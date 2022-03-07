Шёл 2022-й, мы экономили как могли

1960
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Пост посвящён всему тому, что продолжает твориться на финансовых рынках, топливе, продуктах питания. И, конечно, об ответной реакции граждан – экономии.
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Все равно что пугать ежа голым задом.
И разницу вижу, в отличии от тебя, сопляка.
Потому что в 90-е реально ДЕНЕГ НА ЕДУ НЕ ХВАТАЛО.
99 % населения страны работало по тогдашнему меткому выражению "на унитаз".