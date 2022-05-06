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Экономия. Юмор. Ирония: попытки сократить личные расходы в условиях кризиса

Экономия. Юмор. Ирония: попытки сократить личные расходы в условиях кризиса

Автор:
06 мая 2022 18:28
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   деньги   житейская хитрость   лайфхак   прикол   смех   совет   успех   экономия   
7465
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Перед вами одновременно полезный и веселый пост о том, как научиться экономить в наше непростое время. 100% эта подборка поднимет вам настроение, а может быть деже и сохранит приличную сумму кровных!
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Источник:

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Метки: Юмор   деньги   житейская хитрость   лайфхак   прикол   смех   совет   успех   экономия   
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26  комментариев
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13k
Александр 3 часа назад
Про шнурки норм идея.
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16k
Booka1a 48 минут назад
к шнуркам добавлю: у меня для кошки когтеточка - столбик, обвитый пеньковым шнуром. самого дешевого столбика ей хватало на полгода, раздербанивала на раз. начал покупать подороже со шнуром потолще - этого на год. ну а потом поумнел и купил 20 метров пеньки 8мм, первой перемотки столбика хватило на 2+ года и этот моток веревки стоит втрое дешевле самого дешевого столбика
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1k
courvoisier Час назад
Со шнуром хозяйственным соглашусь. Шнурки толковые купить - тот ещё квест.
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2k
Basket Час назад
А это мысль! За зиму три-четыре пары шнурков точно умирает...
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26k
Андрей 2 часа назад
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25k
Андрей Иванов 2 часа назад
15. Сколько стоят шнурки? 150, 200 рублей? На следующем фото житейская хитрость, которая реально поможет сэкономить

У меня клубок бельевой верёвки ещё со времён СССР. Держатся не сильно долго, но клубок большой, а, в отличии от современных шнурков, верёвка не развязывается
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2k
Andrey G 2 часа назад
Могу себя обеспечить и замена курицы со 180 рублей на курицу за 173 - две разные темы.
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10k
Виталий Касандров 2 часа назад
Подкачка колес на лукойле бесплатна. А бензин у нас дешевле на газпроме .
На торрентах где то через мес после премьеры все фильмы появляются в качестве.
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411
Антошка Виталий Касандров Час назад
Да как у вас язык только повернулся такое написать!? Один скачал, другой, и что? На какие шиши господа рыжыссёры очередную херню беспросветную снимать будут? Покайтесь!!!
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25k
Андрей Иванов 2 часа назад
РЖД к вашим услугам. Сервис "Анна Каренина"
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2k
perekrestok 2 часа назад
Первые полгода очень трудно заставлять себя экономить во всем. Потом надо остановиться на достигнутом. Иначе бомжи будут принимать тебя за своего коллегу.
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