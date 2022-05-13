Как древние инки общались с помощью ниток

Что такое кипу

Кипу — это один из видов общения посредством завязывания узелков. Это было придумано на самом деле задолго до инков. Первые такие письмена появляются за 3000 лет до нашей эры. С их помощью можно было записывать совершенно разные вещи — вести летописи, нужные отчеты о количестве еды, так записывались даже стихи.

Узелки обозначали и цифры, и буквы. Чем меньше было число узелка, тем ниже он располагался по отношению к основной нити, соответственно, чем выше он находился к основной нитке, тем оно было больше. Вид узелка тоже имел большое значение, обозначая конкретную букву или слово. Еще одна особенность этого письма — это цвета, которые использовались исходя из темы, которую хотели записать. Сейчас ученые разгадали значения 24 цветов, но понимание того, как обозначались буквы, стало просто невыполнимой задачей, и до сих пор ученые исследуют кипу, стараясь разгадать эту таинственную письменность.