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Станция "Рижская" открылась после реставрации⁠⁠

Станция "Рижская" открылась после реставрации⁠⁠

Автор:
12 мая 2022 16:12
Метки: Метро   Рижская   реконструкция   реставрация   
2115
10

Чрезвычайно сложная и кропотливая реконструкция заняла свыше 1,5 лет. Специалистам пришлось практически заново выполнить гидроизоляцию 100-метрового эскалаторного хода. И только после этого можно было приступать к монтажу новых машин российского производства вместо старых изношенных эскалаторов, которые честно отработали на станции 62 года.

Теперь на «Рижской» будут работать четыре эскалаторные ленты вместо прежних трех. Вместимость эскалаторов выросла на 30%, и пассажиры смогут быстрее спуститься к поездам или выйти в город.

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«Рижская» стала уже шестой станцией метро, на которой с 2010 г. появился дополнительный эскалатор.

В наземном вестибюле станции установили 6 новых турникетов на выход, которые в случае необходимости могут быть переключены в реверсивный режим, что увеличит пропускную способность в 2 раза.


Новые кассы, пассажирская навигация, воздушно-тепловые завесы – на станции будет удобно и пассажирам, и работникам метрополитена. Провода и трубы, которые за годы эксплуатации опутали станцию, заменены на новые и убраны внутрь стен.

Благодаря замене вентиляционных коробов воздухообмен вырос на 10%.

В конце 50-х годов «янтарный» облик станции был разработан латвийскими специалистами.

Гладкие керамические плиты ритмично чередуются с рельефными изразцами, а на тёмных, бордовых вставках изображены виды Риги и Латвии. «Центральный колхозный рынок», «Университет. Академия наук», «Дом Совета Министров», «Академический театр оперы и балета. Филармония», «Старая Рига» – если внимательно присмотреться, то можно прочитать эти надписи на самих плитках.

Традиционный латышский орнамент украшает вентиляционные решётки, торцы станционных лавочек, карнизы, боковые части пилонов и плитки на стенах платформ.

В ходе кропотливой реставрации специалисты бережно привели в порядок поизносившиеся от времени элементы интерьера и восстановили утраченное.


Полностью восстановлены 160 кв. метров лепного декора карниза и 170 кв. метров мраморной облицовки на стенах. Для балюстрады новых эскалаторов были воссозданы декоративные решетки громкоговорящего оповещения.

Была отреставрирована вся пассажирская зона – 42 исторических светильника, а для дополнительного эскалатора по историческим чертежам изготовили еще 21 торшер. Также восстановили 19 деревянных дверей.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Метро   Рижская   реконструкция   реставрация   
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18  комментариев
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2k
Copycat 7 часов назад
у меня насчет метро есть вопрос, вот у нас в Алмате когда спускаешься на перрон там стоят таймеры-часы когда приедет поезд и какой, - всегда интерисовало почему бы их не продублировать на входе в метро? - что бы пассжиры видели через сколько придет их поезд и могли оценить - стоит ли им поторопиться спускаясь или можно наоборот сделать это не спешно и возможно даже купить в автомате стаканчик кофе или шоколадку?
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−68
Антон Антон 47 минут назад
жаль убрали старый эскалатор и поставили бездушный железно-пластиковый. который не очень вписывается в дизайн станции
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20k
иванов дмитрий 2 часа назад
Здесь кто то еще помнит рижский рынок ?
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3k
Иван Петров 4 часа назад
>Чрезвычайно сложная и кропотливая реконструкция заняла свыше 1,5 лет.
Я бы сказал, что с августа 2020 по май 2022 почти два года. А обещали, что закроется всего на год
Но спишем на коронавирус. Тем более, что по слухам после Рижской на реконструкцию уйдет и моя Алексеевская

А так удобно было без остановок до Проспекта Мира доезжать
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23k
Ватаку Накомоде 5 часов назад
Вот опять эскалаторы из нержавейки.. ну не смотрятся они на старых станциях с классическими светильниками. Что на Новослободской, что здесь. Как по мне старый декор под дерево смотрелся в разы лучше, пусть и чуть более темным. Неужели только мне кажется так, а дизайнерам норм? На новых станциях согласен, металлик нормально смотрится, но вот на старых..
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90
al-lav 6 часов назад
В свете последних событий вдруг подумалось..
А не переименовать ли Рижскую?
Ну там в Крестовскую, Переяславскую, Сущевский вал...
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282
strepaf al-lav 6 часов назад
Этот район назывался Мещанской слободой с 17 века
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72
Alex 6 часов назад
А жуткий желтый цвет как был, так и остался.
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5k
ekarataev 7 часов назад
Благодарность мастерам.
И ещё за сохранение светильников.
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