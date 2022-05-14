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Москва, которой нет. Цветные снимки исчезнувшей деревянной и малоэтажной Москвы

Москва, которой нет. Цветные снимки исчезнувшей деревянной и малоэтажной Москвы

Автор:
14 мая 2022 22:05
Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
371
14
Деревянная Москва – это практически полностью исчезнувший архитектурный пласт в истории города. Поразительные колоритные кварталы к 1970-м – 1980-м годам все пошли под снос.
Думаю жить там было очень трудно...
Приятного просмотра!
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Источник:

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Метки: СССР   история   люди   страна   фотографии   
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7  комментариев
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7k
Billi_Bons 4 часа назад
Может быть не в тему, но верните бассейн «Москва».
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17k
Corvus Corax 4 часа назад
Комментарий к фото
Адрес можно? Не припоминаю такого дома на Октябрьской...
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2k
Enotko Ytko 4 часа назад
жуть какая-то
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4k
Умница-красавица 5 часов назад
Так переулок или улица Чернышевского? ул. Чернышевского это ж Покровка была. Как-то сомнительно, что она так выглядела…
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