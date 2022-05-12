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Мужчине, спасшему трёхлетнюю девочку от падения с 8 этажа, подарили квартиру

Мужчине, спасшему трёхлетнюю девочку от падения с 8 этажа, подарили квартиру

Автор:
12 мая 2022 16:31
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Герой   Казахстан   Награда   балкон   девочка   квартира   медаль   спасение   
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Кроме этого, скромному герою вручили медаль.

Вчера 37-летний многодетный отец Сабит Шонтакбаев стал национальным героем Казахстана. Он увидел малышку, которая висела на руках на балконе восьмого этажа и не побоялся вылезти из окна, чтобы спасти ребёнка.

А потом спокойно пошёл на работу. В столицу Нур-Султан он приехал недавно и трудился на стройке.

Случай получил широкий резонанс и люди потребовали достойно наградить героя. И власти их услышали. Сначала Сабиту вручили медаль и часы:

А потом дали ключи от 3-комнатной квартиры в  в одном из жилищных комплексов Нур-Султана. Достойно, ничего не скажешь.

Вот так и надо награждать настоящих героев.

Источник:

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Метки: Герой   Казахстан   Награда   балкон   девочка   квартира   медаль   спасение   
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71  комментарий
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69k
Viktor 7 часов назад
Нормальная такая награда! Заслужил.
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6k
soar 11 минут назад
Охренеть. А как он вообще при такой конструкции окна умудрился вылезти и за что-то там держаться?!!
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463
татьяна Час назад
а что сделали с теми, кто оставил ребёнка без присмотра?..
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283
Pi11igrim Час назад
Считаю, что надо еще наградить хотябы поощрительной наградой стоящего внизу человека. На видео видно, что он тоже страховал, и думаю попытался бы поймать девочку. И тоже рисковал бы здоровьем и возможно жизнью. Безучастным не оставался
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха Час назад
Этот первый, нормальный... но пиарасты.... Лишь бы не породило волну подобных "видосиков"... Особенно таких, что что-то пошло не по сценарию....
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1k
paranoik_ 2 часа назад
Мощный человек! Снимаю шляпу
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4k
Нескучный сад 2 часа назад
Полностью заслуженная награда!
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9k
*Сергей* 3 часа назад
Достойный поступок! И награда достойная!
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37k
Example 6.2.6 3 часа назад
Заслужено. Молодец.
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5k
VL 3 часа назад
Браво!!!
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6k
Mowgley 4 часа назад
Тот самый случай, когда все молодцы - и мужик, и власти.
Достойная награда за достойный поступок
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10
Павлодарец Mowgley 3 часа назад
Квартиру ему подарили не власти, а строительная компания(хоть и приближенная к власти). Помимо квартиры и часов с медалью, ему аким(мэр) города подарил телек и пообещал помочь устроиться на работу в локомотивный завод(по специальности героя) помочь с переездом семьи(жена с 4-мя детьми осталась в другом городе, приехал на заработки), трудоустройством жены и со школой и дет. садом. Его детей еще летом на куророт отправят. И его кредиты аким поможет погасить на счет спонсоров. Кроме того, его другу, помогавшему ему спасать девочку тоже вручили квартиру.
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10k
ScorpionDS 4 часа назад
Каким образом окно удерживалось открытым, когда на нем висел мужик?

Мужик кстати молодец!
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17k
Александр Сучков 4 часа назад
А какой ущербный муди...ла поставил минус? Таких надо отслеживать и банить пожизненно! ДА!- человек спас ребенка. Он не думал в тот момент о вознаграждении. Он получил то, что заслужил!!! А минусят- твари!!!
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2k
Вадим 4 часа назад
Молодец! Достойный подарок! Нах. ему орден, размером сковородки и командирские часы.
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485
Николай 4 часа назад
Мужик красавчик и заслуживает всяческих почестей, но кто мне объяснит, зачем сделаны окна подобным образом??? для проветривания отлично служит отвал окна сверху... тут же какой-то изврат...
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3k
Дмитрий 5 часов назад
Мужик реально рисковал жизнью, прошел по грани. И реакция властей фантастична, вот так и надо награждать! Склоняю голову перед казахами - и мужиком, и властью.
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977
DDM 5 часов назад
Достойно, ничего не скажешь.
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14k
Broser 5 часов назад
Почитал комментарии. ЛЮДИ! Как можно измерять жизнь ребенка барахлом и деньгами?
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12k
Konstantin 5 часов назад
Офигеть. Я высоты побаиваюсь, поэтому даже смотреть страшно. Прям огромное уважение человеку.
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1k
Карл Колбасов 5 часов назад
Хорошо. Надеюсь что квартиру дали в собственность а не в аренду.
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17k
Vital Idol 5 часов назад
счёт за квартиру оплатили родители девочки....
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