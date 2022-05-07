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Ветеран Георгий Савенков рассказывает о первой рукопашной схватке

Ветеран Георгий Савенков рассказывает о первой рукопашной схватке

Автор:
07 мая 2022 16:48
Метки: ВОВ   Великая Отечественная война   Георгий Савенков   Россия   СССР   биография   история   казаки   
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Георгий Савенков - потомственный кубанский казак, ветеран Великой Отечественной Войны 1941 -1945 годов. Кроме того, известный кубанский писатель, поэт, эколог и просто уважаемый человек во всем Краснодарском крае.

Им написаны такие книги, как «Край мой кубанский», «Будем знакомы, рыбы Черного моря», «Рыбацкие премудрости», «Ты Кубань, ты наша Родина», «Басни» и другие.

Освобождал Крым, Севастополь, Малую Землю и Темрюк, Румынию, Чехословакию, участвовал в прорыве Голубой Линии.

Награжден Орденом Отечественной войны 1 ст, Орденом Славы 3 ст, медалями: «За взятие Будапешта», «За победу над Японией», «За отвагу», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг» и другие.

В видеоролике подробно описывает первую рукопашную схватку с солдатом нацистской Германии. Когда 2 метровый немец - амбал с устрашающей гримасой и оружием в руках шёл на не опытного и испуганного мальчишку - бойца Советской армии:


Кинематографисты-документалисты сняли любопытный фильм о Георгии Савенкове под названием «Георгий». Ветеран ВОВ в подробностях делится деталями своей биографии.

Георгий Георгиевич Савенков прожив 93 года, скончался 14 февраля 2018 года.

Голливуд с выдуманными героями и американскими актерами просто отдыхают.

Спасибо за жизнь и мир, Советским воинам! Ветеранам Великой Отечественной Войны. Никто не забыт, ничто не забыто.


За чтение спасибо. Всем мира и добра.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: ВОВ   Великая Отечественная война   Георгий Савенков   Россия   СССР   биография   история   казаки   
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