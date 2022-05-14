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Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский выпад тренера Воронкова

Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский выпад тренера Воронкова

Автор:
14 мая 2022 15:55
Метки: Айлама Монтальво   Андрей Воронков   волейбольный Локомотив   расизм   
1725
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Волейболистка «Уралочки» кубинка Айлама Монтальво выступила с заявлением касательно оскорбительного комментария в свой адрес со стороны главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.
Во время пятого, решающего матча в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес Монтальво.

«Вчера на праздничном ужине с коллегами, тренерами и сотрудниками клуба я узнала от фаната, что стала жертвой расизма в финале российской Суперлиги. Потом я внимательно просмотрела видео, где были отчётливо слышны слова главного тренера “Локомотива” о моей персоне. Я только могу сказать, что у меня нет никаких проблем с этим, даже с ним (тренером), который отнёсся ко мне так неуважительно.

Я знаю, кто я, какой у меня цвет кожи, и я горжусь этим. Я не стыжусь этого. Я люблю людей за то, что у них в сердцах, а не из-за цвета кожи, национальности или чего-то ещё. Меня совершенно не задели его слова обо мне, потому что проблема заключается в том, что человек в погоне за результатом потерял контроль над своим ненасытным эго и оскорбил другого человека. Это лишь демонстрирует отсутствие у него базовых моральных ценностей и профессионализма. Стоило ответить ему жёстче? Да. Но я не хочу отвечать злом на зло, я не позволяю себе опускаться до такого уровня, я больше этого. Я удовлетворённо констатирую, что слова этого господина не заставили меня остановиться и перестать выполнять свою работу.

Я победила его в этом финале морально. Этим сообщением я делаю это снова. Наконец, я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые заняли твёрдую позицию по данному вопросу, моих товарищей по команде и тренеров за поддержку, а также всех, кто написал мне», — написала Монтальво в своих социальных сетях.

Источник:

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Метки: Айлама Монтальво   Андрей Воронков   волейбольный Локомотив   расизм   
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39  комментариев
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912
Сид 5 часов назад
Молодец,кубинка. А воронков и есть обезьяна.
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3k
VPJ 3 минуты назад
Назвал бы ее обезьянкой, или моя мартышка...
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2k
cascha68 8 минут назад
Карполь в своё время, так унижал девок, что "обезьяна" - почти комплимент.
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9k
Пётр Полчаса назад
А почему сразу расизм...Обезьяна, это что сразу негр и ни как иначе? То есть если бы он сказал тупая овца или дикая лошадь кипиша бы не было. Складывается впечатление, что если ты негр, то о тебе вообще можно говорить только хорошое, а если что-то критическое, то сразу расизм...
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51k
smakido Полчаса назад
Кубиночка хороша : спортсменка, комсомолка и , наконец, она просто красавица !
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31k
russger 45 минут назад
Интересно, сколько мужиков верит, хто если баба "не обиделась", она реально не обиделась?
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46k
Элек Мек 45 минут назад
Мутант импотент.
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5k
Ыукп 46 минут назад
Интересно было бы послушать то, как со своими подопечными разговаривают другие тренеры.
Что-то меня терзают смутные сомнения... Раздули из мухи слона. А если бы 3,14дой обозвал???
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14k
Вася 59 минут назад
да нее, лукавит, задело ещё как, вот русского или просто белого как не обзови, даже не почешется, ибо без таких комплексов, а эти "гордятся" цветом кожи ага, лучше бы хоть одной малюсенькой страной или городом стоящим похвастались, всё их угнетают балин
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62k
Владимир Боровков Час назад
о.тсосала и из за маленькой оплаты завоняла, уенегрососка
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Я бы эту обезьянку поймал)))))))
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628
GROMOZEKA 2 часа назад
Симпатичная дева
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1k
Трям 2 часа назад
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19k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Девушка красавица. И ответила хорошо.
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7k
Кот гвардейский 3 часа назад
Ну и нахрена эту обезьяну в "Уралочку" взяли?
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1k
SHAGREEN 3 часа назад
Девка симпотная, он сам больше на обезьяну смахивает.
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492
Просто прохожий 4 часа назад
Пройдет и эта дурь, эта мода на на пустые обиды по любому поводу. И будут в конце концов такие кучковаться среди себе подобных. А раз обиделась то мозгов точно нет.
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63
сергей костюнин 4 часа назад
Хороша мартышка
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3k
CHYCMYMPUK 4 часа назад
Ну, так то, все мы, по классификации видов, чуть чуть обезьяны (приматы)
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6k
tamin 4 часа назад
О это они ещё Карполя не слышали. Вот тот крыл, правда своих, такими словами....зато и результат был.
Зы. Кубинка молодец. А воронков перебрал
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5k
kleyman 4 часа назад
Интересно, а если бы она была поймана за тем, что говорила "какого черта ты ловишь этого беляша?" Её бы сильно критиковали?
Чот мне кажется, что вообще никто бы "не заметил". Дожили, что дальше как в США, будем неграм ботинки чистить и извиняться?
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Эльза Вайнц
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