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Звезды с идеальной репутацией

Звезды с идеальной репутацией (6 фото)

Автор:
23 сентября 2021 17:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры   актрисы   голливуд   доброта   знаменитости   люди   слава   
2759
6
Стоит признать, что листая ленту новостей мы чаще встречаем истории о скандалах или пьяных дебошах знаменитостей, чем о чем-то хорошем.
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Метки: актеры   актрисы   голливуд   доброта   знаменитости   люди   слава   
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22  комментария
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11k
кира 2 часа назад
Дроздов уникальный человек. Добрый, светлый, обаятельный. Подозреваю, что не только люди начинают улыбаться глядя на него, но и животные, птички, лягушки, змеи, крокодилы, все, все, все. Здоровья ему и долгих лет.
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Сигизмунд Лазаревич 6 минут назад
Дроздов таки да. Ну а остальные чуть лучше панина.
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12k
uutb 15 минут назад
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12k
Вася 16 минут назад
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3k
Андрина Полчаса назад
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5k
Али Ди Полчаса назад
А я здоровался с Дроздовым, случайно получилось. Начал меня расспрашивать про дела и т.д., был удивлен. Завидуйте, вот.)
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63k
Доктор Джонс Полчаса назад
Дядя Коля - мегазвезда...
Я бы сказал - целая Вселенная!
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21k
Mike Miller Час назад
Не стал бы вносить Хабенского в подобные списки. Он не гнушается "любой" работой. По его собственным словам.
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4k
Shtoppi Час назад
Раз уж речь зашла о Николае Дроздове, то позвольте добавить и этого человека.
Дэвид Аттенборо
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9k
kaboza Час назад
Ник Нику Уважение...всегда...
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7k
Ivan 2 часа назад
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14k
vikklu 2 часа назад
Так мало...
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4k
onebibis 2 часа назад
Согласен. И ещё добавил бы Энди МакДауэлл в эту категорию звёзд.
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22k
Ваня 2 часа назад
всем успехов и здоровья, особенно николай николаевичу!!!
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