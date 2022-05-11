15 счастливчиков, у которых открылся настоящий талант

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Правда состоит в том, что талант - этот довольно редкое явление, и достается он немногим везунчикам. В этом посте вы увидите людей, которым судьба отсыпала незаурядные способности с лихвой.
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Мне нравится рисовать картины, используя одну непересекающуюся линию, и я хотел поделиться этим
Я сделал набор инструментов, который открывается, когда вы ставите его и нажимаете на ручку, и закрывается, когда вы поднимаете его обратно
Источник:
АНТИФИШКИ
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