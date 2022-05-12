Войти в штопор: 30 старинных примеров архиважной вещи для нашей жизни

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Вы не согласны, что она архиважная? Не будем спорить, по той простой причине, что когда ее нет, а она очень нужна. на становится важным элементом для открытия новых миров.
Старинная латунная пуля 1900 года со скрытым штопором, рекламирующая виски Brown-Forman Old Forester из Луисвилля, Кентукки
Старинный пружинный штопор - пружина вдавливалась в горлышко бутылки и срабатывала, вырывая пробку
Самый сложный в мире штопор в стиле стимпанка, автор Rob Higgs
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АНТИФИШКИ
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--- Зачем?
--- Ты что!? Вдруг кто-то с тортиком придёт!!??
...прикольно так, гуляя компашкой, зайти в магазин, купить вино (не пьянства ради, а настроенья для) и на вопрос "как открывать?" показать брелок...
...а если какая-нибудь девчуля ответит "я его тушью открою!" --- вообще прикол)
только надо бутылку в непрозрачный пакет (как вариант, бумажный (бургеров купить, вот и пакет)) поместить, а то штрафанут
докажи, что в непрозрачном пакете пойло
а пьяным принять --- "это уже совсем другая история"
..."выпил" + "сморило" = показал полиции факт опьянения, и там уже по%, есть что с собой (в т.ч. раскупорено), нет ничего --- закон = обязанности + ПРАВА