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Будут вам и пломбы, будет и Samsung: Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

Будут вам и пломбы, будет и Samsung: Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

Автор:
06 мая 2022 13:55
Сообщество : Жить в России
Метки: бизнес   ввоз   легализация   минпромторг   параллельный импорт   приказ   санкции   
2351
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Министерство промышленности и торговли опубликовало перечень товаров иностранных производителей, включающий 96 наименований, в отношении которых будет разрешен параллельный импорт, позволяющий ввозить товар в Россию без разрешения правообладателя.

Значительную часть перечня составляют автомобильные бренды, в том числе, Cadilac, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Chevrolet, Hummer. Также - двигатели Hyundai, Volvo, Nissan, Volkswagen; шины Michelin, Goodyear и другие.

Параллельный импорт отныне разрешен также для техники Apple, Samsung, Asus, HP, Sony, Intel и других популярных брендов.

Разрешается параллельный импорт в РФ бытовой техники Electrolux, Miele, Siemens и других. Любителей поиграть в приставки XBox, PlayStation и Nintendo Минпромторг также не забыл.

Вошли в перечень также одежда, косметика, музыкальные инструменты, материалы для ядерных реакторов, зубоврачебные материалы, ткани, музыкальные инструменты и многие другие товары. Об этом пишет МК.

Полный перечень товаров, разрешённых для ввоза в Россию можно скачать на официальном сайте Минпромторга РФ.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: бизнес   ввоз   легализация   минпромторг   параллельный импорт   приказ   санкции   
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34  комментария
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129
sttfcao 3 часа назад
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5k
Артем Кощеев 45 минут назад
Я так понимаю, про импортозамещение можно забыть?
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4k
bumtester 2 часа назад
Пиратство это конечно может казаться хорошо
Но как быть с пост гарантийным обслуживанием.
Вот купите вы телевизор самсунг, а самсунги его залочат удаленно через три дня.
К кому претензии предьявлять. Вводить товар и продавать будут фирмы однодневки. Официальных сервисов нет.
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480
Мария Коненкова bumtester Час назад
Да ладно. Всю жизнь у нас продается "серая" техника "Самсунг", я, например, другие телефоны не покупаю, выгода ощутимая на флагманы. У них гарантии нет от производителя, а более ничем не отличается. Зачем Самсунгу залочивать телевизоры, законно проданные условному Казахстану, который нигде не указывал, что товар будет перепродан в Россию? Ни разу не геополитик и не экономист, конечно, но всё-таки.
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5k
Wadim 2 часа назад
и курс вверх
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14k
эмосурикат прямоползающий 2 часа назад
т.е. старые добрые серые схемы
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51
Витаминка 2 часа назад
То есть строить своё производство всего этого - правительство по-прежнему упрямо не хочет!
Вместо того, чтобы закупать станки (а ещё лучше - начинать производить свои), они закупают продукцию...
Да, дело егорки-гайдарки живёт и побеждает.
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51
Витаминка Faithless 49 минут назад
Да я поняла, что вы хохлобот. Только вы хохлоботы - радуетесь тому, что в России нет своего производства... Правда у вас вна Украине его тоже нет. Так что непонятно что вы радуетесь.
Но нам-россиянам - весьма досадно что промышленность у нас не развивается.
А вы-бандеровцы - жопы пиндосам полижите, они вам так всё дадут.
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6k
SuperTroll 2 часа назад
Не пираты, а благородные каперы, на службе ЕГО величества

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6k
Zhora 2 часа назад
Cadilac, Bently - именно так и написано ?
Типа как Adibas и Panasonix (вспоминая 90е)
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Комментарий удален
−7
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−7
1k
Sergius SPb 3 часа назад
Это какой мудак ранее отказался от параллельного импорта?
Имена и должности этих мудаков можно списком?
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4k
bumtester 3 часа назад
Где то мы уже то проходили.
Все отнимем и поделим. И вот тогда заживем.
Только эффект от этого будет весьма краткосрочный.
В общем, я надеюсь, все таки там наверху договорятся между собой
и этот беспредел скоро завершиться.
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88k
Броненосец Потелкам 4 часа назад
Айфон может не активироваться, или заблокировать через мнсяц
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182
Жирный бот Броненосец Потелкам 3 часа назад
вот вообще на продукцию апл насрать... Но зная американцев.. Они оставят лазейки для сбыта своего товара... Тот же апл - в отличии от гуглплэй оставили лазейку для оплаты подписок, донатов и т.д , со счета телефона.. (во всяком случае, 3 недели назад это было возможно). гугл же полностью закрыл российским аккаунтам возможность оплаты.(хотя он тоже американский)
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