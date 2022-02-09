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За орангутанга и двор: как безобидное голосование в Новосибирске переросло в политический фарс

За орангутанга и двор: как безобидное голосование в Новосибирске переросло в политический фарс (18 фото)

Автор:
09 февраля 2022 08:18
Сообщество : Жить в России
Метки: Новосибирск   бату   голосование   зоопарк   либералы   орангутан   политика   скандал   
2638
18

Как известно, Новосибирск был избран новогодней столицей России. В честь этого местный зоопарк решил провести голосование на звание талисмана столицы нового года.

Предложение адресовали местной администрации. В мэрии идею поддержали и устроили голосование, в рамках которого выбирали из питомцев этого самого зоопарка.

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Пользователям предлагали выбрать из: манула Айши, орангутана Бату, амурского тигра Макса, снежного барса Саяна и белого медведя Шилки.

Поначалу борьба была между белым медвежонком и манулом. Но тут налетели навальнята и прочие "независимые депутаты" и решили устроить из безобидного голосования предвыборные баталии.

Депутат городского совета Сергей Бойко, за которого на выборах топили либералы, прорекламировал кандидатуру орангутана, проведя параллель с тем, что мэром Новосибирска может быть коммунист Анатолий Локоть.

В социальных сетях начали активно поддерживать это предложение.

Поначалу были местные блогеры с внушительной аудиторией, затем к ним присоединились и либералы федерального масштаба.

Блогер Илья Варламов опубликовал призыв голосовать за орангутана Бату.

Местные СМИ начали писать, что у них есть информация, что голосованием заинтересовались в АП.

Весь этот сюр дошел до таких масштабов, что мэрии пришлось остановить голосование.

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова заявила, что администрация зоопарка попросила это сделать из-за того, что голосование стало площадкой для политических баталий.

В итоге по результатам досрочной остановки голосования победил орангутан Бату, но это не будет учитываться при определении талисмана новогодней столицы.

Либералы ликуют, иронизируя над тем, что Бату сейчас признают иностранным агентом.

Тем не менее, данная история показала, как легко манипулировать мнением окружающих благодаря "лидерам мнений" в социальных сетях.

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Метки: Новосибирск   бату   голосование   зоопарк   либералы   орангутан   политика   скандал   
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7k
portmen77 2 часа назад
В буржуазном государстве любые выборы это фарс. Что и требовалось доказать. Знатно потролили.
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2k
Александр Едигаров 4 минуты назад
Бл. я очень давно так не смеялся)))
Последняя новость меня отправила под стол)))
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−29
Вадим Гулис Полчаса назад
Реальная оппозиция знатно потроллила скрепоносцев. Молодцы!
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−67
Алексей Н Полчаса назад
А манипулировать "лидерам мнений" в телевизоре не проще?
И чем занимается автор статьи когда пишет свой высер? Правильно. Пытается манипулировать мнением. Вот только из-за эффекта Данинга-Крюгера у него ничего не получается.
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6k
Виталий Касандров Полчаса назад
Против Путина хотела выйти было
В одиночный может быть пикет
Ну народ у нас отсталый
все подумают капут
Если у дороги встала
Значит дома не е..б.у.т.
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958
Дамир Саражаков Полчаса назад
Жалкая и неуместная пародия на набеги с имэйджборд типа 2ch и 4chan в лучшие годы. И тупо и не смешно. А "либералам" стоит задуматься, а чем они, собственно, занимаются в жизни.
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30k
Fat Lynx 39 минут назад
Вот поэтому вся эта современная демократия - полная ху-й-ня! Бредни от части в виду незнания истории, а от части в виду атрофированного напрочь критического мышления.

Только Империя, только Император!
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1k
Дрочер Полоумный 56 минут назад
Не то чтобы я за либералов и прочих навальнят, но тут прям чётко показали весь страх провластных за свою жопу. Из-за обычного стёба обосрался весь "зоопарк", включая депов и губера. И кстати, политическая агитация в любом её виде у нас вроде как не запрещена, кроме "дней тишины"
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10k
Максим Час назад
Я только тут узнал что у нас чтот выбирают) Кошак должен быть с отмороженными ушами. Это самый распространённый зверь в новосибе. Ну не самый.., просто остальных запретили называть)
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1k
Григорий Водениктов Час назад
либерастам и прочей шелухе лишь бы отметится, а то забудут ещё про это гамно в народе
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736
vlad Час назад
Странно, блогеры прикалывались для повышения рейтинга, а губернаторские возбудилась...
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2k
сеньор Леонсио Час назад
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5k
Roman Час назад
Орангутан у них в зоопарке клёвый. Висит и с мудрым видом смотрит через решётку на беснующихся (не)далёких родичей.
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5k
KonstantinLeirov Час назад
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4k
Outcast 2 часа назад
Ждём комментариев Псаки Джо Бидона о нарушении прав человека в Новосибирском зоопарке и введения санкций против рассадника тоталитаризма. А так же мнения наблюдателей ОБСЕ о несоответствии выборов демократической процедуре.
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