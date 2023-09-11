В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому

Его разместили перед штаб-квартирой Службы внешней разведки.
Фигура отлита из бронзы - это уменьшенная копия известного памятника советского скульптора Евгения Вучетича. В период с 1958 год по 1991 год, монумент стоял на площади Дзержинского (ныне Лубянская) в Москве. Потом его демонтировали.
Источник:
О том, что его надо бы вернуть, говорили ещё несколько лет назад и это вызвало бурную дискуссию. Например, журналист Владимир Познер в 2021 году высказывался так:
Почему надо ставить ему памятник, в связи с чем? Я ума не приложу. Мне кажется, что это не просто странно, это просто недопустимо.
Но памятник всё же вернули. Это событие приурочили к дню рождения «чекиста №1».
Глава СВР Сергей Нарышкин заявил:
Уважаемые коллеги, скульптура, перед которой мы стоим, является несколько уменьшенной копией знаменитого памятника Дзержинскому, установленного на Лубянской площади Москвы в 1958 году. По нашей просьбе талантливый московский скульптор Владимир Иванов проделал большую и кропотливую работу, чтобы максимально точно воспроизвести образ «рыцаря революции», созданный ранее выдающимся советским скульптором Евгением Викторовичем Вучетичем.
И добавил:
Образ председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии стал одним из символов своего времени, эталоном кристальной честности, самоотверженности и верности долгу. Его крылатые слова о том, что чекистом может стать лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками, стали значимым нравственным ориентиром для нескольких поколений сотрудников органов безопасности нашей страны.
Источник:
- В Риге продолжается снос памятника советским воинам-освободителям и задержания протестующих активистов
- «Вурдалаки»: Мария Захарова высказалась о решении властей Латвии снести советский памятник воинам-освободителям
- «Ему бы вместо клюшки бензопилу»: в Москве поставили памятник вратарю, подозрительно похожий на актёра фильма "Пятница 13-е"
- Исторические и современные памятники Москвы
- Кем была женщина, ставшая натурщицей для московского памятника Жукову?
"Почему надо ставить ему памятник, в связи с чем? Я ума не приложу. Мне кажется, что это не просто странно, это просто недопустимо."
"Знает кошка, чьё мясо съела."
"На воре шапка горит."