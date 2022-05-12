Кто из знаменитых людей рос в детском доме

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Как же хорошо, когда в детстве есть родительская любовь, тепло, забота и поддержка. Есть все шансы на то, чтобы вырасти довольно-таки успешным человеком, при таком старте. Но неужели те, кто не видели родительской любви обречены на провал?
Нет. Есть примеры людей, которые с самого малого возраста воспитывались в приюте и стали известными и успешными. Они остались без близких, но смогли сохранить в себе любовь.
Лидия Русланова
Она родилась в 1900 году, в бедной семье. Отец Лидии пропал без вести во время Русско-японской войны, а мать скончалась от горя, когда девочка и её сестры были совсем маленькими. Пока она была жива и болела, маленькая четырёхлетняя Лида самостоятельно добывала еду для всей семьи. Она просила милостыню.
За этим её застала вдова известного чиновника и сжалившись над крохой устроила Лиду в Саратовский приют для детей. Чтобы скрыть крестьянское происхождение вдова изменила имя, данное ей при рождении. Прасковья Лейкина-Горшенина была записана как Лидия Русланова.
Голос девочки оценил регент местного собора, он пригласил её петь в церковном хоре, что определило дальнейшую судьбу будущей актрисы. После того, как она выпустилась из детдома, то стала певицей. Во время Гражданской войны Лидия выступала с концертами, а во время ВОВ выступала в составе фронтовой концертной бригады и пела для солдат до дня победы.
За этим её застала вдова известного чиновника и сжалившись над крохой устроила Лиду в Саратовский приют для детей. Чтобы скрыть крестьянское происхождение вдова изменила имя, данное ей при рождении. Прасковья Лейкина-Горшенина была записана как Лидия Русланова.
Голос девочки оценил регент местного собора, он пригласил её петь в церковном хоре, что определило дальнейшую судьбу будущей актрисы. После того, как она выпустилась из детдома, то стала певицей. Во время Гражданской войны Лидия выступала с концертами, а во время ВОВ выступала в составе фронтовой концертной бригады и пела для солдат до дня победы.
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Пётр Логачёв
Он родился 24 мая 1985 года в деревне Тестово (Щигровский район, Курской области). Когда маленькому Пете было 2 года, его отец погиб. В семье было трое детей, мама часто болела и просто не могла в одиночку воспитывать всех детей. Вот так Петя, вместе со своими сестрой и братом попал в Обоянский детский дом. Они пробыли там недолго, после чего детей перевели в детдом посёлка Моква. Они там прожили до окончания средней школы, а потом поступили в высшие учебные заведения.
Логачёв с детства знал, что хочет быть актёром. После школы он поступил в Санкт-Петербургскую театральную академию, не без помощи руководительницы детской актёрской студии при местном Дворце пионеров, где он занимался. Уже со второго курса он стал получать скромные роли в спектаклях.
Сейчас актёр довольно-таки востребован и много снимается.
Логачёв с детства знал, что хочет быть актёром. После школы он поступил в Санкт-Петербургскую театральную академию, не без помощи руководительницы детской актёрской студии при местном Дворце пионеров, где он занимался. Уже со второго курса он стал получать скромные роли в спектаклях.
Сейчас актёр довольно-таки востребован и много снимается.
Коко Шанель
Мама девочки умерла в родах, а отца не слишком волновала судьба сестёр Шанель. Габриэль (настоящее имя Коко) с сестрой оказались в детском доме. Именно там, в юные годы, она стала мечтать о том, чтобы одевать женщин в красивые и одновременно практичные наряды. После выпуска из детского дома она тут же перебралась в Париж.
Зарабатывая на жизнь Шанель выступала в кабаре. С годами она смогла открыть свой магазин шляпок, где-то в недрах многочисленных парижских улочек и переулков. И вот именно эта лавка и выросла потом в модный дом, который сейчас известен по всему миру.
Зарабатывая на жизнь Шанель выступала в кабаре. С годами она смогла открыть свой магазин шляпок, где-то в недрах многочисленных парижских улочек и переулков. И вот именно эта лавка и выросла потом в модный дом, который сейчас известен по всему миру.
