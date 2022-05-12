Станция "Рижская" открылась после реставрации⁠⁠

Чрезвычайно сложная и кропотливая реконструкция заняла свыше 1,5 лет. Специалистам пришлось практически заново выполнить гидроизоляцию 100-метрового эскалаторного хода. И только после этого можно было приступать к монтажу новых машин российского производства вместо старых изношенных эскалаторов, которые честно отработали на станции 62 года.
Теперь на «Рижской» будут работать четыре эскалаторные ленты вместо прежних трех. Вместимость эскалаторов выросла на 30%, и пассажиры смогут быстрее спуститься к поездам или выйти в город.
«Рижская» стала уже шестой станцией метро, на которой с 2010 г. появился дополнительный эскалатор.
В наземном вестибюле станции установили 6 новых турникетов на выход, которые в случае необходимости могут быть переключены в реверсивный режим, что увеличит пропускную способность в 2 раза.
Новые кассы, пассажирская навигация, воздушно-тепловые завесы – на станции будет удобно и пассажирам, и работникам метрополитена. Провода и трубы, которые за годы эксплуатации опутали станцию, заменены на новые и убраны внутрь стен.
Благодаря замене вентиляционных коробов воздухообмен вырос на 10%.
В конце 50-х годов «янтарный» облик станции был разработан латвийскими специалистами.
Гладкие керамические плиты ритмично чередуются с рельефными изразцами, а на тёмных, бордовых вставках изображены виды Риги и Латвии. «Центральный колхозный рынок», «Университет. Академия наук», «Дом Совета Министров», «Академический театр оперы и балета. Филармония», «Старая Рига» – если внимательно присмотреться, то можно прочитать эти надписи на самих плитках.
Традиционный латышский орнамент украшает вентиляционные решётки, торцы станционных лавочек, карнизы, боковые части пилонов и плитки на стенах платформ.
В ходе кропотливой реставрации специалисты бережно привели в порядок поизносившиеся от времени элементы интерьера и восстановили утраченное.
Полностью восстановлены 160 кв. метров лепного декора карниза и 170 кв. метров мраморной облицовки на стенах. Для балюстрады новых эскалаторов были воссозданы декоративные решетки громкоговорящего оповещения.
Была отреставрирована вся пассажирская зона – 42 исторических светильника, а для дополнительного эскалатора по историческим чертежам изготовили еще 21 торшер. Также восстановили 19 деревянных дверей.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я бы сказал, что с августа 2020 по май 2022 почти два года. А обещали, что закроется всего на год
Но спишем на коронавирус. Тем более, что по слухам после Рижской на реконструкцию уйдет и моя Алексеевская
А так удобно было без остановок до Проспекта Мира доезжать
А не переименовать ли Рижскую?
Ну там в Крестовскую, Переяславскую, Сущевский вал...
И ещё за сохранение светильников.