Шутки коллег, от которых хочется уволиться

Атмосфера радости, юмора и шуток в коллективе - это хорошо. В теории. Потому что на практике непременно найдется обладатель ну очень особенного чувства юмора, от которого хочется бежать без оглядки, даже если для этого придется пожертвовать работой.

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"Мы с коллегами договорились нарядиться смурфиками на Хэллоуин. Я единственный действительно сделал это" 0 Источник:

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"В порядке розыгрыша коллеги завернули мой компьютер в фольгу. При этом мой 30-дюймовый ЖК-монитор случайно включился и закипел" 0 Источник:

"Мои коллеги не устают шутить над моим пристрастием к здоровой еде" 0 Источник: "Ха-ха, а я думал, тут пончики".

"Коллега сказал мне, что в офисе карнавал. Теперь я единственный человек, одетый как капитан Кирк, среди обычных людей" 0 Источник:

"В конце смены нам предстоит разделить чаевые между тремя сотрудниками" 0 Источник:

"Всегда приятно осознать, что твои коллеги не умеют закрывать ящики. Причем за пять минут до ухода домой" 0 Источник:

Клерки шутят 0 Источник:

"Коллега принесла тортики на день рождения, но когда вечером мы решили достать их из холодильника, увидели ЭТО" 0 Источник:

"Коллега залил чернила для принтера вмою рабоую перчатку. Это будет сходить пару недель" 0 Источник:

"Я поставил в холодильник на работе коробку с пончиками, которую собирался отнести домой детям после работы" 0 Источник:

"Мои коллеги не моют руки прежде, чем пользоваться рабочими перчатками" 0 Источник:

"Мой сосед по офису ненавидит выносить мусор" 0 Источник:

"Коллега не умеет делать скриншоты с телефона, поэтому он решил отксерить экран" 0 Источник:

"Поспорили с коллегой на $50. Он проиграл. Сегодня принес выигрыш... монетами" 0 Источник:

"Подвозил коллегу до дома, потом увидел жвачку, которую она прилепила к дверце" 0 Источник:

"Десктоп моего коллеги" 0 Источник:

"Мой коллега никогда не закрывает фломастеры и вечно жалуется, что они слишком быстро сохнут" 0 Источник:

"Мой сосед по офису годами не моет чашку" 0 Источник:

"Кажется, мой коллега использует клавиатуру в качестве подноса за обедом" 0 Источник:

"Моя коллега все время жует жвачку. Сегодня я заметила это в ящике ее рабочего стола" 0 Источник:

"Кажется, моя коллега не любит делиться сладостями" 0 Источник: "Я тебя убью".

"Коллеги вечно таскали степплер с моего стола. Пришлось принять меры" 0 Источник:

"У меня очень аккуратные коллеги" 0 Источник: "Грязную посуду не оставлять! Относите ее в окошко, пожалуйста".

"Коллега ударила мою машину и долго делала вид, что понятия не имеет, кто это сделал" 0 Источник:

"У одного из моих коллег машина выглядит так" 0 Источник:

"Мой коллега ест маринованные огурцы на рабочем месте. И только посмотрите, как он их ест!" 0 Источник:

"Мой коллега установил новую бобину с бумажными полотенцами вот так" 0 Источник:

"Она каждый день так паркуется на рабочей парковке" 0 Источник:

"У меня есть коллега, который любит ходить по офису босиком" 0 Источник:

"Мой коллега стрижет ногти на работе. Буэ!" 0 Источник:

"Мне предстоит работать на рождество. Коллеги приготовили мне сюрприз" 0 Источник:

"Коллеги подписали мои лабораторные очки несмываемым маркером" 0 Источник:

"Машина моего коллеги выглядит пугающе" 0 Источник: