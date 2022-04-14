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Уходим в подземелья: 20 примеров того, каким может быть подземный бункер

Уходим в подземелья: 20 примеров того, каким может быть подземный бункер (20 фото)

Автор:
14 апреля 2022 20:47
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   бункер   интересное   оборудование   планы   факты   
1952
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Да, строительство бункеров известно давно. Но в последние годы, сначала из-за эпидемии коронавируса, а затем и в связи со сложившейся обстановкой в мире, спрос на них возрос многократно.

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Американские миллионеры готовятся переселяться в роскошные бункеры, оборудованные для того, чтобы провести в них до полугода. Спрос на этот вид лакшери-недвижимости очень высокий, в последнее время число запросов выросло на 2000%.


На то, чтобы оборудовать бункер, американцу, в среднем, понадобится около $1 млн. Однако это не самое дорогое подземное убежище, которое можно приобрести в США: стоимость таких сооружений составляет от $40 тыс. до $8,35 млн.

Одна из компаний, работающая в США, сооружает целые кондоминиумы для тех, кто не готов пережидать катаклизмы в одиночестве. В подземные поселения, где могут разместиться до 5 тыс. человек, компания переоборудует старые заброшенные военные бункеры или шахтные пусковые установки, не использующиеся с конца 60-х годов.

Одно из таких сооружений расположено в Южной Дакоте — военная база неподалеку от местечка Блэк-Хиллс была построена в 1942 году армейским инженерным корпусом и использовалась до 1967-го. Бункер расположен в самом центре севера США вдалеке от зон возможных наводнений, вероятных ядерных ударов, всплесков социальной напряженности и взрыва, возможного в Йеллоустоуне. Всего в нем 575 отдельных бункеров, соединенных между собой — с кожаной мебелью, высокими потолками, деревянными полами и теплым ламповым освещением. Арендовать такое помещение можно за $35 тыс. (на некоторые бункеры цена доходит, впрочем, до $200 тыс.)

Переделанная в подземные убежища военная база — это целый городок: кроме отдельных бункеров, там есть спортзалы, кинотеатры, медицинский центр, спа-салон, школа и даже сады, оснащенные системой гидропоники.



В России минимальная стоимость комнаты безопасности — 1 млн рублей. Если укрепить её от нападения с автоматами и гранатами, цена вырастет до 2–3 млн рублей. Система защиты информации стоит от 300 тысяч до 1 млн рублей в зависимости от масштаба задач.

Одна из фирм, работающих в России, предлагает бункеры от 10 млн рублей — столько стоит помещение размером с однокомнатную квартиру с минимальной комплектацией.


Самый дорогой бункер компании, рассчитанный на 50 человек. В нем, помимо обычных жилых помещений, есть игровая комната, сауна, мини-кинотеатр, тренажерный зал, дорожки для боулинга, оружейная комната и бассейн. Вдобавок здесь выстилают полы под заказ, оформляют кухню, исходя из требований клиента, обустраивают подземную теплицу, чтобы можно было выращивать свежие овощи и зелень — разумеется, здесь есть электричество, причем с запасной системой на случай, если выйдет из строя основная, и септик для туалетов и ванных комнат. Подземные помещения венчает наверху с виду обычный домик с пуленепробиваемыми стенами.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Фабрика идей   бункер   интересное   оборудование   планы   факты   
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4  комментария
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24k
Андрей Иванов Полчаса назад
Глобалная ошибка, что жилые и развлекательные помещения в самом низу. В самом низу должны быть наиболее небходимые вещи - гидропоника, электроснабжение, водо-воздухо очистка, выше склады, лаборатории и медицина, выше жилые, выше ангары. В случае проникновения угрозы на верхние этажи, жить можно и прямо в оранжерее и складах. Наоборот - не получится
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1k
Motorola Полминуты назад
Вот , оптимальный вариант !
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218
WhiteStar 53 минуты назад
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15k
Александр Н. 56 минут назад
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