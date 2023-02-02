Трагедия всеми любимой Светланы Афанасьевны

После "Вступления" Наташа решила оставить свои занятия балетом в хореографическом училище: её манила съёмочная площадка. Девушка решила поступать во ВГИК.



Будучи студенткой она познакомилась со своим будущим мужем - режиссёром Александром Стефановичем. И после окончания ВГИКа снялась в "Большой перемене", принёсшей ей всесоюзную известность. Она сыграла роль трогательной и до стерильности хорошей учительницы вечерней школы, которая вышла замуж за своего ученика Ганжу, шутника, раздолбая и хронического двоечника.

Казалось бы... После выхода фильма Богунова должна была утопать в предложениях о съёмках. Но всё пошло не так.