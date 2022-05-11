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15 счастливчиков, у которых открылся настоящий талант

15 счастливчиков, у которых открылся настоящий талант

Автор:
11 мая 2022 23:10
Сообщество : Искусство
Метки: Отсыпала   люди   редкое   судьба   счастливчики   талант   явление   
1521
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Правда состоит в том, что талант - этот довольно редкое явление, и достается он немногим везунчикам. В этом посте вы увидите людей, которым судьба отсыпала незаурядные способности с лихвой.
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Источник:

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Метки: Отсыпала   люди   редкое   судьба   счастливчики   талант   явление   
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