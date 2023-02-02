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Трагедия всеми любимой Светланы Афанасьевны

Трагедия всеми любимой Светланы Афанасьевны

Автор:
02 февраля 2023 17:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Жизнь   актрисы   биография   знаменитости   психика   советские актрисы   судьба   
2278
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Одной из самых ярких ролей Натальи Богуновой стала роль трепетной учительницы в фильме "Большая перемена". Вся жизнь актрисы была полна внезапных происшествий, которые не принесли ей счастья.

Богунова родилась в Ленинграде в 1948 году. Её нежная полупрозрачная красота выделяла её среди толпы ребят. Не было ничего странного в том, что свою первую роль в кино маленькая Наташа получила, когда ей было 11 лет. Режиссёром фильма "Вступление" был Игорь Таланкин.


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После "Вступления" Наташа решила оставить свои занятия балетом в хореографическом училище: её манила съёмочная площадка. Девушка решила поступать во ВГИК.


Будучи студенткой она познакомилась со своим будущим мужем - режиссёром Александром Стефановичем. И после окончания ВГИКа снялась в "Большой перемене", принёсшей ей всесоюзную известность. Она сыграла роль трогательной и до стерильности хорошей учительницы вечерней школы, которая вышла замуж за своего ученика Ганжу, шутника, раздолбая и хронического двоечника.

Казалось бы... После выхода фильма Богунова должна была утопать в предложениях о съёмках. Но всё пошло не так.

Сказка "Умные вещи", где Наталья Васильевна получила главную роль не стала такой уж успешной. И со временем её стали звать только на эпизоды. Всё стало хуже, когда в конце 1970-х у Богуновой обнаружились признаки шизофрении. Больницы стали её вторым домом, а с мужем она развелась.

Стефанович говорил, вспоминая о жене: "Наташин тип - юная возвышенная девушка с сияющими глазами - был востребован в конце 1960-х - начале 1970-х годов прошлого века, а потом на смену ему пришли совсем другие героини - более яркие, смелые, раскованные".


В конце 1980-х Богунова ушла из театра им. Моссовета, откуда, кстати, её и увезли в первый раз в психиатрическую лечебницу. На экранах она появилась в последний раз в 1992 году в фильме "Бег по солнечной стороне", где она сыграла начальницу почтового отделения.

А ведь ей было всего лишь чуть за 40. Наталья Васильевна остро переживала и отсутствие работы, и то, что журналисты писали в каждом издании о её психическом недуге.


Но новый удар обрушился на актрису в 2011 году: из окна своей квартиры выпала мать Натальи. Психическое состояние Богуновой после этого стало намного хуже. Есть данные, что на актрису и её квартиру положили глаз какие-то люди, охотившиеся за недвижимостью.

Через два года после смерти мамы Наталья полетела отдыхать на Крит. 9 августа ей внезапно стало плохо. Наталья Васильевна не жаловалась, но неладное заподозрили сотрудники отеля и вызвали скорую помощь. Спустя несколько часов Богунова скончалась в больнице. Были слухи про то, что это было убийство из-за недвижимости, но на самом деле актриса умерла от сердечного приступа.

Наталье Васильевне было 65 лет.

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Метки: Жизнь   актрисы   биография   знаменитости   психика   советские актрисы   судьба   
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11  комментариев
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654
Гиви Час назад
Нельзя родиться в Санкт-Петербурге в 1948 году.
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997
Homem Полчаса назад
Автор поста слабо информирован о реальной ситуации с актрисой.Что и как было на самом деле.
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45k
Максим Т. Полчаса назад
Да, нравится мне эта роль)
- Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
- Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
- Сержант? Пожалуйста...
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9k
krivsan 59 минут назад
КРАСАВИЦА
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5k
5 копеек Час назад
Шизофрения это страшно!
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59k
Morder Час назад
Kрасивая..
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