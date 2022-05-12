Кто из знаменитых людей рос в детском доме

Мальчик родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау. Родители его жили вместе, но уже не любили друг друга, а сын Юра был своего рода попыткой спасти умирающий брак. Рожать человека только для того, чтобы удержать партнёра - это заведомо плохая идея. Так вышло и здесь - отец ещё больше отдалился от жены.

Выяснилось, что и молодая мать не готова ухаживать за новорожденным и сплавила его собственной матери в деревню Пятки. Там он и жил до её смерти. После кончины бабушки матери пришлось снова забрать Юру к себе, в уже новую семью, с новым мужем. Новый муж был домашним насильником - он часто бил жену и пасынка. Юра часто убегал из дома, ночуя или у соседей, или дальних родственников.

В 11 лет Юра Шатунов попал в Оренбургский детский дом. Сдала его туда мать, которая собиралась начинать новую жизнь с очередным новым мужем. Кстати, через год она умерла из-за болезни, которую усугубило употребление алкоголя. В детдоме Шатунов познакомился с руководителем небольшого кружка художественной самодеятельности, с которого и началась история группы "Ласковый май".