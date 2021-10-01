20+ чудесных фото осликов, которые показывают, какие они милые животные

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Ослики - очаровательные животные, которым не уделяется так много внимания, как, например, кошкам и собакам. Но итальянка Ракеле Тотаро (Rachele Totaro) показывает миру, насколько ослики милые, нежные, красивые создания, которые тоже заслуживают восхищения! Женщина делает снимки в заповеднике для ослов Il Rifugio degli Asinelli на севере Италии - и у нее чудесные работы.
Заповедник Il Rifugio degli Asinelli расположен на севере Италии, и на данный момент там обитает 135 ослов и мулов (результат скрещивания осла и лошади). Первый заповедник основали в 1969 году в Великобритании с целью заботы об этих чудесных животных. Большинство из обитателей заповедника спасены после жестокого обращения и пренебрежения.
"Как только у меня появляется немного свободного времени, я выхожу на улицу со своим фотоаппаратом и делаю снимки, чтобы поделиться их красотой со всеми. Ослы умны, любопытны, игривы, дружелюбны, иногда непослушны... и каждый из них уникален," - пишет фотограф Ракеле Тотаро.
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Осёл и кобылица = мул.
Жеребец и ослица = лошак.