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Жители Риги принесли столько букетов к монументу освободителям, что властям пришлось вызывать трактор

Жители Риги принесли столько букетов к монументу освободителям, что властям пришлось вызывать трактор

Автор:
10 мая 2022 14:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 9 мая   букеты   латвия   маонумент освободителям   памятник   праздник   рига   цветы   
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Целое море цветов - в знак поддержки России и в дань памяти предкам.

Вчера состоялся один из главных праздников в России - 9 мая. Его отмечают не только у нас, а и по всему постсоветскому пространству. В связи с последними событиями, власти некоторых государств решили «замять» это событие - где втихую, а где и открыто запрещая проведение шествий и демонстрацию военной символики.

Но на граждан этих государств такие ограничения не сильно подействовали. Они-то хорошо помнят своих предков и тот, который те совершили, освобождая и нашу Родину и всю остальную Европу от фашизма.

Показательный пример - Латвия. В её столице установлен памятник советским воинам-освободителям и вчера к нему целый день несли цветы. И это при том, что с марта власти страны запретили проводить какие-либо мероприятия у советских монументов - к ним нельзя приближаться, ближе, чем на 200 метров. Но гражданам было всё равно - они приносили букеты, их брали сотрудники муниципальных служб и сами возлагали к памятнику.

Зачем устраивать такой маскарад и почему нельзя было пропустить людей, чтобы те просто положили цветы - решительно непонятно. Но такие вот сейчас правила в «свободной и демократичной» Латвии.

Выяснилось, что цветов принесли очень много - и власти это сразу «напрягло». И они не придумали ничего лучше, как пригнать сегодня трактор, сгрести букеты и отправить всё это на помойку.

Вот как отреагировали на такие действия властей в посольстве РФ в Латвии:

«Возмущены беспредельным хамством Рижской Думы. На рассвете свежие цветы сгребли трактором, как старый мусор. Испугались, что будет виден масштаб памяти и благодарности рижан воинам-освободителям. А ведь многие купили эти цветы на последние деньги, долго несли их в руках по улицам латвийской столицы, так как парковка и проезды рядом с памятником были перекрыты…»

Кстати, все эти трактора, заборы и запреты людей не остановили. Через несколько часов у памятника появились свежие цветы.

Чтобы помнили.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: 9 мая   букеты   латвия   маонумент освободителям   памятник   праздник   рига   цветы   
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105  комментариев
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498
GROMOZEKA 20 часов назад
Успокаивает лишь то, что бОльшая часть защитников СССР, которые отстаивали Латвию, уже в лучшем мире и не видит этого непотребства.
Ну а мразям, у которых поднялась рука, направить туда бульдозер........Бог вам судья, твари.
Как аукнется, так и откликнется.

От себя же еще раз - НИЗКИЙ ПОКЛОН ВОИНАМ ОСВОБОДИТЕЛЯМ И СПАСИБО ЧТО У ВАС ТОГДА НЕ ДРОГНУЛА РУКА!!!!!!
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13k
Голос Вселенной Час назад
Есть власти, а есть люди. И еще есть Люди. В крайнем ролике я виду с цветами Людей...
Спасибо вам!
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7k
Виталий 2 часа назад
Монумент освободителям стоит, а цветы к нему возлагать нельзя в праздник Победы? Ну что за идиотизм?!
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−25
00934323333534543534 2 часа назад
у населения очень грустное хлебало !
проклятое пуйло давно всех зае-бало ...
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−1
S 8 часов назад
На последнем видео спалились)))
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7k
up2sun 10 часов назад
Ссылка youtu.be
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22k
weiter 11 часов назад
Это уже как закон - если нас начинают "не любить", значит мы все делаем правильно.
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1k
muhomor 12 часов назад
читал -что лабусятские утырки хотят снести памятник и даже в сэйм протолкнули идею!!Вот мне кажется-что хрен у них -что получится при таком соотношении людей протиВ ФАШИЗМА!!Ятак понимаю-проебалтика стоит в очереди на денафикацию с ПОДЛЯКАМИ
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1k
arens-s 12 часов назад
Вот паскуды, но их старания тщетны, память не стереть, правду не убить.
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38
Александр Васильев 13 часов назад
Это ближе к вечеру, сегодня 10-го
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1k
Шурман 13 часов назад
Сегодня к вечеру опять ковёр из цветов :))
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6k
portmen77 15 часов назад
А делали бы как Путин. Каркасом обложили бы и проблем нет.
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20k
Dobrovit 15 часов назад
Посмели бы у нас в Молдавии такое сделать - мало бы не показалось! У нас тоже у власти проамериканская дамочка, учившаяся в США и выполняющая их приказы, но она настолько испугалась вчера десятков тысяч людей на улицах Кишинёва, что резко "заболела" 9-го мая, хотя ещё накануне обещала почтить память "жертв второй мировой войны" (цитата). Только и хватило духу, что запретить георгиевские ленточки под страхом огромных штрафов. Но многие и этого не испугались.
Вот мои фото с нашего Мемориала "Вечность".
Латвийцы, с днём Победы! Вы молодцы! Держитесь!
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20k
Надежда 15 часов назад
В Даугавпилсе мэр поступил очень адекватно (хоть он и вор, но за это 9 Мая ему можно многое простить) - можно было спокойно возлагать цветы, нигде не было НИ ОДНОГО украинского флага, и песни люди военные пели и машины с открытыми окнами, откуда громко звучало "...это праздник со слезами на глазах...." никто не останавливал. Хотя полиции аж из Риги нагнали видимо-невидимо. Всё прошло празднично, торжественно и людей было больше, чем в прошлые годы - уже в 10 утра на базаре нельзя было красных гвоздик купить, продавцы сказали, что такого раньше не было: разобрали мгновенно.
Ещё раз - с праздником, дорогие! С Днём Победы!!!
Фото из Даугавпилса, 9 мая 2022 года.
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245
Константин Надежда 14 часов назад
А что у вас украл мэр ?
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1k
Росомаха 16 часов назад
Как ,всё таки , далёки политики от народа!
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5k
Allmaster 16 часов назад
Тракторист то кто был? Не иначе радужный какой.
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1k
Chris Taylor 16 часов назад
почему не живет там, где ценят подоюные поступки?
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14
Илья Большаков 16 часов назад
Прямо сейчас люди несут цветы к Памятнику. А эти не ожидали, ни полиции, ни придурков с тряпками. 18:38
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5k
Горожанин 16 часов назад
Один плюс: когда они потеряют свою государственность, они будут осознавать - за что. А если даже не будут, то у русского солдата будет ясный аргумент в этом вопросе.
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39
adssaf 17 часов назад
Венки под мэрию нести надо. С чёрной лентой. И гвоздями прибить.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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