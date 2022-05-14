Москва, которой нет. Цветные снимки исчезнувшей деревянной и малоэтажной Москвы

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Деревянная Москва – это практически полностью исчезнувший архитектурный пласт в истории города. Поразительные колоритные кварталы к 1970-м – 1980-м годам все пошли под снос.
Думаю жить там было очень трудно...
Приятного просмотра!
Думаю жить там было очень трудно...
Приятного просмотра!
1.
Октябрьская улица 1958 год
Самая массовая деревянная застройка стояла в квартале Марьиной рощи. Тут был целый отдельный город с усадьбами из дерева. После революции эти дома стали коммунальными.
Судя по воспоминаниям, местные жители покидали эти дома с большой радостью в 1970-е годы, так как особых удобств для жизни здесь не было: туалет на улице, коммуникации в ужасном состоянии.
Судя по воспоминаниям, местные жители покидали эти дома с большой радостью в 1970-е годы, так как особых удобств для жизни здесь не было: туалет на улице, коммуникации в ужасном состоянии.
2.
3-й Луговой переулок 1957 год
Очень интересный контраст существовал недолгое время у гостиницы Украина. Из старых дореволюционных домов квартала Дорогомилово люди наблюдали за новой Москвой, которая стремительно росла вверх.
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4.
Переулок Чернышевского 1971 год
Таких зеленых кварталов сейчас очень не хватает в современной Москве! Практически все деревья вдоль дорог в городе вырубили. Улица Чернышевского в Москве на этом снимке очень напоминает типичные люди в старых русских городах в Поволжье или у Оки.
6.
Орловский переулок 1977 год
Огромная часть таких кварталов сносилась в Москве к олимпиаде 1980 года, город нужно было показать с лучшей стороны.
13.
) Большой Конюшковский переулок 1954 год
Этот район занят американским посольством. Для его расширения был снесен огромный квартал старого города.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: СССР история люди страна фотографии
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