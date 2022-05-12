«Сначала повесим Левитана, только потом Сталина». Почему фашисты так ненавидели диктора Левитана

Так в июне 1941 года Юрий Левитан стал голосом войны. Он рассказывал и про поражения, которые, озвученные его басом с ноткой металла, внушали надежду, а не отчаяние, и про первые победы – под Ельней, под Москвой, под Сталинградом. Его сводок с фронта ждали, как глотка свежего воздуха. И неудивительно, что в списке личных врагов Гитлера имя Левитана шло первым.



«Находящийся в германском плену Левитан должен был объявить из Берлина о капитуляции СССР. Затем Юрия Борисовича надлежало предать публичной казни – повесить на площади. Вторым на эшафот должен был подняться Сталин. Такой амбициозный план вынашивал глава нацистской пропагандисткой машины Геббельс»



Фюрер отдал приказ повесить «Юрбора» сразу же после взятия Москвы. Правда, того еще осенью 1941, когда враг только приближался к столице, эвакуировали в Свердловск, откуда он и зачитывал военные сводки. А немцами была назначена награда за его голову. Размер постоянно рос – от 100 до 250 тысяч рейхсмарок – по тем временам просто невероятная сумма.



Мирное забвение

После войны голос Левитана еще некоторое время оставался главным на радио. Но после смерти Сталина популярность постепенно стала сходить на нет. Юрия Борисовича охотно приглашали для озвучивания художественного и документального кино про Великую Отечественную войну. А вот из радионовостей его голос пропал. Дело в том, что у слушателей он прочно ассоциировался в прошедшей войной.