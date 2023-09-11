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В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому

В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому

Автор:
11 сентября 2023 15:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Феликс Дзержинский   монумент   памятник   разведка   чекист   
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Его разместили перед штаб-квартирой Службы внешней разведки.

Фигура отлита из бронзы - это уменьшенная копия известного памятника советского скульптора Евгения Вучетича. В период с 1958 год по 1991 год, монумент стоял на площади Дзержинского (ныне Лубянская) в Москве. Потом его демонтировали.

О том, что его надо бы вернуть, говорили ещё несколько лет назад и это вызвало бурную дискуссию. Например, журналист Владимир Познер в 2021 году высказывался так:

Почему надо ставить ему памятник, в связи с чем? Я ума не приложу. Мне кажется, что это не просто странно, это просто недопустимо.

Но памятник всё же вернули. Это событие приурочили к дню рождения «чекиста №1».

Глава СВР Сергей Нарышкин заявил:

Уважаемые коллеги, скульптура, перед которой мы стоим, является несколько уменьшенной копией знаменитого памятника Дзержинскому, установленного на Лубянской площади Москвы в 1958 году. По нашей просьбе талантливый московский скульптор Владимир Иванов проделал большую и кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ «рыцаря революции», созданный ранее выдающимся советским скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем.

И добавил:

Образ председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу. Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны.

Источник:

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Метки: Москва   Феликс Дзержинский   монумент   памятник   разведка   чекист   
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15  комментариев
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2k
Максим Макашев Час назад
А на площади Дзержинского оригинал памятника смотрелся бы ГОРАЗДО ЛУЧШЕ
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169
Scar 19 минут назад
Вернуть на место и точка
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58k
Олег 19 минут назад
а рядом с памятником нужно поставить виселицу. И раз в неделю вешать всяких познеров и других врагов народа.
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154
Желание враг мудрости Полчаса назад
Ура, товарищи! Вчера Сталин(в августе), сегодня Феликс, так глядишь и Сталинград вернут.
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14k
kotovski Полчаса назад
доносы нынче в моде, за репосты или мнение отличное от политики партии уже сажают, пусть еще паматник красным эсэрам поставят...
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32k
Slonyash Полчаса назад
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3k
poбт 45 минут назад
честно не пойму чему радуется стадо на видео
нехватает кастрюль на головах....
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29k
Ваня Час назад
познер пошел куда подальше...
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13k
Евгений Час назад
Владимир Познер
"Почему надо ставить ему памятник, в связи с чем? Я ума не приложу. Мне кажется, что это не просто странно, это просто недопустимо."

"Знает кошка, чьё мясо съела."
"На воре шапка горит."
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573
Areskoi Час назад
УРА!
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August

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