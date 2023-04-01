На США за сутки обрушились 40 торнадо

Жертвами стихии стали как минимум 4 человека.
Ровно спустя неделю после мощнейшего шторма, обрушившегося на штат Миссисипи и стёршего с лица земли небольшой город Роллинг-Форк, стихия с новой силой прошлась по городам Среднего Запада и южных штатов Америки.
Оперативные службы зафиксировали минимум 40 торнадо: в Иллинойсе — 16 гигантских воронок, в Арканзасе — 12, в Айове — 8, и по две в Миссисипи, Висконсине и Теннеси.
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Сильнее всего стихия ударила по штату Арканзас. Два торнадо прошли через самый густонаселённый город штата — Литтл Рок.
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В общей сложности (в нескольких штатах) погибли четыре человека. Цифры, к сожалению, могут вырасти. Многие завалы ещё не разобраны. Пострадали 600 человек, полсотни из которых пришлось госпитализировать. Без света остались около 300 тысяч человек. Сколько людей лишились крова, пока неизвестно.
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В Арканзасе введён режим чрезвычайной ситуации. На помощь людям отправили силы национальной гвардии.
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Напомним, что президент Джо Байден на неделе посещал пострадавший от непогоды штат Миссисипи и пообещал его восстановить. Очевидно, список разрушенных населённых пунктов, нуждающихся в поддержке федеральных властей, после сегодняшней ночи существенно увеличится.
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Давно пора.
NVIDIA, LEVI"S , TIMBERLAND, MILWAUKEE, KODAK , KOSS... и еще куча всего , что я каждый день вижу на людях, в магазинах и домах ... Странная ненависть получается ...
Злорадства не разделяю, страдают простые люди, такие же как мы, а не политики, которые нам гадят.