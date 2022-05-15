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Пик расцвета дореволюцинного Санкт-Петербурга. Цветные фотографии города в 1913 году

Пик расцвета дореволюцинного Санкт-Петербурга. Цветные фотографии города в 1913 году

Автор:
15 мая 2022 22:26
Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
269
10
1913 год – лучший год в истории всей Российской империи. Экономическая мощь страны росла, казалось, что все идет в светлое будущее! Но через год страна начнет постепенно скатываться во мрак. Последний мирный год жизни страны в кадрах.
Фотографии Санкт-Петербурга в 1913 году, раскрашены с помощью нейросети.
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: история   люди   российская империя   страна   фотографии   
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3  комментария
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Cornho 4 часа назад
Какое интересное решение! Я так понимаю, под потолком единый ведущий вал для всех станков?

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