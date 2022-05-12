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«Пытаются получить копеечку»: Сергей Шнуров резко высказался о «звёздах», которые сбежали за границу

«Пытаются получить копеечку»: Сергей Шнуров резко высказался о «звёздах», которые сбежали за границу

Автор:
12 мая 2022 14:25
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сергей Шнуров   заграница   звезды   коллеги   ленинград   шнур   
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Он назвал эту позицию «ущербной» и добавил, что сам уезжать никуда не собирается.

Сергей Шнуров, он же «Шнур» - певец, музыкант и лихой матерщинник. Его песни были довольно популярны в начале-середине нулевых, впрочем, их и сейчас вполне себе слушают и ходят на его концерты.

Когда произошли недавние события в незалежной, среди «звёзд» и прочей «богемы» началась суета: многие в открытую поползли в разные стороны. Сразу забыли о патриотизме (а может его у них и не было никогда), и уехали в «свободные» и «демократичные» страны. Ну там в США, Израиль, западную Европу…

Но многие остались. И в открытую насмехаются над сбежавшими коллегами. Шнур как раз из таких.

Недавно он дал интервью, в котором рассказал, что думает о таких «звездунах»:

«Я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной».

И заявил, что он никуда не уедет, как говорится - не дождётесь. А на вопрос, почему они так поступили, лидер группировки «Ленинград» предположил, что «уехавшие» пытаются «получить копеечку» от тех стран, в которые ускакали. Они бы может и рады молчать и никуда не лезть, но если не будут «проклинать и осуждать» страну, которую покинули - им быстро перекроют все каналы заработка. Не будет концертов, спектаклей и выступлений. Вообще ничего не будет.

А може и вовсе отвесят пинка - как выяснилось, на «демократичном западе» это как два пальца. Кстати, у многих «звёзд» (наверное, уже надо писать «бывших»), за границей есть недвижимость, и они понимают, что её запросто могут «отжать». Поэтому и воркуют «об ужасах режима» и отсутствии свободы.

Ну и пусть воркуют - никому от этого ни жарко и ни холодно.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Сергей Шнуров   заграница   звезды   коллеги   ленинград   шнур   
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14  комментариев
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12k
Алек Стальский 2 часа назад
Уважуха!
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5k
banga911 6 минут назад
А шнур, типа, авторитет... такое же говно на палочке стал, всё выслуживается
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1k
Александр 58 минут назад
песня по типу на один раз послушать, не более. Хитов по типу Дачники, Терминатор, Менеджер, в Питере пить или Вояж с Лабутенами и остальными, давно от Шнурова уже нет, увы.
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0
D S Час назад
Шнур конечно красавчик, но глаза режет фраза в статье , что многие остались. Это про кого идет речь.
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14
Test Test Час назад
Шнур хайпожор. Не получилось в политике стать белым и пушистым вернулся к тому что у него хорошо получается.
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27k
lem02 Час назад
Новодворская?! Свят свят....
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1k
Linusya 2 часа назад
какой-то он стал фу, продался с потрохами, не знает уж как лизнуть
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7k
hairov 2 часа назад
Вчера вышел новый клип - Ленинград Наша экономика
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9k
antonium 2 часа назад
Шнуров, куда ветер подует, туда и он. Хуже женщин с низкой социальной ответственностью.
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44
WORLD antonium 2 часа назад
А вот нихрена!
Послушай его песню про Беглова.
Не каждый осмелится такое спеть.!
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14
Test Test antonium Час назад
Шнуров, куда ветер подует, туда и он...

Адназначно!
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11k
Kostick 2 часа назад
"геополитическая", весьма острой получилась. респект
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