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Ребёнок ночью без одежды дошёл до школы

Ребёнок ночью без одежды дошёл до школы (2 фото)

Автор:
22 декабря 2021 12:53
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Москва   зима   лунатизм   лунатик   мальчик   столица   холод   
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Жуткая история произошла в ночь с 21 на 22 декабря в Москве. 9-летний мальчик, страдающий лунатизмом, смог открыть дверь квартиры и выйти в одних трусах на двадцатиградусный мороз.
Известно, что около полуночи ребёнок вышел из квартиры и босиком отправился в свою школу. Так он прошёл около 700 метров и пришёл в себя уже рядом с территорией учебного заведения, где его заметили прохожие.

На школьника накинули верхнюю одежду и на руках понесли домой. Около дома в этот момент бегала перепуганная мать, которая заметила открытую дверь и не нашла сына в комнате.

На место была вызвана скорая помощь. Уже известно, что мальчик не получил обморожения, но немного отморозил стопы.
В больнице мальчика будут обследовать, чтобы помочь семье. Мама "путешественника" рассказала, что это не первый поход во сне. Только раньше ребёнок не выходил за пределы своей комнаты.

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Метки: Ynews   Москва   зима   лунатизм   лунатик   мальчик   столица   холод   
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10k
myymoo Час назад
Тяга к знаниям х*ли..
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41k
dima423 24 минуты назад
чето стремно это...)
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5k
Борис Карабанов Полчаса назад
Обморожения не получил, но стопы отморозил...
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7k
Ysik 39 минут назад
Я мелкий тоже лунатил. Дверь на ночь на защелку закрывали, чтобы никуда не вышел. Но самое дальнее, до куда я доходил, это до ванной. Иногда меня утром, будили в ванной, при этом я туда уходил с подушкой и одеялом. Сын вроде таким не страдает, но пока он маленький был, мог проснуться, что-то спросить, выслушать ответ и опять уснуть, а на утро ничего не помнил. При этом вопросы были довольно стремные.
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1k
Пихайло 56 минут назад
Я так раньше на работу ходил
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11k
Александр Час назад
Ну хоть почти не пострадал
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