Юрий Шатунов
Мальчик родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау. Родители его жили вместе, но уже не любили друг друга, а сын Юра был своего рода попыткой спасти умирающий брак. Рожать человека только для того, чтобы удержать партнёра - это заведомо плохая идея. Так вышло и здесь - отец ещё больше отдалился от жены.
Выяснилось, что и молодая мать не готова ухаживать за новорожденным и сплавила его собственной матери в деревню Пятки. Там он и жил до её смерти. После кончины бабушки матери пришлось снова забрать Юру к себе, в уже новую семью, с новым мужем. Новый муж был домашним насильником - он часто бил жену и пасынка. Юра часто убегал из дома, ночуя или у соседей, или дальних родственников.
В 11 лет Юра Шатунов попал в Оренбургский детский дом. Сдала его туда мать, которая собиралась начинать новую жизнь с очередным новым мужем. Кстати, через год она умерла из-за болезни, которую усугубило употребление алкоголя. В детдоме Шатунов познакомился с руководителем небольшого кружка художественной самодеятельности, с которого и началась история группы "Ласковый май".
Выяснилось, что и молодая мать не готова ухаживать за новорожденным и сплавила его собственной матери в деревню Пятки. Там он и жил до её смерти. После кончины бабушки матери пришлось снова забрать Юру к себе, в уже новую семью, с новым мужем. Новый муж был домашним насильником - он часто бил жену и пасынка. Юра часто убегал из дома, ночуя или у соседей, или дальних родственников.
В 11 лет Юра Шатунов попал в Оренбургский детский дом. Сдала его туда мать, которая собиралась начинать новую жизнь с очередным новым мужем. Кстати, через год она умерла из-за болезни, которую усугубило употребление алкоголя. В детдоме Шатунов познакомился с руководителем небольшого кружка художественной самодеятельности, с которого и началась история группы "Ласковый май".
Майк Тайсон
Он не знал свои родителей. Отца вообще никогда не видел, а мать умела от передозировки. Тайсон помнит те страшные дни в детском доме, в компании малолетних преступников. Скорее всего он был превратился в преступника, если бы его не забрал из приюта тренер Кас д'Амато, который оформил опекунство над мальчиком.
Майк Тайсон не раз говорил, что именно своему тренеру и наставнику он обязан всем тем хорошим, что было и будет в его жизни. В детстве его никто не любил, а многие и вовсе боялись, а сейчас он уверенный в себе мужчина, звезда мирового спорта, зарабатывающий миллионы.
Майк Тайсон не раз говорил, что именно своему тренеру и наставнику он обязан всем тем хорошим, что было и будет в его жизни. В детстве его никто не любил, а многие и вовсе боялись, а сейчас он уверенный в себе мужчина, звезда мирового спорта, зарабатывающий миллионы.
Нина Русланова
Место рождения Нины в паспорте, конечно, указано. Но они приблизительны, её нашли пассажиры Богодуховского железнодорожного вокзала в холодном феврале 1946 года. На вид ей было около двух месяцев. При девочке не было ни документов, ни записки, ничего. Личность матери не была установлена, да и кого это интересовало в те тяжёлые послевоенные годы...
В детдоме её назвали Ниной, а фамилию Русланова получила в честь знаменитой певицы Лидии Руслановой. Она шутила позже, что вместе с фамилией известной артистки она получила и немножко таланта. За свою жизнь ей пришлось сменить пять детских домов. После школы она окончила строительный техникум и работала маляром штукатуром. И Нина поняла, что это не её жизнь. В довольно-таки взрослом возрасте она сначала закончила Харьковский театральный института, а за ним и знаменитую московскую "Щуку".
Она стала одной из самых ярких актрис советского кино, запомнившейся людям множеством прекрасных ролей.
В детдоме её назвали Ниной, а фамилию Русланова получила в честь знаменитой певицы Лидии Руслановой. Она шутила позже, что вместе с фамилией известной артистки она получила и немножко таланта. За свою жизнь ей пришлось сменить пять детских домов. После школы она окончила строительный техникум и работала маляром штукатуром. И Нина поняла, что это не её жизнь. В довольно-таки взрослом возрасте она сначала закончила Харьковский театральный института, а за ним и знаменитую московскую "Щуку".
Она стала одной из самых ярких актрис советского кино, запомнившейся людям множеством прекрасных ролей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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