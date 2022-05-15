Пик расцвета дореволюцинного Санкт-Петербурга. Цветные фотографии города в 1913 году

1913 год – лучший год в истории всей Российской империи. Экономическая мощь страны росла, казалось, что все идет в светлое будущее! Но через год страна начнет постепенно скатываться во мрак. Последний мирный год жизни страны в кадрах.

Фотографии Санкт-Петербурга в 1913 году, раскрашены с помощью нейросети.

Приятного просмотра!

1. Празднование трехсотлетия дома Романовых 0 Дом Романовых тогда широко праздновал свой последний юбилей. Вскоре отношение к царствующей семье резко изменится. Чем все закончится – мы прекрасно знаем.

2. У крупнейшего Путиловского завода 0

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3. За работой на Императорской карточной фабрике 0

4. Рабочий день в пекарне на Суворовком проспекте 0

5. Торговля на Ново-Александровском рынке 0

6. Крестный ход у Исаакиевского собора 0

7. Автомобильная выставка, павильон Мишленъ 0

8. В летнем саду 0

9. Пьеса "Покорение Азова" в Петровском парке 0