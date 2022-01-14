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Сотрудники, которые делают рабочий день чуточку радостнее

Сотрудники, которые делают рабочий день чуточку радостнее (31 фото)

Автор:
14 января 2022 08:30
Сообщество : Юмор
Метки: Веселые   Юмор   веселые ребята   забавно   пятиминутка радости   работа   смешно   шутки   
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31
Работа - дело серьезное. Но не для всех! Некоторые уверены, что и в офисе, и на стройплощадке всегда есть место хорошей шутке, и регулярно радуют коллег и клиентов своими веселыми затеями.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Веселые   Юмор   веселые ребята   забавно   пятиминутка радости   работа   смешно   шутки   
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8  комментариев
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32k
Рекламщик Час назад
А сотрудницы поднимают не только настроение...
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1k
thor2006 Минуту назад
Комментарий к фото
Вован из Реальных Пацанов переехал в Норвегию?
Суета в его стиле... так-то(с)...
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8k
Самка Хорька 15 минут назад
Главное, чтобы её с ходовой посудой не перепутали

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10k
Максим 20 минут назад
С бутылкой класс!
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7k
Александр 48 минут назад
хм...

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16k
speaktr-st 59 минут назад
Комментарий к фото
У меня тоже в офисе одно лето были Семён и Георгий. Но осенью или они сдохли, или уборщица их кокнула. В общем не стало.
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