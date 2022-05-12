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«Сначала повесим Левитана, только потом Сталина». Почему фашисты так ненавидели диктора Левитана

«Сначала повесим Левитана, только потом Сталина». Почему фашисты так ненавидели диктора Левитана

Автор:
12 мая 2022 22:26
Метки: биография   знаменитости   личность   
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В 6 утра 9 мая из всех радиоприемников Советского Союза звучали такие долгожданные слова: «Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена, Германия полностью разгромлена». Народ массово высыпал на улицы...

А Юрий Левитан позже вспоминал, что этот короткий текст, пожалуй, дался ему сложнее сотен всех остальных, прочитанных за годы войны – голос дрожал, так и норовя сорваться на всхлип. Горький и в то же время радостный всхлип от того, что больше не придется зачитывать про тяжелые бои, оставленные города и многотысячные потери.

Талантливый стажер
Природа не наделила Юдку Берковича Левитана ни впечатляющей внешностью, ни крепким телосложением. Единственное – голос у него был, что называется, от бога: глубокий, необычайной силы. Вот, правда. поступить во ВГИК он 17-летнему парню никак не помог. Несуразная внешность и владимирское «оканье» поставили крест на кинокарьере юноши.

Но он не отчаялся и решил попробовать себя в роли радиодиктора. Благо на глаза провинциальному Юдке попалось объявление о наборе группы. И здесь голос стал тем козырем, который позволил пройти первоначальный отбор. А дальше началась сложная работа над собой: говором, дикцией, интонациями. Вскоре Левитану стали доверять чтение коротких новостных сводок и объявление музыкальных номеров в радиоконцертах. Все изменилось в 1934 году.

Любимый диктор Сталина

Рассказывают, что зеленый свет карьере Левитана дал именно Иосиф Сталин – он любил работать ночами под бормотание радиоприемника. И однажды услышал, как молодой диктор зачитывает передовицу «Правды», впечатлялся голосом и сразу же связался с руководством Радиокомитета. В итоге сталинскую речь, зачитанную на ближайшем XVII съезде партии, по радио озвучил Юрий Левитан. Вскоре его голос стал привычным для всех советских жителей, кто хоть изредка слушал радиоприемник.

Враг номер один
Ранним утром 22 июня 1941 года «Юбор» (как его уважительно стали называть коллеги – сокращенно от Юрий Борисович) был вызван в радиостудию. Ему предстояло зачитать обращение о нападении Германии. Правда, вопреки воспоминаниям Рокоссовского и Жукова, Левитан сделал это не первым – он повторил уже прозвучавшую ранее речь Молотова. И сделал это 9 раз – в ту пору возможности транслировать запись еще не было. Именно поэтому все военные сводки, а также сообщения о смерти Иосифа Сталина, запуске искусственного спутника Земли, полете Юрия Гагарина были позже – в 60-х – перечитаны и сохранены для потомков.

Так в июне 1941 года Юрий Левитан стал голосом войны. Он рассказывал и про поражения, которые, озвученные его басом с ноткой металла, внушали надежду, а не отчаяние, и про первые победы – под Ельней, под Москвой, под Сталинградом. Его сводок с фронта ждали, как глотка свежего воздуха. И неудивительно, что в списке личных врагов Гитлера имя Левитана шло первым.

«Находящийся в германском плену Левитан должен был объявить из Берлина о капитуляции СССР. Затем Юрия Борисовича надлежало предать публичной казни – повесить на площади. Вторым на эшафот должен был подняться Сталин. Такой амбициозный план вынашивал глава нацистской пропагандисткой машины Геббельс»

Фюрер отдал приказ повесить «Юрбора» сразу же после взятия Москвы. Правда, того еще осенью 1941, когда враг только приближался к столице, эвакуировали в Свердловск, откуда он и зачитывал военные сводки. А немцами была назначена награда за его голову. Размер постоянно рос – от 100 до 250 тысяч рейхсмарок – по тем временам просто невероятная сумма.

Мирное забвение
После войны голос Левитана еще некоторое время оставался главным на радио. Но после смерти Сталина популярность постепенно стала сходить на нет. Юрия Борисовича охотно приглашали для озвучивания художественного и документального кино про Великую Отечественную войну. А вот из радионовостей его голос пропал. Дело в том, что у слушателей он прочно ассоциировался в прошедшей войной.

«Юра, когда ты умрешь, патологоанатом вырежет у тебя горло — и его отправят в Институт мозга», - говорил Левитану Никита Богословский.

К тому же на 60-е годы в СССР пришлась волна смертей фронтовиков. Тех, кто прошел всю войну, но умер в результате полученных ранений и болезней. Вот «вверху» и решили, что не следует лишний раз напоминать людям, строящим теперь мирную жизнь, о кровавой странице истории. А Левитану была доверена сложная и ответственная задача подготовки новых дикторов.

Существует теория, что Левитана из эфира убрали по личному настоянию Хрущева. Мол, таким образом он продолжал бороться с культом личности Сталина. Правда, сын Никиты Сергеевича эту версию не подтверждает.

В 1980 году великому диктору было присвоено звание Народного артиста СССР.

Юрий Борисович Левитан скончался 4 августа 1983 года в деревне Бессоновка Белгородской области во время встречи с ветеранами Курской битвы. Он был похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.

Источник:

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7k
amrita 9 часов назад
Великолепный голос.
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Jack Ketch Полчаса назад
тогда Левитан, сейчас маргоша симонян
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1
Domino194 2 часа назад
Соловьева со Скобеевой никто вешать не будет. Они больше вреда России наносят живыми.
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30k
MatveiVainrub 4 часа назад
Тембр эпохи
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