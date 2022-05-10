Жители Риги принесли столько букетов к монументу освободителям, что властям пришлось вызывать трактор

Вчера состоялся один из главных праздников в России - 9 мая. Его отмечают не только у нас, а и по всему постсоветскому пространству. В связи с последними событиями, власти некоторых государств решили «замять» это событие - где втихую, а где и открыто запрещая проведение шествий и демонстрацию военной символики.

Но на граждан этих государств такие ограничения не сильно подействовали. Они-то хорошо помнят своих предков и тот, который те совершили, освобождая и нашу Родину и всю остальную Европу от фашизма.

Показательный пример - Латвия. В её столице установлен памятник советским воинам-освободителям и вчера к нему целый день несли цветы. И это при том, что с марта власти страны запретили проводить какие-либо мероприятия у советских монументов - к ним нельзя приближаться, ближе, чем на 200 метров. Но гражданам было всё равно - они приносили букеты, их брали сотрудники муниципальных служб и сами возлагали к памятнику.

Зачем устраивать такой маскарад и почему нельзя было пропустить людей, чтобы те просто положили цветы - решительно непонятно. Но такие вот сейчас правила в «свободной и демократичной» Латвии.

Выяснилось, что цветов принесли очень много - и власти это сразу «напрягло». И они не придумали ничего лучше, как пригнать сегодня трактор, сгрести букеты и отправить всё это на помойку.