На США за сутки обрушились 40 торнадо

Ровно спустя неделю после мощнейшего шторма, обрушившегося на штат Миссисипи и стёршего с лица земли небольшой город Роллинг-Форк, стихия с новой силой прошлась по городам Среднего Запада и южных штатов Америки.

Оперативные службы зафиксировали минимум 40 торнадо: в Иллинойсе — 16 гигантских воронок, в Арканзасе — 12, в Айове — 8, и по две в Миссисипи, Висконсине и Теннеси.