Сумасшедшим нет покоя: в книгах Джоан Роулинг «нашли» расизм и антисемитизм

И это при том, что никаких прямых поводов для обвинения в трансфобии не было. Да, она также сказала, что размытие концепции биологического пола отбирает у людей возможность обсуждать свою жизнь. И в чём она не права, если тебя готовы сожрать за нежелание принимать идиотскую повестку?