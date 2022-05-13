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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
13 мая 2022 23:52
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1633
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для тех кому не спится
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4  комментария
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5k
Горожанин 5 часов назад
Такое ощущение, что первое фото - всё перевешивает.
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338
Царь 40 минут назад
Карлсончик симпотяшнЫй.
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124k
DeOrio 5 часов назад
Встретились два старых товарища, живущие теперь уже на пенсии в своем доме в деревне.

Разговор, как всегда, "за жизнь". Дошли и до "на что живешь?". У одного дела так себе, а другой процветает. Вот и говорит "процветающий":

- А ты сделай, как я. Заведи себе свинью, своди ее с хряком, расти поросят и продавай их. Отличный бизнес получается!

"Неуспевающий" так и сделал - купил себе свинью. Спрашивает в своей деревне:

- А у кого здесь хряк есть?

Ему говорят:

- С этим у нас не очень-то! Ближайший хряк есть только в Пронькино. А это - километра три по полям если...

Мужик озадачился, но не растерялся - купил себе тачку. С утра свинью помыл, посадил в тачку и в Пронькино рванул. Ну, а свиньи там новому знакомству очень обрадовались.

С утра мужик встал и пошел первым делом в хлев к свинье. Смотрит - нет поросят!

Наверное, что-то не так у них вышло! - подумал мужик. Помыл он свою свинью снова, посадил в тачку и дунул в Пронькино. Там свиньи еще больше старому знакомству порадовались.

Наутро он снова поросят в хлеве не обнаружил, снова помыл свинью и - в Пронькино!

Так прошло две недели. В очередной понедельник утром измаявшийся в конец мужик говорит жене:

- Сходи, Маша, в хлев, глянь как там дела - есть ли уже поросята? Не будет, так зарежу заразу эту к чертовой матери!

Жена вскоре вернулась и говорит:

- Поросят там никаких нет, но свинья уже помылась и сидит в тачке!
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25k
Андрей Иванов 6 часов назад
Это малыш пол сменил, или родители его на девку поменяли?
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