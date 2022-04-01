Показалось: 20+ фото, на которые стоит взглянуть дважды

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Наше воображение порой заставляет видеть на фото совсем не то, что там изображено. Некоторые из картинок этой подборки придётся рассматривать дважды, а то и трижды.
Наш мозг устроен так, что при разглядывании картинки сначала выдает привычные ассоциации, а уж после добавляет остальные варианты. Мозг консервативен и упрям, а воображение слишком подвижно - вот и получается, что на некоторых фото мы видим совсем не то. что там изображено.
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А может, и не показалось
Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Приколы Юмор воображение картинки показалось смешно фото
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