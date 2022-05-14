Шутки коллег, от которых хочется уволиться

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Атмосфера радости, юмора и шуток в коллективе - это хорошо. В теории. Потому что на практике непременно найдется обладатель ну очень особенного чувства юмора, от которого хочется бежать без оглядки, даже если для этого придется пожертвовать работой.
"Мы с коллегами договорились нарядиться смурфиками на Хэллоуин. Я единственный действительно сделал это"
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"В порядке розыгрыша коллеги завернули мой компьютер в фольгу. При этом мой 30-дюймовый ЖК-монитор случайно включился и закипел"
"Мои коллеги не устают шутить над моим пристрастием к здоровой еде"
"Ха-ха, а я думал, тут пончики".
"Коллега сказал мне, что в офисе карнавал. Теперь я единственный человек, одетый как капитан Кирк, среди обычных людей"
"Всегда приятно осознать, что твои коллеги не умеют закрывать ящики. Причем за пять минут до ухода домой"
"Коллега принесла тортики на день рождения, но когда вечером мы решили достать их из холодильника, увидели ЭТО"
"Я поставил в холодильник на работе коробку с пончиками, которую собирался отнести домой детям после работы"
"Мой коллега никогда не закрывает фломастеры и вечно жалуется, что они слишком быстро сохнут"
"У меня очень аккуратные коллеги"
"Грязную посуду не оставлять! Относите ее в окошко, пожалуйста".
"Мой коллега ест маринованные огурцы на рабочем месте. И только посмотрите, как он их ест!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"Поспорили с коллегой на $50. Он проиграл. Сегодня принес выигрыш... монетами"
От.п.и.з.до.ш.и.т.ь. их пару раз, и шутки закончатся
Просто налить кипяток и дать настояться
имхо это практичней чем устраивать из папки "Загрузки" забытое кладбище скаченных файлов)
мне удобно работать на рабочем столе - ничего важного там не хранится как я говорил даже если слетит винда я потеряю только какие то временные файлы которые я всегда смогу скачать
мне так удобно) ну другие могут держать рабочий стол чистым поставить туда анимированные обои и сидет ьчасами любоваться монитором как картиной, потом открыть папку с кучей файлов и в ней работать - дело вкуса)