«Фейковое Евровидение»: Мария Захарова и Тина Канделаки рассказали, что они думают об этом конкурсе

«Евровидение» - трешовый конкурс широко известный в узких кругах. В последние лет 10-15 окончательно скатился и стал похож на травести-шоу с бородатыми женщинами.

Кстати, один наш певун там тоже победил - со второй попытки. Видимо, тогда пришёлся ко двору.

И вот сейчас на «Евровидении» уверенно победила украинская группа Kalush Orchestra. По поводу этого достижения долго радовались такие персонажи как Верка Сердючка и даже некоторые политики, например, глава МИД Великобритании, Лиз Трасс, назвала это «отличным результатом».

У наших политиков и представителей шоу-бизнеса другое мнение. Мария Захарова сообщила в своём телеграм: