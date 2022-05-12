Мужчине, спасшему трёхлетнюю девочку от падения с 8 этажа, подарили квартиру

Вчера 37-летний многодетный отец Сабит Шонтакбаев стал национальным героем Казахстана. Он увидел малышку, которая висела на руках на балконе восьмого этажа и не побоялся вылезти из окна, чтобы спасти ребёнка.

А потом спокойно пошёл на работу. В столицу Нур-Султан он приехал недавно и трудился на стройке.