Трагедия всеми любимой Светланы Афанасьевны

Одной из самых ярких ролей Натальи Богуновой стала роль трепетной учительницы в фильме "Большая перемена". Вся жизнь актрисы была полна внезапных происшествий, которые не принесли ей счастья.
Богунова родилась в Ленинграде в 1948 году. Её нежная полупрозрачная красота выделяла её среди толпы ребят. Не было ничего странного в том, что свою первую роль в кино маленькая Наташа получила, когда ей было 11 лет. Режиссёром фильма "Вступление" был Игорь Таланкин.
После "Вступления" Наташа решила оставить свои занятия балетом в хореографическом училище: её манила съёмочная площадка. Девушка решила поступать во ВГИК.
Будучи студенткой она познакомилась со своим будущим мужем - режиссёром Александром Стефановичем. И после окончания ВГИКа снялась в "Большой перемене", принёсшей ей всесоюзную известность. Она сыграла роль трогательной и до стерильности хорошей учительницы вечерней школы, которая вышла замуж за своего ученика Ганжу, шутника, раздолбая и хронического двоечника.
Казалось бы... После выхода фильма Богунова должна была утопать в предложениях о съёмках. Но всё пошло не так.
Сказка "Умные вещи", где Наталья Васильевна получила главную роль не стала такой уж успешной. И со временем её стали звать только на эпизоды. Всё стало хуже, когда в конце 1970-х у Богуновой обнаружились признаки шизофрении. Больницы стали её вторым домом, а с мужем она развелась.
Стефанович говорил, вспоминая о жене: "Наташин тип - юная возвышенная девушка с сияющими глазами - был востребован в конце 1960-х - начале 1970-х годов прошлого века, а потом на смену ему пришли совсем другие героини - более яркие, смелые, раскованные".
В конце 1980-х Богунова ушла из театра им. Моссовета, откуда, кстати, её и увезли в первый раз в психиатрическую лечебницу. На экранах она появилась в последний раз в 1992 году в фильме "Бег по солнечной стороне", где она сыграла начальницу почтового отделения.
А ведь ей было всего лишь чуть за 40. Наталья Васильевна остро переживала и отсутствие работы, и то, что журналисты писали в каждом издании о её психическом недуге.
Но новый удар обрушился на актрису в 2011 году: из окна своей квартиры выпала мать Натальи. Психическое состояние Богуновой после этого стало намного хуже. Есть данные, что на актрису и её квартиру положили глаз какие-то люди, охотившиеся за недвижимостью.
Через два года после смерти мамы Наталья полетела отдыхать на Крит. 9 августа ей внезапно стало плохо. Наталья Васильевна не жаловалась, но неладное заподозрили сотрудники отеля и вызвали скорую помощь. Спустя несколько часов Богунова скончалась в больнице. Были слухи про то, что это было убийство из-за недвижимости, но на самом деле актриса умерла от сердечного приступа.
Наталье Васильевне было 65 лет.
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