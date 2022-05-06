Будут вам и пломбы, будет и Samsung: Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли опубликовало перечень товаров иностранных производителей, включающий 96 наименований, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт, позволяющий ввозить товар в Россию без разрешения правообладателя.
Значительную часть перечня составляют автомобильные бренды, в том числе, Cadilac, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Chevrolet, Hummer. Также - двигатели Hyundai, Volvo, Nissan, Volkswagen; шины Michelin, Goodyear и другие.
Параллельный импорт отныне разрешен также для техники Apple, Samsung, Asus, HP, Sony, Intel и других популярных брендов.
Разрешается параллельный импорт в РФ бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens и других. Любителей поиграть в приставки XBox, PlayStation и Nintendo Минпромторг также не забыл.
Вошли в перечень также одежда, косметика, музыкальные инструменты, материалы для ядерных реакторов, зубоврачебные материалы, ткани, музыкальные инструменты и многие другие товары. Об этом пишет МК.
Полный перечень товаров, разрешённых для ввоза в Россию можно скачать на официальном сайте Минпромторга РФ.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но как быть с пост гарантийным обслуживанием.
Вот купите вы телевизор самсунг, а самсунги его залочат удаленно через три дня.
К кому претензии предьявлять. Вводить товар и продавать будут фирмы однодневки. Официальных сервисов нет.
А, по промышленному оборудованию у же многие коллеги столкнулись с блокировкой оборудования в пищевой промышленности. Так как диагностика идёт постоянно через интернет.
Вместо того, чтобы закупать станки (а ещё лучше - начинать производить свои), они закупают продукцию...
Да, дело егорки-гайдарки живёт и побеждает.
Но нам-россиянам - весьма досадно что промышленность у нас не развивается.
А вы-бандеровцы - жопы пиндосам полижите, они вам так всё дадут.
Типа как Adibas и Panasonix (вспоминая 90е)
Имена и должности этих мудаков можно списком?
Все отнимем и поделим. И вот тогда заживем.
Только эффект от этого будет весьма краткосрочный.
В общем, я надеюсь, все таки там наверху договорятся между собой
и этот беспредел скоро завершиться.
Ну знаменитым стали, поздравляю!
Я думал вас много таких
Не патриотично с вашей стороны выходят нападки на Евреев. Мы с ними опять дружим