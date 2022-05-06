Экономия. Юмор. Ирония: попытки сократить личные расходы в условиях кризиса

7465
17
Перед вами одновременно полезный и веселый пост о том, как научиться экономить в наше непростое время. 100% эта подборка поднимет вам настроение, а может быть деже и сохранит приличную сумму кровных!
×
×
15. Сколько стоят шнурки? 150, 200 рублей? На следующем фото житейская хитрость, которая реально поможет сэкономить
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Шёл 2022-й, мы экономили как могли
- Подсмотрено в ЗаМКАДье, или Житейские хитрости для комфортной жизни
- Гении или психопаты? Перед вами пост с убойными плодами человеческой смекалки
- Действительно работающие житейские хитрости, которые способны облегчить жизнь каждого
- Из переписок дизайнеров с их заказчиками. Смеялись всем офисом
Новости партнёров
У меня клубок бельевой верёвки ещё со времён СССР. Держатся не сильно долго, но клубок большой, а, в отличии от современных шнурков, верёвка не развязывается
А идея классная, поддерживаю!
На торрентах где то через мес после премьеры все фильмы появляются в качестве.