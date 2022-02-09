За орангутанга и двор: как безобидное голосование в Новосибирске переросло в политический фарс

Как известно, Новосибирск был избран новогодней столицей России. В честь этого местный зоопарк решил провести голосование на звание талисмана столицы нового года.
Предложение адресовали местной администрации. В мэрии идею поддержали и устроили голосование, в рамках которого выбирали из питомцев этого самого зоопарка.
Пользователям предлагали выбрать из: манула Айши, орангутана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна и белого медведя Шилки.
Поначалу борьба была между белым медвежонком и манулом. Но тут налетели навальнята и прочие "независимые депутаты" и решили устроить из безобидного голосования предвыборные баталии.
Мало им фальсификаций!— Сергей Бойко (@_sergey_boyko) February 6, 2022
Появилась информация, что орангутан вступил в ЕР стал помощником депутата ГД Савельева.
Не верьте! Это чернуха! Ложь, которую распространяют оппоненты. Орангутан лучше единороса и на такой позор не пойдет! Даже за вагон бананов! #ЗаБату pic.twitter.com/iTLFkWIxXt
Депутат городского совета Сергей Бойко, за которого на выборах топили либералы, прорекламировал кандидатуру орангутана, проведя параллель с тем, что мэром Новосибирска может быть коммунист Анатолий Локоть.
В социальных сетях начали активно поддерживать это предложение.
Поначалу были местные блогеры с внушительной аудиторией, затем к ним присоединились и либералы федерального масштаба.
Блогер Илья Варламов опубликовал призыв голосовать за орангутана Бату.
Местные СМИ начали писать, что у них есть информация, что голосованием заинтересовались в АП.
Весь этот сюр дошел до таких масштабов, что мэрии пришлось остановить голосование.
Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что администрация зоопарка попросила это сделать из-за того, что голосование стало площадкой для политических баталий.
В итоге по результатам досрочной остановки голосования победил орангутан Бату, но это не будет учитываться при определении талисмана новогодней столицы.
По информации из Новосибирска , орангутан Бату, лидер предвыборной гонки, сейчас находится в обезьяннике— Русские летописи и кот Онфим (@letopisi_rus) February 6, 2022
Орангутан Бату признан иноагентом— Andrey Zakharov (@skazal_on) February 6, 2022
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Либералы ликуют, иронизируя над тем, что Бату сейчас признают иностранным агентом.
Тем не менее, данная история показала, как легко манипулировать мнением окружающих благодаря "лидерам мнений" в социальных сетях.
Источник:
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Последняя новость меня отправила под стол)))
И чем занимается автор статьи когда пишет свой высер? Правильно. Пытается манипулировать мнением. Вот только из-за эффекта Данинга-Крюгера у него ничего не получается.
В одиночный может быть пикет
Ну народ у нас отсталый
все подумают капут
Если у дороги встала
Значит дома не е..б.у.т.
Только Империя, только Император!
Так они и испугались малолетних дегенератов
> "Из-за обычного стёба обосрался весь "зоопарк"
Поправочка - "обосрали весь зоопарк"
> "И кстати, политическая агитация в любом её виде у нас вроде как не запрещена, кроме "дней тишины"
Тема не про агитацию, а про то, как малолетними дегенератами легко манипулировать с лозунгом "против всего плохого и за всё хорошее"
ЗЫ: а зоопарк молодцы, прекратили эту шизу.