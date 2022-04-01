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Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды

Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды (23 фото)

Автор:
01 апреля 2022 07:04
Сообщество : Юмор
Метки: Приколы   Юмор   воображение   картинки   показалось   смешно   фото   
833
23

Наше воображение порой заставляет видеть на фото совсем не то, что там изображено. Некоторые из картинок этой подборки придётся рассматривать дважды, а то и трижды.

Наш мозг устроен так, что при разглядывании картинки сначала выдает привычные ассоциации, а уж после добавляет остальные варианты. Мозг консервативен и упрям, а воображение слишком подвижно - вот и получается, что на некоторых фото мы видим совсем не то. что там изображено.


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А может, и не показалось

Источник:

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Метки: Приколы   Юмор   воображение   картинки   показалось   смешно   фото   
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2  комментария
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2k
Radugananebe 57 минут назад
Боже, какая я испорченная!
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Ksenia2 53 минуты назад
Седло, конечно, озадачило.
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