
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Полная версия статьи: Когда в СССР показывали Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.
https://germanych.livejournal.com/335026.htmlhttps://germanych.livejournal.com/335026.html germanych
9 октября 2018, 19:47
Но все же мы не привыкли отступать
И расколоть его поможет
Киножурнал
Аудитория сама решает что смотреть. Думаете Дом 2 создали с целью сделать население тупым? Нет, на него была аудитория, что подтвердила первая же адаптированная передача За стеклом.
Качественный контент есть и он доступен, только вот рейтинги показывают, что интересны они узкому кругу зрителей. А значит цензура приведет лишь к недовольству. Пусть будет как будет. Меньше давить. Больше разных точек зрения и мнений.
помнится, было такое "гостелерадио"?
что мешает его воссоздать сегодня, включив в сферу его контроля частные телеканалы?
А сравнения Ваши, это за гранью))) Всё в кучу, главное что бы картинка была ярче. Дом 2 для Вас снимают, это точно.
Понимаете, если мне не нравится какое-то шоу, но оно не нарушает закон, то зачем его закрывать? Пусть зритель сам решает что ему смотреть. Я любил каналы Дискавери. Особенно наука. Жаль сейчас с ними тяжело стало. Но в целом могу выбрать необходимый контент в сети. Пусть каждый поступает как ему лучше. Смотрит или читает, что ближе.