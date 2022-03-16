Правила и хорошие манеры существуют для всех, кроме котов

Вот несколько случаев, когда коты руководствовались своими собственными правилами поведения, а иногда и от остальных требовали того же!
Хотя люди регулярно пытаются убедить котов, что вообще-то питомцы в доме не главные, коты часто уверены в обратном. И пусть на вид котики очень милые и покладистые, порой по характеру они настоящие бунтари, которые не желают делать так, как принято, и соблюдать манеры.
Лицо моей собаки, для которой, вообще-то, и купили эту лежанку
Увидел растерзанный пакетик с кормом, хотя они лежат на самом верху. Сегодня утром всё стало ясно
Чистые полотенца? Лучшее место в доме
Попытка самостоятельно изготовить бумагу
Никто не говорил, что собирать пазл — это легко
Каждый раз, когда я что-нибудь готовлю и отворачиваюсь
Мне кажется, моя кошка уверена, что её зовут «А ну брысь!».
Ками готова трудиться даже в нерабочее время
Так выглядит диван, которому 9 месяцев, если у вас есть кот-злодей
Моя кошка ведёт себя так вольготно, как будто это она оплачивает счета
И так каждое утро, пока я её не покормлю
Кот уронил в ванной флакон с полки
Когда я нагнулась, чтобы его поднять, кот запрыгнул мне на спину…
Помял все цветы и недовольно уставился на меня
Да, это кафе. Нет, я не знаю этого кота
Он уверен, что подгузники нужны ему больше, чем ребёнку
Застала котов, когда они ночью пытались найти на кухне какую-нибудь еду
А мой кот уверен, что идеальное место для сна — это мусорка
Что ж, возможно, некоторые правила и правда создали для того, чтобы их нарушать. Но только, если речь о котах!
Источник:
АНТИФИШКИ
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