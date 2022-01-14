Сотрудники, которые делают рабочий день чуточку радостнее

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Работа - дело серьезное. Но не для всех! Некоторые уверены, что и в офисе, и на стройплощадке всегда есть место хорошей шутке, и регулярно радуют коллег и клиентов своими веселыми затеями.
Это Шарлин. Она работает в Walmart и регулярно фотографируется с разной продукцией, выкладывая фото на странице местного магазина в фейсбуке
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"Мы с двумя коллегами случайно пришли на работу в одинаковых куртках. Ничего не оставалось, кроме как срочно состегнуть их в одну"
"Мы работаем в независимой кофейне. Кто-то из коллег принес отличную стойку под ершик для унитаза"
Книжный с юмором отнесся к тематической выкладке книг на витрину
"Чувак, где моя рубашка?"
"Наш офис в разгар пандемии"
"Туалетная бумага - $3999. При покупке кольцо с бриллиантом в 1 карат - в подарок!"
"Вот так у нас в офисе сегодня приходят интервью с соискателями. Мы очень серьезно относимся к Хэллоуину"
"Все мои коллеги согласились нарядиться смурфиками на Хэллоуин, но в костюме в итоге пришел я один"
"Кто-то из сотрудников кимиссионки вставил во все фоторамки на прилавках фотографии Джеффа Голдблюма"
Честный человек
"Подалуйста, не заговаривайте со мной! Я не могу себя контролировать и проболтаю с вами два часа, а моя работа так и останется несделанной".
"Это стоит в психиатрическом отделении нашего госпиталя"
"Корона для чрезвычайных ситуаций".
"Наш коллега уже две недели уверен, что это кактус. На самом деле, это просто соленый огурец, который мы втайне от него заменяем новым каждые два дня"
"Получил праздничный подарок от босса"
"Есть немалая вероятность, что я - причина твоего пьянства. Так что поставлю тебе бутылочку, наслаждайся!С праздником!"
"Босс пожурил мою коллегу за то, что ее волосы слишком сильно торчат из-под головного убора. Она решила проблему"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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