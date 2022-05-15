«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об этом конкурсе

Заодно они высказались и о его последнем «победителе».
«Евровидение» - трешовый конкурс широко известный в узких кругах. В последние лет 10-15 окончательно скатился и стал похож на травести-шоу с бородатыми женщинами.
Кстати, один наш певун там тоже победил - со второй попытки. Видимо, тогда пришёлся ко двору.
И вот сейчас на «Евровидении» уверенно победила украинская группа Kalush Orchestra. По поводу этого достижения долго радовались такие персонажи как Верка Сердючка и даже некоторые политики, например, глава МИД Великобритании, Лиз Трасс, назвала это «отличным результатом».
У наших политиков и представителей шоу-бизнеса другое мнение. Мария Захарова сообщила в своём телеграм:
Её поддержала и Тина Канделаки:
Дело говорит - скоро увидим «Оскара» за пропагандистские видео и «Лучшего порно-актёра года» какому-нибудь персонажу из их «незалежной» тусовки. Так сказать, за достижения.
Так держать, «западные партнёры». Дно ещё не пробито.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Нет, язычок никак нельзя было придержать.
Болтанула? Молодец, то что и надо было тем кто это действо организовал.
Снова обсуждаем их повестку. А значит проигрываем.