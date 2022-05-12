«Пытаются получить копеечку»: Сергей Шнуров резко высказался о «звёздах», которые сбежали за границу

Когда произошли недавние события в незалежной, среди «звёзд» и прочей «богемы» началась суета: многие в открытую поползли в разные стороны. Сразу забыли о патриотизме (а может его у них и не было никогда), и уехали в «свободные» и «демократичные» страны. Ну там в США, Израиль, западную Европу…

Но многие остались. И в открытую насмехаются над сбежавшими коллегами. Шнур как раз из таких.