Немцы придумали робота-внука для домов престарелых

Сейчас роботы мюнхенской фирмы Navel Robotics со встроенным ChatGPT проходят тестирование, и если испытания пройдут успешно, то данная модель может полностью заменить общение с внуками.
Очень часто немецкие пенсионеры, содержащиеся в домах престарелых, лишены регулярного общения с родственниками. Эту проблему решил исправить немецкий стартап и начал выпускать роботов-внуков.
70-сантиметровый робот способен ответить на любой вопрос и способен выслушивать истории из жизни людей, а также устанавливать визуальный контакт с человеком и определять эмоции своего собеседника.
Бабушки с удовольствием вяжут для робота наряды.
"Совершенно удивительно, насколько открыто и любопытно жители относятся к Эмме", - говорит 33-летняя Ванесса Мюнценмайер, директор дома престарелых „Дом в Визенгрунде“ Евангелического фонда дома престарелых.
"Эмма милая и так хорошо общается с людьми. Они часто хотят погладить ее по головке, называют ее" наша малышка ".
Основатель компании Клод Туссен отметил, что пожилые люди не воспринимают робота как машину, а относятся к нему как к маленькому ребенку, который очень любит поболтать.
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