"Зеленскому - Оскар": британцы возмутились итогами Евровидения -2022





"Они уже давно полируют "Оскар" для Зеленского. Ему его по той же схеме могут вручить", — язвит читатель с ником MaRz.





"Зеленский наверняка понимает, что это было политическое решение и на самом деле у Украины была не самая лучшая песня", — заметил Kurt Zoumas cat.





"Это похоже на футбольный матч, в котором Украина проигрывает, но все равно ее объявляют победителем", — иронизирует Ukpatriot12737484.





"С таким же успехом можно позволить им выиграть все остальные соревнования — чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и соревнования по легкой атлетике", — грустно подытоживают читатели газеты.



