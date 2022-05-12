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Кто из знаменитых людей рос в детском доме

Кто из знаменитых людей рос в детском доме

Автор:
12 мая 2022 18:33
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   биография   детский дом   детство   знаменитости   люди   судьба   
729
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Как же хорошо, когда в детстве есть родительская любовь, тепло, забота и поддержка. Есть все шансы на то, чтобы вырасти довольно-таки успешным человеком, при таком старте. Но неужели те, кто не видели родительской любви обречены на провал?
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Источник:

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Метки: Жизнь   биография   детский дом   детство   знаменитости   люди   судьба   
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2  комментария
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182
la_Contra 8 часов назад
А, для чего это надо знать? Да и список то намного больше...
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СергейПименов 11 часов назад
Зарабатывая на жизнь Шанель спала с нацистами.
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