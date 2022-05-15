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«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об этом конкурсе

«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об этом конкурсе

Автор:
15 мая 2022 18:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мария Захарова   группА   евровидение   конкурс   тина канделаки   шоу-биз   
1294
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Заодно они высказались и о его последнем «победителе».

«Евровидение» - трешовый конкурс широко известный в узких кругах. В последние лет 10-15 окончательно скатился и стал похож на травести-шоу с бородатыми женщинами.

Кстати, один наш певун там тоже победил - со второй попытки. Видимо, тогда пришёлся ко двору.

И вот сейчас на «Евровидении» уверенно победила украинская группа Kalush Orchestra. По поводу этого достижения долго радовались такие персонажи как Верка Сердючка и даже некоторые политики, например, глава МИД Великобритании, Лиз Трасс, назвала это «отличным результатом».

У наших политиков и представителей шоу-бизнеса другое мнение. Мария Захарова сообщила в своём телеграм:

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Её поддержала и Тина Канделаки:

Дело говорит - скоро увидим «Оскара» за пропагандистские видео и «Лучшего порно-актёра года» какому-нибудь персонажу из их «незалежной» тусовки. Так сказать, за достижения.

Так держать, «западные партнёры». Дно ещё не пробито.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Мария Захарова   группА   евровидение   конкурс   тина канделаки   шоу-биз   
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26  комментариев
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8k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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4k
dokder 41 секунду назад
педроповидение просто сблевать
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1k
Sergius SPb 2 минуты назад
Самое лучшее что можно было сделать так это не говорить об этом действе....
Нет, язычок никак нельзя было придержать.
Болтанула? Молодец, то что и надо было тем кто это действо организовал.
Снова обсуждаем их повестку. А значит проигрываем.
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23k
Ватаку Накомоде 4 минуты назад
Помните несколько лет назад на конкурсе в Киев не пустили российскую исполнительницу, и организаторы вместо того чтобы вые*ать Украину за такое просто закрыли глаза? Ну типа не дали визу - что ж, спойте «по скайпу». В принципе уже тогда это было официальным признанием политизированности конкурса. Но теперь они переплюнули себя и еще раз подтвердили что евровидение - политическая помойка похлеще олимпиады.
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978
КАКАнгел 15 минут назад
А что порно индустрия как-то заслужила такое оскорбление ? AVN Awards очень гордится чистотой и справедливостью своего судейства . Это тяжелая работа и из тысяч и миллионов пробующийся успеха добиваются единицы . вроде бы всё просто но сами знаете из 1000 цепляет только 1 сцена и не ясно почему.
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7k
Trenzel2003 17 минут назад
Всем известно 3,14доры и лесбы не размножаются. Может стоит потерпеть, и эти пративные самоуничтожатся.
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127k
Leff 17 минут назад
После победы Украины на Евровидении отпали последние сомнения насчёт того, кто станет чемпионом мира по футболу 2022.
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2k
Olegsky 22 минуты назад
Лидеры 3.14дорасов. Почётно....
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11k
Star Link 22 минуты назад
Таки да, время Аббы прошло навсегда, на сцене лишь один политический трэш.
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46
Колобок 24 минуты назад
Я как бы тоже Евровидение не смотрю, но в словах Захаровой и Канделаки чувствется обида и зависть.
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8k
a_komolow Полчаса назад
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5k
Shtoppi Полчаса назад
Все что Я думаю об этом мероприятии.
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11k
Kostick 55 минут назад
как бы не было нас рать на то евровидение, но на мнение маньки сальноголовой, и двужопой любительницы быстрой езды по монако - ещё более монопенисуально.
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3k
александр Час назад
офигенно важное мероприятие( ирония, на всякий случай)
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7k
Владимир Час назад
А кто помнит победителя ЕвроГейВидинья в 14м году, когда Крым отжали? Там тоже Укра победила. Назовите мне пару хитов от победителя? Может на радио кто слышал? Пару клипов видел?
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3k
Frank Borman Час назад
Точно, Факовое Евровидение. Опять хохлы факнули всю Европу.
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ Час назад
О каком конкурсе речь?
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35k
Мойша 2 часа назад
И после такого не дать Украине победу в Евровидение?
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August

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