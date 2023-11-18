FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10957 постов • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
Финляндия и Эстония готовятся к полному закрытию границ с Россией

Финляндия и Эстония готовятся к полному закрытию границ с Россией

Автор:
18 ноября 2023 11:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   Эстония   границы   запрет   пограничики   финляния   
853
5

Они опасаются волны нелегальных мигрантов, которая будет прорываться в их страны.

Правительство Финляндии решило, что надо готовиться к страшному, и оперативно выкатило законопроекты о закрытии четырех пропускных пунктов Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала на восточной границе на 3 месяца. Мера должна остановить бешенный поток мигрантов.

17.11.2023 года 26 человек пешком и на велосипедах попытались пересечь границу между Россией и Финляндией только на одном пропускном пункте. Дабы справиться с таким шквалом пограничники были вынуждены применить газ.

«Это делается в качестве резервной меры на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится и их число увеличится», — говорится в сообщении.

×
×

Вот только сами финны почему-то не довольны такой инициативой и утверждают, что подобные действия противоречат правам человека и "разрывают семейные ценности". Даже петицию состряпали и подписало ее свыше 8 тыс человек.


Дмитрий Песков также не оценил рвение финских чиновников.

«Можно только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений. У нас всегда были отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, было взаимопонимание друг с другом. Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка».


Тем временем Эстония активно подвозит к границе с Россией в Нарве противотанковые "зубы дракона" на случай наплыва нелегальных мигрантов.

"Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов", — руководитель Нарвского погранпункта Марека Лийвы. Ну и для дополнительного контроля запустили в небо несколько дронов, вертолет и сейчас планируют подключить полеты на самолете.


Судя по всему мигранты будут на танках, ну хорошо, вопросов больше не имеем. По состоянию на минувший четверг границу с Эстонией попытались незаконно пересечь 12 сомалийцев и 7 сирийцев. Без танков.


Ну а мы продолжаем вести наблюдение 🐱‍👤



Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Россия   Эстония   границы   запрет   пограничики   финляния   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
36k
Андрей Иванов 39 минут назад
Вон, в Соледаре в шахтах ППШ заскладированы. Вооружить пару-тройку дивизий беженцев и на прорыв
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
646
ruslan d 36 минут назад
Ну если они так боятся мигрантов, то явно не с РФ границы надо закрывать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

91566



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Сына Кадырова наградили ещё одной медалью
Сына Кадырова наградили ещё одной медалью
Набирающие популярность в сообществах
Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
Екатерина Романова из Кузбасса выиграла конкурс «Краса России»
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Уроки полового воспитания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Прикол#факты#кино#подборка#забавно#фильм#мигранты#история
#машина#животные#в мире#интересно#люди#Россия#истории#аварии#авто аварии#закон
#Юмор#автомир#интересное#Автовсячина#позитив#дети#Разное#ДТП#собака#задержание
Через века с гаджетами Через века с гаджетами Гражданин Словакии попытался вплавь добраться из Эстонии в Россию Гражданин Словакии попытался вплавь добраться из Эстонии в Россию В России запретят вылов китообразных для морских цирков и дельфинариев В России запретят вылов китообразных для морских цирков и дельфинариев Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались Группе "Руки вверх" запретили въезд в Эстонию, но они туда и не собирались Власти Латвии запретили Петросяну приезжать в их страну Власти Латвии запретили Петросяну приезжать в их страну "Вы ушли с маршрута": что будет, если Россию отключат от GPS? "Вы ушли с маршрута": что будет, если Россию отключат от GPS?

На что жалуетесь?

Вернуться