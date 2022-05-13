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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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АНТИФИШКИ
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Разговор, как всегда, "за жизнь". Дошли и до "на что живешь?". У одного дела так себе, а другой процветает. Вот и говорит "процветающий":
- А ты сделай, как я. Заведи себе свинью, своди ее с хряком, расти поросят и продавай их. Отличный бизнес получается!
"Неуспевающий" так и сделал - купил себе свинью. Спрашивает в своей деревне:
- А у кого здесь хряк есть?
Ему говорят:
- С этим у нас не очень-то! Ближайший хряк есть только в Пронькино. А это - километра три по полям если...
Мужик озадачился, но не растерялся - купил себе тачку. С утра свинью помыл, посадил в тачку и в Пронькино рванул. Ну, а свиньи там новому знакомству очень обрадовались.
С утра мужик встал и пошел первым делом в хлев к свинье. Смотрит - нет поросят!
Наверное, что-то не так у них вышло! - подумал мужик. Помыл он свою свинью снова, посадил в тачку и дунул в Пронькино. Там свиньи еще больше старому знакомству порадовались.
Наутро он снова поросят в хлеве не обнаружил, снова помыл свинью и - в Пронькино!
Так прошло две недели. В очередной понедельник утром измаявшийся в конец мужик говорит жене:
- Сходи, Маша, в хлев, глянь как там дела - есть ли уже поросята? Не будет, так зарежу заразу эту к чертовой матери!
Жена вскоре вернулась и говорит:
- Поросят там никаких нет, но свинья уже помылась и сидит в тачке!