Будут вам и пломбы, будет и Samsung: Минпромторг утвердил список товаров для параллельного импорта

Вошли в перечень также одежда, косметика, музыкальные инструменты, материалы для ядерных реакторов, зубоврачебные материалы, ткани, музыкальные инструменты и многие другие товары. Об этом пишет МК.

Полный перечень товаров, разрешённых для ввоза в Россию можно скачать на официальном сайте Минпромторга РФ.