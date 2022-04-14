Уходим в подземелья: 20 примеров того, каким может быть подземный бункер

Да, строительство бункеров известно давно. Но в последние годы, сначала из-за эпидемии коронавируса, а затем и в связи со сложившейся обстановкой в мире, спрос на них возрос многократно.
Американские миллионеры готовятся переселяться в роскошные бункеры, оборудованные для того, чтобы провести в них до полугода. Спрос на этот вид лакшери-недвижимости очень высокий, в последнее время число запросов выросло на 2000%.
На то, чтобы оборудовать бункер, американцу, в среднем, понадобится около $1 млн. Однако это не самое дорогое подземное убежище, которое можно приобрести в США: стоимость таких сооружений составляет от $40 тыс. до $8,35 млн.
Одна из компаний, работающая в США, сооружает целые кондоминиумы для тех, кто не готов пережидать катаклизмы в одиночестве. В подземные поселения, где могут разместиться до 5 тыс. человек, компания переоборудует старые заброшенные военные бункеры или шахтные пусковые установки, не использующиеся с конца 60-х годов.
Одно из таких сооружений расположено в Южной Дакоте — военная база неподалеку от местечка Блэк-Хиллс была построена в 1942 году армейским инженерным корпусом и использовалась до 1967-го. Бункер расположен в самом центре севера США вдалеке от зон возможных наводнений, вероятных ядерных ударов, всплесков социальной напряженности и взрыва, возможного в Йеллоустоуне. Всего в нем 575 отдельных бункеров, соединенных между собой — с кожаной мебелью, высокими потолками, деревянными полами и теплым ламповым освещением. Арендовать такое помещение можно за $35 тыс. (на некоторые бункеры цена доходит, впрочем, до $200 тыс.)
Переделанная в подземные убежища военная база — это целый городок: кроме отдельных бункеров, там есть спортзалы, кинотеатры, медицинский центр, спа-салон, школа и даже сады, оснащенные системой гидропоники.
В России минимальная стоимость комнаты безопасности — 1 млн рублей. Если укрепить её от нападения с автоматами и гранатами, цена вырастет до 2–3 млн рублей. Система защиты информации стоит от 300 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от масштаба задач.
Одна из фирм, работающих в России, предлагает бункеры от 10 млн рублей — столько стоит помещение размером с однокомнатную квартиру с минимальной комплектацией.
Самый дорогой бункер компании, рассчитанный на 50 человек. В нем, помимо обычных жилых помещений, есть игровая комната, сауна, мини-кинотеатр, тренажерный зал, дорожки для боулинга, оружейная комната и бассейн. Вдобавок здесь выстилают полы под заказ, оформляют кухню, исходя из требований клиента, обустраивают подземную теплицу, чтобы можно было выращивать свежие овощи и зелень — разумеется, здесь есть электричество, причем с запасной системой на случай, если выйдет из строя основная, и септик для туалетов и ванных комнат. Подземные помещения венчает наверху с виду обычный домик с пуленепробиваемыми стенами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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