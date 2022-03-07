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Шёл 2022-й, мы экономили как могли

Шёл 2022-й, мы экономили как могли (18 фото)

Автор:
07 марта 2022 12:31
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   деньги   интересное   прикол   финансы   экономия   
1960
18
Пост посвящён всему тому, что продолжает твориться на финансовых рынках, топливе, продуктах питания. И, конечно, об ответной реакции граждан – экономии.
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Метки: Юмор   деньги   интересное   прикол   финансы   экономия   

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5  комментариев
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18k
albedo 48 минут назад
Хм, пугать санкциями переживших 90-е
Все равно что пугать ежа голым задом.
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8k
Василенко Татьяна Полчаса назад
Хорошая подборка, актуальная и прикольная!
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14k
куджо 2 часа назад
Из серии: за кокакооу и Монако дадим в сра.ку. Ещё ничего не случилось но паника, как быстро они перешли от НЕТ Войне, к шкуреым вопросам.
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