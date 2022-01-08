Сумасшедшим нет покоя: в книгах Джоан Роулинг «нашли» расизм и антисемитизм

В сумасшедшем доме снова день открытых дверей. Иначе как объяснить, что Джоан Роулинг, подарившую миру удивительный мир волшебников, которые вдохновляет миллионы детей по всему миру, вновь начали травить.
Казалось бы, вопрос с трансами уже решен. На неё выливали помои и вычеркнули из приглашенных участников на юбилейный эпизод. И это при том, что она самая настоящая мама вселенной «Гарри Поттера».
Но нет, ей всё ещё в укор припоминают произнесенную ей простую биологическую истину: «люди, которые менструируют – это женщины». Самое интересное, что это возмутило даже не «дам» с причиндалами, а пропитанных бессмысленной толерантностью людей.
Смешно. Когда люди поймут что если человек является публичной персоной оно имеет право выражать своё мнение тем более если это не несёт оскорбительные характер. сделали проблему на ровном месте и обвинили роулинг pic.twitter.com/FtfOqLJVCy— Looney Han☾🍁 fallen star au (@myeong_leeyeon) January 3, 2022
Масла в огонь подлила и критика со стороны Роулинг по поводу того, что шотландская полиция будет идентифицировать маньяков с прибором как женщин. Разумное замечание, обернувшееся волной негатива в сторону писательницы.
И это при том, что никаких прямых поводов для обвинения в трансфобии не было. Да, она также сказала, что размытие концепции биологического пола отбирает у людей возможность обсуждать свою жизнь. И в чём она не права, если тебя готовы сожрать за нежелание принимать идиотскую повестку?
Джоан Роулинг рассказала, что биологический пол существует, и прогневала сотни тысяч людей. Теперь писательницу обвиняют в трансфобии, а заодно - в расизме и национализме. Ей уже припомнили Чжоу Чанг, Симуса Финнигана и Дина Томаса.https://t.co/Tlcjg6LJdL pic.twitter.com/dvxTiL1ICU— Medialeaks (@MedialeaksRu) June 7, 2020
Но, как говорится, сумасшедшим нет покоя. В Роулинг сразу стали искать идеи феминизма, за которыми она скрывает ту самую трансфобию. Причём искать стали твиттерские женщины.
возникло желание сделать компиляцию самых орных защитни_цесс Роулинг— Lunaire 🌓 (@lunaire_rndm) June 7, 2020
Как же сложно быть богатой белой цисгет женщиной, репутация которой не будет испорчена как минимум по той причине, что сайлент маджорити будут её поддерживать по двум причинам 1) автор гп 2) трансфобия це крута pic.twitter.com/1BQUMix4kz
// трансфобия роулинг— вагиномен ларс (@lamentablelars) August 25, 2021
западную миллионерку затравили так что она аж не перестала ничего делать pic.twitter.com/LTfJmR5M9F
/ трансфобия— =͟͟͞♡ Чрезвычайно сенсуальный апокалипсис =͟͟͞♡ (@yeboboska) November 19, 2021
Челики, которые оправдывают Роулинг и говорят, что несмотря на её трансфобию нельзя забывать какой мир она создала для целого поколения......... На минутку представьте, что автор книг вашего детства оказался женоненавистником. Вы скажете, что ничего страшного?
// Роулинг трансфобия— Он_умер | CotKer | хочу скарамужа, сяо (@CloudOfFaith) January 2, 2022
ОНА БЛЯТЬ БОГАТАЯ. ОНА ЗНАМЕНИТАЯ. ОНА НЕСЕТ СВОИ МЫСЛИ И ИДЕИ В МАССЫ. ОНА ДИСКРИМИНИРУЕТ УГНЕТАЕМЫЕ ГРУППЫ.
А ТЫ ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ, УСЛЫШАТЬ ДРУГУЮ СТОРОНУ ПРОДОЛЖАЕШЬ НЕСТИ НЕНАВИСТЬ
ТЫ ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ
Казалось бы, хватит щемить писательницу, но нет. Пользователи продолжили искать оскорбительный подтекст уже в книгах о Гарри Поттере. Теперь её обвиняют ещё и в расизме за китайскую девочку с именем Чжоу Чанг. Почему-то в этом углядели сходство с расистским прозвищем Чинг Чонг.
Кто не в курсе, Джоан Роулинг теперь отменяют еще и за то, что она назвала китаянку в своем произведении Чжоу Чанг. Говорят, что это стереотипы и расизм.— Капитан Эн (@OrtoDogge) January 5, 2022
Поэтому вот вам пост о том, что Чжоу Чанг — абсолютно нормальное китайское имя.https://t.co/NW7R7s7DJi pic.twitter.com/VsmCM6vTm0
Может быть на этом всё? Нет. В единственном ирландце Симусе Финнигане вдруг увидели отсылку на устраивавшую теракты Ирландскую республиканскую армию. Почему? Потому что он постоянно что-то взрывал, пусть и случайно. Но и это снова не конец.
