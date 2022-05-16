Если вернуться ровно на 50 лет назад

В выходные и праздничные дни телевизор работал с утра и до позднего вечера. Программа была составлена таким образом, что в утренние и дневные часы показывали передачи для определенной аудитории, а вечером – для всей семьи.

Цикл передач о советском цирке в нашей семье любили мы с сестрой. Насмотревшись на дрессированных животных, сестра начинала муштровать нашего кота Тарзана и очень огорчалась, когда тот убегал.

Мне нравились клоун Карандаш и фокусники. Шутки и репризы мы во дворе с ребятами долго обсуждали и смеялись. Дело в том, что все смотрели одни и те же передачи, поэтому общих тем для разговора и обсуждения всегда было достаточно.