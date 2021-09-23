Звезды с идеальной репутацией

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Стоит признать, что листая ленту новостей мы чаще встречаем истории о скандалах или пьяных дебошах знаменитостей, чем о чем-то хорошем.
Но есть публичные личности, которые за свою долгую карьеру умудрились не запятнать себя ни скандалами, ни сплетнями, ни ужасными выходками.
Константин Хабенский
Среди наших звезд Хабенский стоит на первых местах по лояльности публики. Он не принимает участия в звездных скандалах, не хвастается богатой жизнью. Долгие годы он приходил в себя после смерти жены, воспитывал сына и организовал фонд помощи тяжелобольным детям. Большую долю своих заработков он жертвует в помощь другим.
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Киану Ривз
Публика его обожает. Интересные роли, обаятельная внешность, талант и безупречная репутация. Он регулярно жертвует свои гонорары в благотворительные фонды, помогает тяжелобольным людям. Также актер постоянно поддерживает несколько приютов для бездомных животных, рассказывая о хвостиках и оплачивая счета ветеринарных клиник.
Риз Уизерспун
Красавица Уизерспун уже давно оставила позади славу "Блондинки в законе". Она выбирает серьезные роли, успешно продюсирует и при этом столь же хорошо справляется с ролью многодетной мамы. Риз регулярно попадает в топ одной из самых влиятельных и состоятельных женщин Голливуда. Ни она, ни ее дети ни разу не были замешаны в скандалах, они не говорят ничего сомнительного или оскорбительного.
Главные приоритеты в жизни актрисы - семья, работа, благотворительность.
Главные приоритеты в жизни актрисы - семья, работа, благотворительность.
Натали Портман
Натали с самого детства стала очень популярной. За свою долгую карьеру ей удалось справиться с огромной славой, не запятнав себя ни дебошами, ни подлыми поступками. Ни скандальных романов, ни конфликтов с коллегами, а свою личную жизнь она старается оберегать от вездесущих папарацци. Портман активно жертвует в фонды по защите животных и призывает к умеренности во всем: в еде, в покупках, в использовании природных ресурсов.
Николай Дроздов
На первом месте по любви зрителей стоит, пожалуй, бессменный ведущий "В мире животных". Редко кто не может сдержать улыбку и теплые чувства, когда видит Николая Дроздова. Его любят дети и взрослые - за искренность, скромность, любовь ко всему живому и преданность профессии.
Много лет Николай Дроздов на телевидении, но ни единого раза его имя не звучало в негативной коннотации.
Много лет Николай Дроздов на телевидении, но ни единого раза его имя не звучало в негативной коннотации.
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