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Правила и хорошие манеры существуют для всех, кроме котов

Правила и хорошие манеры существуют для всех, кроме котов (17 фото)

Автор:
16 марта 2022 09:21
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   животные   забавно   правила   прикол   фото   хорошие манеры   
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Вот несколько случаев, когда коты руководствовались своими собственными правилами поведения, а иногда и от остальных требовали того же!

Хотя люди регулярно пытаются убедить котов, что вообще-то питомцы в доме не главные, коты часто уверены в обратном. И пусть на вид котики очень милые и покладистые, порой по характеру они настоящие бунтари, которые не желают делать так, как принято, и соблюдать манеры.


Лицо моей собаки, для которой, вообще-то, и купили эту лежанку

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Увидел растерзанный пакетик с кормом, хотя они лежат на самом верху. Сегодня утром всё стало ясно

Чистые полотенца? Лучшее место в доме

Попытка самостоятельно изготовить бумагу

Никто не говорил, что собирать пазл — это легко

Каждый раз, когда я что-нибудь готовлю и отворачиваюсь

Мне кажется, моя кошка уверена, что её зовут «А ну брысь!».


Ками готова трудиться даже в нерабочее время

Так выглядит диван, которому 9 месяцев, если у вас есть кот-злодей

Моя кошка ведёт себя так вольготно, как будто это она оплачивает счета

И так каждое утро, пока я её не покормлю

Кот уронил в ванной флакон с полки

Когда я нагнулась, чтобы его поднять, кот запрыгнул мне на спину…


Помял все цветы и недовольно уставился на меня

Да, это кафе. Нет, я не знаю этого кота

Он уверен, что подгузники нужны ему больше, чем ребёнку

Застала котов, когда они ночью пытались найти на кухне какую-нибудь еду

А мой кот уверен, что идеальное место для сна — это мусорка

Что ж, возможно, некоторые правила и правда создали для того, чтобы их нарушать. Но только, если речь о котах!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   животные   забавно   правила   прикол   фото   хорошие манеры   
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