Ветеран Георгий Савенков рассказывает о первой рукопашной схватке

Кинематографисты-документалисты сняли любопытный фильм о Георгии Савенкове под названием «Георгий». Ветеран ВОВ в подробностях делится деталями своей биографии.

Георгий Георгиевич Савенков прожив 93 года, скончался 14 февраля 2018 года.

Голливуд с выдуманными героями и американскими актерами просто отдыхают.

Спасибо за жизнь и мир, Советским воинам! Ветеранам Великой Отечественной Войны. Никто не забыт, ничто не забыто.





За чтение спасибо. Всем мира и добра.