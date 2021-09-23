Звезды с идеальной репутацией

Натали с самого детства стала очень популярной. За свою долгую карьеру ей удалось справиться с огромной славой, не запятнав себя ни дебошами, ни подлыми поступками. Ни скандальных романов, ни конфликтов с коллегами, а свою личную жизнь она старается оберегать от вездесущих папарацци. Портман активно жертвует в фонды по защите животных и призывает к умеренности во всем: в еде, в покупках, в использовании природных ресурсов.