Финляндия и Эстония готовятся к полному закрытию границ с Россией

Они опасаются волны нелегальных мигрантов, которая будет прорываться в их страны.
Правительство Финляндии решило, что надо готовиться к страшному, и оперативно выкатило законопроекты о закрытии четырех пропускных пунктов Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала на восточной границе на 3 месяца. Мера должна остановить бешенный поток мигрантов.
17.11.2023 года 26 человек пешком и на велосипедах попытались пересечь границу между Россией и Финляндией только на одном пропускном пункте. Дабы справиться с таким шквалом пограничники были вынуждены применить газ.
«Это делается в качестве резервной меры на случай, если маршрут просителей убежища в Финляндию изменится и их число увеличится», — говорится в сообщении.
«Можно только выразить глубокое сожаление в связи с тем, что финские власти пошли по пути разрушения двусторонних отношений. У нас всегда были отношения взаимовыгодные, взаимоуважительные, было взаимопонимание друг с другом. Никогда Россия в новейшей истории не угрожала Финляндии. Сейчас они избрали этот путь. С нашей точки зрения, это большая ошибка».
Тем временем Эстония активно подвозит к границе с Россией в Нарве противотанковые "зубы дракона" на случай наплыва нелегальных мигрантов.
"Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов", — руководитель Нарвского погранпункта Марека Лийвы. Ну и для дополнительного контроля запустили в небо несколько дронов, вертолет и сейчас планируют подключить полеты на самолете.
Судя по всему мигранты будут на танках, ну хорошо, вопросов больше не имеем. По состоянию на минувший четверг границу с Эстонией попытались незаконно пересечь 12 сомалийцев и 7 сирийцев. Без танков.
Ну а мы продолжаем вести наблюдение 🐱👤
Источник:
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