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20+ чудесных фото осликов, которые показывают, какие они милые животные

20+ чудесных фото осликов, которые показывают, какие они милые животные (30 фото)

Автор:
01 октября 2021 14:59
Сообщество : Животные
Метки: Ослики   животные   мило   осел   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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Ослики - очаровательные животные, которым не уделяется так много внимания, как, например, кошкам и собакам. Но итальянка Ракеле Тотаро (Rachele Totaro) показывает миру, насколько ослики милые, нежные, красивые создания, которые тоже заслуживают восхищения! Женщина делает снимки в заповеднике для ослов Il Rifugio degli Asinelli на севере Италии - и у нее чудесные работы.

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Метки: Ослики   животные   мило   осел   подборка   смешные животные   смешные фото   фото   
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3  комментария
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19k
Юрий 3 часа назад
"мул (результат скрещивания осла и лошади)."
Осёл и кобылица = мул.
Жеребец и ослица = лошак.
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Mamin Sibiriak 46 минут назад
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7k
Ivan 3 часа назад
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