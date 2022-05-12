«Пытаются получить копеечку»: Сергей Шнуров резко высказался о «звёздах», которые сбежали за границу

Он назвал эту позицию «ущербной» и добавил, что сам уезжать никуда не собирается.
Сергей Шнуров, он же «Шнур» - певец, музыкант и лихой матерщинник. Его песни были довольно популярны в начале-середине нулевых, впрочем, их и сейчас вполне себе слушают и ходят на его концерты.
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Когда произошли недавние события в незалежной, среди «звёзд» и прочей «богемы» началась суета: многие в открытую поползли в разные стороны. Сразу забыли о патриотизме (а может его у них и не было никогда), и уехали в «свободные» и «демократичные» страны. Ну там в США, Израиль, западную Европу…
Но многие остались. И в открытую насмехаются над сбежавшими коллегами. Шнур как раз из таких.
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Недавно он дал интервью, в котором рассказал, что думает о таких «звездунах»:
«Я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной».
И заявил, что он никуда не уедет, как говорится - не дождётесь. А на вопрос, почему они так поступили, лидер группировки «Ленинград» предположил, что «уехавшие» пытаются «получить копеечку» от тех стран, в которые ускакали. Они бы может и рады молчать и никуда не лезть, но если не будут «проклинать и осуждать» страну, которую покинули - им быстро перекроют все каналы заработка. Не будет концертов, спектаклей и выступлений. Вообще ничего не будет.
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А може и вовсе отвесят пинка - как выяснилось, на «демократичном западе» это как два пальца. Кстати, у многих «звёзд» (наверное, уже надо писать «бывших»), за границей есть недвижимость, и они понимают, что её запросто могут «отжать». Поэтому и воркуют «об ужасах режима» и отсутствии свободы.
Ну и пусть воркуют - никому от этого ни жарко и ни холодно.
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Послушай его песню про Беглова.
Не каждый осмелится такое спеть.!
Адназначно!