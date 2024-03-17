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Немцы придумали робота-внука для домов престарелых

Немцы придумали робота-внука для домов престарелых

Автор:
17 марта 2024 09:30
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Navel Robotics   Германия   дом престарелых   пенсионеры   роботы-внуки   эмма   
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Сейчас роботы мюнхенской фирмы Navel Robotics со встроенным ChatGPT проходят тестирование, и если испытания пройдут успешно, то данная модель может полностью заменить общение с внуками.

Очень часто немецкие пенсионеры, содержащиеся в домах престарелых, лишены регулярного общения с родственниками. Эту проблему решил исправить немецкий стартап и начал выпускать роботов-внуков.

70-сантиметровый робот способен ответить на любой вопрос и способен выслушивать истории из жизни людей, а также устанавливать визуальный контакт с человеком и определять эмоции своего собеседника.

Бабушки с удовольствием вяжут для робота наряды.


"Совершенно удивительно, насколько открыто и любопытно жители относятся к Эмме", - говорит 33-летняя Ванесса Мюнценмайер, директор дома престарелых „Дом в Визенгрунде“ Евангелического фонда дома престарелых.

"Эмма милая и так хорошо общается с людьми. Они часто хотят погладить ее по головке, называют ее" наша малышка ".

Основатель компании Клод Туссен отметил, что пожилые люди не воспринимают робота как машину, а относятся к нему как к маленькому ребенку, который очень любит поболтать.


Источник:

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Метки: Navel Robotics   Германия   дом престарелых   пенсионеры   роботы-внуки   эмма   
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3  комментария
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7k
Lexx 2 часа назад
Уж лучше какое нибудь животное, а в кукле хоть и супер-пупер электронной, всё ровно души нет.
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Юр21 2 часа назад
Зашибись, вместо любящих детей и внуков кукла...
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