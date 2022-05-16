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"Зеленскому - Оскар": британцы возмутились итогами Евровидения -2022

"Зеленскому - Оскар": британцы возмутились итогами Евровидения -2022

Автор:
16 мая 2022 09:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Евровидение 2022   голосование   итоги голосования   мнения   песенный конкурс   победа Украины   политика   фарс   
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На недавнем песенном конкурсе победу одержала украинская группа победа досталась украинской группе Kalush Orchestra, и этот результат внезапно рассердил жителей Британии. Поклонники "Евровидения" оказались быть толерантными и рассказали о том, что думают об этом "политическом фарсе".

Украинская группа Kalush Orchestra не была явным фаворитом на победу - профессиональное жюри поставило коллектив на четвертое место в рейтинге. Более того, артисты завершили свое выступление на конкурсе "Евровидение" традиционно: политическими лозунгами и кричалками.


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Любая другая группа за такие выходки был бы дисквалифицирована, но в данном конкретном случае поведение украинцев предпочли "не заметить". После выступления зрители накидали артистам из Незалежной дополнительных голосов и обеспечили Kalush Orchestra победу.


Однако этот результат песенного конкурса, пусть и предсказуемый, понравился далеко не всем. Читатели британской газеты Daily Mail возмутились итогами голосования, предположив, что теперь Украина будет побеждать во всех возможных соревнованиях.



"Они уже давно полируют "Оскар" для Зеленского. Ему его по той же схеме могут вручить", — язвит читатель с ником MaRz.


"Зеленский наверняка понимает, что это было политическое решение и на самом деле у Украины была не самая лучшая песня", — заметил Kurt Zoumas cat.


"Это похоже на футбольный матч, в котором Украина проигрывает, но все равно ее объявляют победителем", — иронизирует Ukpatriot12737484.


"С таким же успехом можно позволить им выиграть все остальные соревнования — чемпионат мира по футболу, чемпионат Европы и соревнования по легкой атлетике", — грустно подытоживают читатели газеты.


Британцы - не единственные, кому не понравилась победа украинцев. Читатели немецкого издания

Spiegel также пришли в замешательство от результатов конкурса. "Все более гротескное мероприятие, разнообразное и в итоге с предсказуемой, понятной, но тоже несвежей победой Украины", — заявил один из читателей. По его мнению, украинские участники могли вообще спеть любую песню и все равно выиграть. Другой читатель заметил, что группа из Незалежной должна была выступить вне конкурсной программы, чтобы избежать несправедливости по отношению к другим артистам.


Россия и Белоруссия в нынешнем году в конкурсе не участвовали. Что касается его результатов, то в победе Украины, похоже, никто не сомневался - пропустить такой случай "поддержки" западное общество ну никак не могло. Тина Канделаки и Мария Захарова недвусмысленно назвали итоги конкурса политическим фарсом, а само "Евровидение" - фабрикой фейков.



С другой стороны, Украине позарез сейчас нужна победа. Хотя бы в чём-то. И "Евровидение" - идеальная для этого площадка. Не так ли?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Евровидение 2022   голосование   итоги голосования   мнения   песенный конкурс   победа Украины   политика   фарс   
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2k
Radugananebe Полчаса назад
Неужели до кого-то начало доходить?
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3k
Frank Borman 12 минут назад
Бандеровцы послали на Гейвидение дегенератов и выродков. По моему, вполне заслуженно получили 1е место.
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10k
Alex Djeff 18 минут назад
Организаторы этого шабаша идут на любые подтасовки для раздувание скандала, который, как известно, является самой лучшей рекламой. В игнор...
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1k
Электрик 24 минуты назад
участник евровидения от остатков украины в 2023
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10k
.Атеист. 24 минуты назад
В смысле возмутились? Эта срань уже много лет является политическим цирком или они ток щас это заметили?) Клоуны, млять.
Как же хорошо что мы в этом г-не не участвуем, емаё, аж облегчение))
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7k
Trenzel2003 Полчаса назад
Гейвидео давно стало помойкой! Мало что мусор выступает, так еще все политизированно!
По любому, талантливые люди, группы, у кого есть слуг и даже голос, что редко сейчас, проиграют гомосекам и лезбиянкам. Да еще и откровенно нарушающим правила!
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