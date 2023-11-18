Финляндия и Эстония готовятся к полному закрытию границ с Россией

Правительство Финляндии решило, что надо готовиться к страшному, и оперативно выкатило законопроекты о закрытии четырех пропускных пунктов Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала на восточной границе на 3 месяца. Мера должна остановить бешенный поток мигрантов.

17.11.2023 года 26 человек пешком и на велосипедах попытались пересечь границу между Россией и Финляндией только на одном пропускном пункте. Дабы справиться с таким шквалом пограничники были вынуждены применить газ.



«Это делается в качестве резервной меры на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится и их число увеличится», — говорится в сообщении.