Ребёнок ночью без одежды дошёл до школы

1580
2
Жуткая история произошла в ночь с 21 на 22 декабря в Москве. 9-летний мальчик, страдающий лунатизмом, смог открыть дверь квартиры и выйти в одних трусах на двадцатиградусный мороз.
Известно, что около полуночи ребёнок вышел из квартиры и босиком отправился в свою школу. Так он прошёл около 700 метров и пришёл в себя уже рядом с территорией учебного заведения, где его заметили прохожие.
На школьника накинули верхнюю одежду и на руках понесли домой. Около дома в этот момент бегала перепуганная мать, которая заметила открытую дверь и не нашла сына в комнате.
На место была вызвана скорая помощь. Уже известно, что мальчик не получил обморожения, но немного отморозил стопы.
На школьника накинули верхнюю одежду и на руках понесли домой. Около дома в этот момент бегала перепуганная мать, которая заметила открытую дверь и не нашла сына в комнате.
На место была вызвана скорая помощь. Уже известно, что мальчик не получил обморожения, но немного отморозил стопы.
В больнице мальчика будут обследовать, чтобы помочь семье. Мама "путешественника" рассказала, что это не первый поход во сне. Только раньше ребёнок не выходил за пределы своей комнаты.
Источник:
Ссылки по теме:
- Зиме дорогу! Синоптики рассказали, когда москвичи начнут мёрзнуть
- Обжигающая зима: в Сибирь нагрянут морозы ниже 50 градусов
- Подборка фото, которые показывают, как сурова зима
- Какая нас ждёт зима? Решите сами!
- Синоптики рассказали, какую погоду ожидать москвичам в новогоднюю ночь
24
Понравилось24
Новости партнёров