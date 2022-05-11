Заключенные-смертники, которых НКВД называли "гладиаторы"Ходили в Советском Союзе слухи, что приговорённых к смерти не расстреливали, а отправляли на урановые рудники, где они умирали через два-три месяца. И была ещё легенда про то, что их использовали...