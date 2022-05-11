Сначала отморозок хотел стащить сумку незаметно, а потом избил женщину.
Триумфальная площадь, самый центр столицы. 33-летний хмырь подошёл к задремавшей на остановке женщине и попытался незаметно забрать её рюкзак. Не вышло - пенсионерка, ей 68 лет, проснулась и крепко вцепилась в свою сумку.
Тогда этот недоносок повалил её на землю, несколько раз ударил, и только после этого смог вырвать рюкзак. В нём было 50 тысяч рублей и видеокамера. Вскоре хмыря задержали, деньги он успел потратить, камеру вернули.
Теперь его будут «перевоспитывать» в колонии - за грабёж и отмороженность.
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Совершил мигрант правонорушение - депортировать его на родину и вместе с ним 100 человек из его страны случайным выбором и объеснить из за кого они покидают страну. Запретить им всем въезд в страну на 5 лет. Они его сами на своей родине линчуют.