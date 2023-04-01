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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 257 постов • 21 подписчик подписаться
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На США за сутки обрушились 40 торнадо

На США за сутки обрушились 40 торнадо

Автор:
01 апреля 2023 13:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Арканзас   США   айова   видео   разрушения   стихия   торнадо   
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Жертвами стихии стали как минимум 4 человека.

Ровно спустя неделю после мощнейшего шторма, обрушившегося на штат Миссисипи и стёршего с лица земли небольшой город Роллинг-Форк, стихия с новой силой прошлась по городам Среднего Запада и южных штатов Америки.


Оперативные службы зафиксировали минимум 40 торнадо: в Иллинойсе — 16 гигантских воронок, в Арканзасе — 12, в Айове — 8, и по две в Миссисипи, Висконсине и Теннеси.

Сильнее всего стихия ударила по штату Арканзас. Два торнадо прошли через самый густонаселённый город штата — Литтл Рок.

В общей сложности (в нескольких штатах) погибли четыре человека. Цифры, к сожалению, могут вырасти. Многие завалы ещё не разобраны. Пострадали 600 человек, полсотни из которых пришлось госпитализировать. Без света остались около 300 тысяч человек. Сколько людей лишились крова, пока неизвестно.

В Арканзасе введён режим чрезвычайной ситуации. На помощь людям отправили силы национальной гвардии.

Напомним, что президент Джо Байден на неделе посещал пострадавший от непогоды штат Миссисипи и пообещал его восстановить. Очевидно, список разрушенных населённых пунктов, нуждающихся в поддержке федеральных властей, после сегодняшней ночи существенно увеличится.

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Метки: Арканзас   США   айова   видео   разрушения   стихия   торнадо   
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25  комментариев
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24k
Влад 2 часа назад
Ужас что творится, срочно отправить помощь Украине.
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861
KASPER Полминуты назад
Походу они скоро санкции на Господа Бога наложат или на климат (тут как-кому удобней)
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8k
Trenzel2003 22 минуты назад
Содом и Гомора уничтожены Богом. Не ужели Бог решил все же уничтожить америку???
Давно пора.
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614
ruslan d 53 минуты назад
Как мы все не любим Америку ... AMD, INTEL, IOS, ANDROID,
NVIDIA, LEVI"S , TIMBERLAND, MILWAUKEE, KODAK , KOSS... и еще куча всего , что я каждый день вижу на людях, в магазинах и домах ... Странная ненависть получается ...
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1k
Веселый Пук 59 минут назад
Маловато будет
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17k
AzuveR 59 минут назад
Создаётся впечатление , что в пиндостане началась тренировка по отработке конца Света. Торнадо,поезда с химией с рельс сходят и травит всё вокруг , баржа медным тазом накрылась. Жду продолжения.
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67k
Татьяна Юсова Час назад
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11k
Shtoppi Час назад
Кары небесные снисходят с небес на головы проклятых в расплату за грехи их.
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17k
Александр Сучков Час назад
На видео, снятом из окна, хорошо показывается на сколько огромен "волчок" по отношению к городским объектам....
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5k
onebibis Час назад
Считаю, что это плата за тёплый климат. Кому-то как у нас суровая снежная зима, зато нет большого количества хищных зверей, настолько ядовитых змей и пауков, всяких торнадо, цунами и прочих катастроф природного происхождения.
Злорадства не разделяю, страдают простые люди, такие же как мы, а не политики, которые нам гадят.
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18k
Александр 2 часа назад
Ну вот есть же хорошие новости
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2k
Alex 2 часа назад
Ништяк!
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