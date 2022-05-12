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Войти в штопор: 30 старинных примеров архиважной вещи для нашей жизни

Войти в штопор: 30 старинных примеров архиважной вещи для нашей жизни

Автор:
12 мая 2022 11:55
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   антиквариат   интересное   красивое   старина   штопор   
3442
29
1

Вы не согласны, что она архиважная? Не будем спорить, по той простой причине, что когда ее нет, а она очень нужна. на становится важным элементом для открытия новых миров.

Источник:

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Метки: Фабрика идей   антиквариат   интересное   красивое   старина   штопор   
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10  комментариев
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20k
SolomonA 4 часа назад
Вот это по-моему не штопор, а как раз устройство для обратного процесса - запрессовки пробок в горлышко
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1k
wwwoffka 1 Час назад
Когда мы охотились в Африке, мы потеряли штопор и несколько дней жили только на воде и еде.
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4k
Enigma Kuutar Час назад
у меня такой был :)
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3k
Dimon_ 3 часа назад
--- У тебя есть нож под подушкой?
--- Зачем?
--- Ты что!? Вдруг кто-то с тортиком придёт!!??

...прикольно так, гуляя компашкой, зайти в магазин, купить вино (не пьянства ради, а настроенья для) и на вопрос "как открывать?" показать брелок...

...а если какая-нибудь девчуля ответит "я его тушью открою!" --- вообще прикол)

только надо бутылку в непрозрачный пакет (как вариант, бумажный (бургеров купить, вот и пакет)) поместить, а то штрафанут
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46k
Олег 4 часа назад
шуруп и плоскогубцы где?
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1k
Дмитрий 4 часа назад
Порадовали штопор со скрытым штопором и пуля, которая не пуля.
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