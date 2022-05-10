Жители Риги принесли столько букетов к монументу освободителям, что властям пришлось вызывать трактор

Целое море цветов - в знак поддержки России и в дань памяти предкам.
Вчера состоялся один из главных праздников в России - 9 мая. Его отмечают не только у нас, а и по всему постсоветскому пространству. В связи с последними событиями, власти некоторых государств решили «замять» это событие - где втихую, а где и открыто запрещая проведение шествий и демонстрацию военной символики.
Но на граждан этих государств такие ограничения не сильно подействовали. Они-то хорошо помнят своих предков и тот, который те совершили, освобождая и нашу Родину и всю остальную Европу от фашизма.
Показательный пример - Латвия. В её столице установлен памятник советским воинам-освободителям и вчера к нему целый день несли цветы. И это при том, что с марта власти страны запретили проводить какие-либо мероприятия у советских монументов - к ним нельзя приближаться, ближе, чем на 200 метров. Но гражданам было всё равно - они приносили букеты, их брали сотрудники муниципальных служб и сами возлагали к памятнику.
Зачем устраивать такой маскарад и почему нельзя было пропустить людей, чтобы те просто положили цветы - решительно непонятно. Но такие вот сейчас правила в «свободной и демократичной» Латвии.
Выяснилось, что цветов принесли очень много - и власти это сразу «напрягло». И они не придумали ничего лучше, как пригнать сегодня трактор, сгрести букеты и отправить всё это на помойку.
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Вот как отреагировали на такие действия властей в посольстве РФ в Латвии:
«Возмущены беспредельным хамством Рижской Думы. На рассвете свежие цветы сгребли трактором, как старый мусор. Испугались, что будет виден масштаб памяти и благодарности рижан воинам-освободителям. А ведь многие купили эти цветы на последние деньги, долго несли их в руках по улицам латвийской столицы, так как парковка и проезды рядом с памятником были перекрыты…»
Кстати, все эти трактора, заборы и запреты людей не остановили. Через несколько часов у памятника появились свежие цветы.
Чтобы помнили.
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АНТИФИШКИ
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Ну а мразям, у которых поднялась рука, направить туда бульдозер........Бог вам судья, твари.
Как аукнется, так и откликнется.
От себя же еще раз - НИЗКИЙ ПОКЛОН ВОИНАМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ И СПАСИБО ЧТО У ВАС ТОГДА НЕ ДРОГНУЛА РУКА!!!!!!
Спасибо вам!
проклятое пуйло давно всех зае-бало ...
И интересно, если у местных политиков такая однозначная и жесткая позиция, почему этот памятник еще не снесли? Типа понимают, что позиция их шаткая, и если сегодня они прихвостни Европы, то завтра могут получить сапогом под зад и покатиться в сторону России????
Вот мои фото с нашего Мемориала "Вечность".
Латвийцы, с днём Победы! Вы молодцы! Держитесь!
Ещё раз - с праздником, дорогие! С Днём Победы!!!
Фото из Даугавпилса, 9 мая 2022 года.