Москва, которой нет. Цветные снимки исчезнувшей деревянной и малоэтажной Москвы

1.

Самая массовая деревянная застройка стояла в квартале Марьиной рощи. Тут был целый отдельный город с усадьбами из дерева. После революции эти дома стали коммунальными.

Судя по воспоминаниям, местные жители покидали эти дома с большой радостью в 1970-е годы, так как особых удобств для жизни здесь не было: туалет на улице, коммуникации в ужасном состоянии.