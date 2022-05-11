Триумфальная площадь, самый центр столицы. 33-летний хмырь подошёл к задремавшей на остановке женщине и попытался незаметно забрать её рюкзак. Не вышло - пенсионерка, ей 68 лет, проснулась и крепко вцепилась в свою сумку.

Тогда этот недоносок повалил её на землю, несколько раз ударил, и только после этого смог вырвать рюкзак. В нём было 50 тысяч рублей и видеокамера. Вскоре хмыря задержали, деньги он успел потратить, камеру вернули.

Теперь его будут «перевоспитывать» в колонии - за грабёж и отмороженность.