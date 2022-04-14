Уходим в подземелья: 20 примеров того, каким может быть подземный бункер

В России минимальная стоимость комнаты безопасности — 1 млн рублей. Если укрепить её от нападения с автоматами и гранатами, цена вырастет до 2–3 млн рублей. Система защиты информации стоит от 300 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от масштаба задач.

Одна из фирм, работающих в России, предлагает бункеры от 10 млн рублей — столько стоит помещение размером с однокомнатную квартиру с минимальной комплектацией.