Мужчине, спасшему трёхлетнюю девочку от падения с 8 этажа, подарили квартиру

Кроме этого, скромному герою вручили медаль.
Вчера 37-летний многодетный отец Сабит Шонтакбаев стал национальным героем Казахстана. Он увидел малышку, которая висела на руках на балконе восьмого этажа и не побоялся вылезти из окна, чтобы спасти ребёнка.
А потом спокойно пошёл на работу. В столицу Нур-Султан он приехал недавно и трудился на стройке.
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Случай получил широкий резонанс и люди потребовали достойно наградить героя. И власти их услышали. Сначала Сабиту вручили медаль и часы:
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А потом дали ключи от 3-комнатной квартиры в в одном из жилищных комплексов Нур-Султана. Достойно, ничего не скажешь.
Вот так и надо награждать настоящих героев.
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АНТИФИШКИ
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Достойная награда за достойный поступок
Мужик кстати молодец!