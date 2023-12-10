Смертоносный торнадо в США попал на видео

Среди его жертв есть ребёнок и несколько взрослых.
В американском штате Теннесси разбушевалась стихия. Торнадо прошёлся по десяткам населённых пунктов и в щепки разнёс множество домов. Особенно в городе Кларксвилл, с населением в 175 тысяч человек - от него почти ничего не осталось. А 83 тысячи страдальцев по всему штату сидят без электричества.
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Люди попрятались в подвалах, а торнадо раскидал их машины, словно игрушки. Потом авто собирали по всей округе.
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От стихии погибло 6 человек, в том числе ребёнок, и ещё 23 жителя штата получили ранения.
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Синоптики предупреждают о новых торнадо: их ждут в Луизиане, Арканзасе, Миссисипи, Алабаме и Кентукки.
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