Теперь ещё в банковских гоблинах «нашли» воплощение антисемитских стереотипов.
Роулинг: *создаёт жадных и коварных гоблинов— Редкий Интеллектуал (@so_smart_) September 25, 2020
Твиттер: это антисемитизм
Евреи: искать связь с евреями в жадных и коварных персонажах - это антисемитизм.
Джоан Роулинг: *Создает персонажей — жадных гоблинов-банкиров*.— смешной никнейм с отсылкой на кьеркегора (@140sm) September 26, 2020
Интернет: Это антисемитизм, мы тебя ненавидим.
Роулинг: Почему это?
Интернет: Потому что это вылитые евреи, кто еще?
¯\_(ツ)_/¯
Никто:— ❄Снежинка Поттер❄ (@AngelfishX) September 24, 2020
Фандом ГП: мы знаем, что вам не хватает срачей в интернете, поэтому мы начнëм ещё один срач про "звезду Давида" и антисемитизм у Роулинг. https://t.co/nnRWcv0kgH
В итоге «Гарри Поттер» теперь не сказка о волшебстве, а набор клише о евреях, китайцах и ирландских террористах. Очевидно, что на этом критики Роулинг не остановятся и продолжать искать новые «подводные камни».
К счастью, лагерь поклонников писательницы всё ещё поделен пополам. Так что помимо уроненных на голову «теоретиков», у Роулинг ещё осталась аудитория, не выдумывающая глупые отсылки, не обвиняющая в трансфобии и считающая, что женское всё же должно оставаться женским.
Мнение насчёт Джоан Роулинг такова:— АС (@adekvatspletnik) January 2, 2022
- Если не было её, мы бы не узнали мир Гарри Поттера.
- Единственная писательница, которая раскрыла мир волшебства.
- С помощью её книг фильмы до сих пор выходят благодаря ей. pic.twitter.com/X0RVmmxH8w
А как можно ставить 10 фильму в который не включили Роулинг, за то что она посмела иметь свое мнение ? Больше 1 такой фильм не заслуживает.— Dmitry Dragan (@Dmitry_Dragan) January 2, 2022
Не читал и не смотрел «Гарри Поттера». Но после того, как Роулинг попала под шквал критики за смелость воспользоваться правом свободного человека высказать своё мнение, вопреки модной тенденции современности, я пересмотрел своё предвзятое отношение к её творчеству. Браво Джоан.— Психопомпус (@ncuxonomnyc) January 2, 2022
В чём она токсичит? Я читал про скандалы с трансами, там смехотворная дичь скорее, причём в сторону самой Роулинг. Свободный мир и адепты свободы токсичат на женщину, которая просто выражает мнение, причём в рамках закона.— Varyag_Ericsson (@Varyag_Ericsson) January 2, 2022
По крайней мере, первых в России уж точно на порядок меньше.
Источник:
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Обычный кошерный бизнес, ничего личного.
Просто мир настолько сумасшедший что обязательно найдется какой-нибудь кондом который назовет какую-то очередную группу людей - зомби, будь то по религиозному, национальному, или любому другому признаку.
Я говорю с Восточноевропейским акцентом и такие тупые стереотипы навязываемы голивудскими идиотами родом из Холодной Войны меня не радуют.
Стереотипы начала и середины 20го века относительно крючконосых евреев которые окупировали банковский сектор - также довольно закономерно не радуют евреев. Да некоторые евреи отличаются слегка большим носом, но ассоциации такие глупы.
У меня есть несколько друзей с еврейскими корнями, один врач, другой математик, шуточки на тему еврейства их не то что не радуют, но весьма сильно раздражают.
Круто! Но если они сами себя узнали, то чего обижаться то?
Когда вы поедете в турпоездку и к вам будут относиться как к уголовнику потому что вы говорите с Восточноевропейским акцентом это потому что Русские волшебники из Гарри Поттера - убийцы и черные маги, Всякий русский в Голливудском фильме - глава мафиози и т.п.
Чернокожих в мире - больше чем европейцев, в том же США их порядка 20% населения, в фильмах я слежу за сюжетными линиями, игрой актеров, и мне совершенно пофиг какой они расы, пола и т.п.. Так что такой комментарий вполне себе нормальный и если бы хотя бы 20% главных ролей в фильмах произведенных в США были бы с чернокожими актерами, то это было бы только справедливо.
Если кому-то в России это не нравится потому что, скажем, в России чернокожих меньше 1%, то это проблемы России, Голивуд делает продукт для США, а не для России. Возмущения Русских относительно произведений из Великобритании и США это как если бы какой-нибудь Хиллбилли Джо возмущался аспектами экранизации "Конька Горбунка".