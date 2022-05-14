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Шутки коллег, от которых хочется уволиться

Шутки коллег, от которых хочется уволиться

Автор:
14 мая 2022 14:30
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   коллеги   не повезло   не смешно   неудача   работа   шутки   
3170
35
Атмосфера радости, юмора и шуток в коллективе - это хорошо. В теории. Потому что на практике непременно найдется обладатель ну очень особенного чувства юмора, от которого хочется бежать без оглядки, даже если для этого придется пожертвовать работой.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   забавно   коллеги   не повезло   не смешно   неудача   работа   шутки   
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33  комментария
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489
Просто прохожий 4 часа назад
Пост не соответствует названию-надо назвать-"кое что из жизни скотов и придурков". Ну а несколько шуток в посте-уровень этих свиней и дебилов. А за некоторые шутки(типа-краска в перчатке) надо жестоко бить морду.
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3k
sailor_cool 2 минуты назад
нетолерантная шутка про небратьев уже была?
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17k
тов.Suhov 22 минуты назад
Парад пиндосских идиотов.
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6k
samsr 23 минуты назад
Ублюдский пиндоский юмор
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973
КАКАнгел 51 минуту назад
тут есть коллеги- мрази , коллеги - идиоты, коллеги грязнули , и коллеги которые живут как им нравится и не кому не мешают . Это всё разные категории - сам я себя отношу к коллеги грязнули , и коллеги которые живут как им нравится и не кому не мешают . Но правда я прислушиваюсь к рациональной критике .
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23k
MrGod 52 минуты назад
Отсутствие воспитания и толерантность, последствия таких поступков.
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33k
turyst 54 минуты назад
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33k
turyst 54 минуты назад
По моему, этим офисным хомячкам, просто нечего делать.
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10k
Alex Djeff Час назад
Тут, вроде, в каждой упаковке по 50 долларов...

"Поспорили с коллегой на $50. Он проиграл. Сегодня принес выигрыш... монетами"
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7k
Billi_Bons 2 часа назад
На…ра нам показывают эти пиндоские «приколы»?
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8k
JeanLuk 2 часа назад
Комментарий к фото
Я один раз на мероприятие, где все в пиджаках и брюках тоже в униформе Звездного Флота пришел
Ничего страшного, поржали да и всё))
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419
Антошка 3 часа назад
Название интригуещее. Только где тут шутки? Посуду не моют, свою машину засирают, ногти стригут, носки не носят, [мат] паркуется как мудак? Мелая Буха, это самый ржачный пост с 2004-го года! Иди проспись!
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1k
Елена Захарова 4 часа назад
Д.о.л.б.о.е.б.ы
От.п.и.з.до.ш.и.т.ь. их пару раз, и шутки закончатся
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68k
Доктор Джонс 4 часа назад
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68k
Доктор Джонс 4 часа назад
Это не коллеги, то пи.да.расы какие-то...
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25k
Юрьевич 4 часа назад
офисный планктон
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2k
Copycat 4 часа назад
У меня примерно так же) по тому что я считаю что "рабочий стол" он реально "Рабочий" - я всегда когда что то качаю мелкое сохраняю на рабочий стол - что бы это всегда было перед глазами но я переодически расчищаю его у меря никогда не заполняется первый монитор более чем на 70% площади рабочего стола

имхо это практичней чем устраивать из папки "Загрузки" забытое кладбище скаченных файлов)
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263
1izbrain 12 минут назад
Рабочий стол всегда чистый. Как и диск с системой- чисто для системы. Другой диск для программ и игрух. Третий для хранения. Все загрузки типа мелочи и хлам в папке на любом диске, но не системном, а ярлык на эту папку на рабочем столе. В случае переустановки системы ничего не теряется. А хлам на рабочем столе, как и в жизни- хлам в голове. ИМХО
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25k
Андрей Иванов 4 часа назад
Стенания офисных хомячков
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Белая Муха

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