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Сумасшедшим нет покоя: в книгах Джоан Роулинг «нашли» расизм и антисемитизм

Сумасшедшим нет покоя: в книгах Джоан Роулинг «нашли» расизм и антисемитизм (25 фото)

Автор:
08 января 2022 14:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: twitter   Дж. Роулинг   антисемитизм   гарри поттер   обвинения   расизм   скандалы   трансфобия   
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В сумасшедшем доме снова день открытых дверей. Иначе как объяснить, что Джоан Роулинг, подарившую миру удивительный мир волшебников, которые вдохновляет миллионы детей по всему миру, вновь начали травить.

Казалось бы, вопрос с трансами уже решен. На неё выливали помои и вычеркнули из приглашенных участников на юбилейный эпизод. И это при том, что она самая настоящая мама вселенной «Гарри Поттера».

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Но нет, ей всё ещё в укор припоминают произнесенную ей простую биологическую истину: «люди, которые менструируют – это женщины». Самое интересное, что это возмутило даже не «дам» с причиндалами, а пропитанных бессмысленной толерантностью людей.


Масла в огонь подлила и критика со стороны Роулинг по поводу того, что шотландская полиция будет идентифицировать маньяков с прибором как женщин. Разумное замечание, обернувшееся волной негатива в сторону писательницы.

И это при том, что никаких прямых поводов для обвинения в трансфобии не было. Да, она также сказала, что размытие концепции биологического пола отбирает у людей возможность обсуждать свою жизнь. И в чём она не права, если тебя готовы сожрать за нежелание принимать идиотскую повестку?

Но, как говорится, сумасшедшим нет покоя. В Роулинг сразу стали искать идеи феминизма, за которыми она скрывает ту самую трансфобию. Причём искать стали твиттерские женщины.

Казалось бы, хватит щемить писательницу, но нет. Пользователи продолжили искать оскорбительный подтекст уже в книгах о Гарри Поттере. Теперь её обвиняют ещё и в расизме за китайскую девочку с именем Чжоу Чанг. Почему-то в этом углядели сходство с расистским прозвищем Чинг Чонг.

Может быть на этом всё? Нет. В единственном ирландце Симусе Финнигане вдруг увидели отсылку на устраивавшую теракты Ирландскую республиканскую армию.  Почему? Потому что он постоянно что-то взрывал, пусть и случайно. Но и это снова не конец.

Теперь ещё в банковских гоблинах «нашли» воплощение антисемитских стереотипов.

В итоге «Гарри Поттер» теперь не сказка о волшебстве, а набор клише о евреях, китайцах и ирландских террористах. Очевидно, что на этом критики Роулинг не остановятся и продолжать искать новые «подводные камни».

К счастью, лагерь поклонников писательницы всё ещё поделен пополам. Так что помимо уроненных на голову «теоретиков», у Роулинг ещё осталась аудитория, не выдумывающая глупые отсылки, не обвиняющая в трансфобии и считающая, что женское всё же должно оставаться женским.


По крайней мере, первых в России уж точно на порядок меньше.


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Метки: twitter   Дж. Роулинг   антисемитизм   гарри поттер   обвинения   расизм   скандалы   трансфобия   
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12  комментариев
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61k
Опиум для народа Час назад
Евреи увидали что их банкиры ведут себя в точь-точь как гоблины и самооскорбились...
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65k
parallax 4 минуты назад
У неё теперь много денег, вот и решили немного нажиться на чужом добре.
Обычный кошерный бизнес, ничего личного.
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5k
Vasso 19 минут назад
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9k
Михаил 37 минут назад
Пздц... а можно сказку оставить сказкой.
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25k
Владимир Час назад
Вообще эта фишка возвести отклонения в достижения, и носится с этим бредом аж поражает. Причём власти западных стран активно этому способствуют. Хотя оно и понятно, быдлом проще управлять, одебиливание населения и бесконечная зацикленность на "особенностях" выгодна власть передержавшим. Печально что и у нас полно деградантов, с радостью хавающих эту пропаганду, лишь бы как у них.
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1k
GoInDown Час назад
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