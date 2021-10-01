20+ чудесных фото осликов, которые показывают, какие они милые животные

"Как только у меня появляется немного свободного времени, я выхожу на улицу со своим фотоаппаратом и делаю снимки, чтобы поделиться их красотой со всеми. Ослы умны, любопытны, игривы, дружелюбны, иногда непослушны... и каждый из них уникален," - пишет фотограф Ракеле Тотаро.