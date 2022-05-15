Пик расцвета дореволюцинного Санкт-Петербурга. Цветные фотографии города в 1913 году

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1913 год – лучший год в истории всей Российской империи. Экономическая мощь страны росла, казалось, что все идет в светлое будущее! Но через год страна начнет постепенно скатываться во мрак. Последний мирный год жизни страны в кадрах.
Фотографии Санкт-Петербурга в 1913 году, раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
Фотографии Санкт-Петербурга в 1913 году, раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
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Празднование трехсотлетия дома Романовых
Дом Романовых тогда широко праздновал свой последний юбилей. Вскоре отношение к царствующей семье резко изменится. Чем все закончится – мы прекрасно знаем.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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