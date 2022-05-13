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Как древние инки общались с помощью ниток

Как древние инки общались с помощью ниток

Автор:
13 мая 2022 10:48
Сообщество : Исторические факты
Метки: древние инки   интересно   нитки   общение   познавательно   факты   фото   
814
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У каждого древнего народа была своя уникальная письменность. Конечно, она придумывалась годами, и у всех она может быть совершенно разной — кто-то использовал латинские буквы, кто-то — кириллицу, кто-то — иероглифы, которые могли быть целыми словами или даже предложениями. У древних инков не было письменного языка, но и необходимости в нем не было.

Что такое кипу

Кипу — это один из видов общения посредством завязывания узелков. Это было придумано на самом деле задолго до инков. Первые такие письмена появляются за 3000 лет до нашей эры. С их помощью можно было записывать совершенно разные вещи — вести летописи, нужные отчеты о количестве еды, так записывались даже стихи.


Узелки обозначали и цифры, и буквы. Чем меньше было число узелка, тем ниже он располагался по отношению к основной нити, соответственно, чем выше он находился к основной нитке, тем оно было больше. Вид узелка тоже имел большое значение, обозначая конкретную букву или слово. Еще одна особенность этого письма — это цвета, которые использовались исходя из темы, которую хотели записать. Сейчас ученые разгадали значения 24 цветов, но понимание того, как обозначались буквы, стало просто невыполнимой задачей, и до сих пор ученые исследуют кипу, стараясь разгадать эту таинственную письменность.

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Уничтожение кипу испанцами

Когда испанцы нашли империю инков, они принялись уничтожать все кипу. Они думали, что это способ наложить на них проклятие, поэтому все найденные кипу сжигались. Позже они поняли свою ошибку и перестали уничтожать эту письменность. Испанцы даже модернизировали свои книги, чтобы было комфортнее общаться благодаря узелкам, и они не стали учить инков незнакомой письменности.

Узелковая письменность встречалась также в Китае, Тибете и Африке. Некоторые из них древнее, чем найденные кипу инков. На Руси тоже была обнаружена такая письменность, но использовалась она на самом деле, например, для гадания. По словам ученых, выражение «завязать узелок на память» взялось как раз из гадания.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: древние инки   интересно   нитки   общение   познавательно   факты   фото   
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1  комментарий
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882
Nick Час назад
в советские времена мне тоже письма от бабушки из деревни приходили на перфокарте
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