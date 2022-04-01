Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды

Наш мозг устроен так, что при разглядывании картинки сначала выдает привычные ассоциации, а уж после добавляет остальные варианты. Мозг консервативен и упрям, а воображение слишком подвижно - вот и получается, что на некоторых фото мы видим совсем не то. что там изображено.