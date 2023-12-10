FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1016 постов • 45 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Смертоносный торнадо в США попал на видео

Смертоносный торнадо в США попал на видео

Автор:
10 декабря 2023 16:55
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   США   Теннесси   стихия   торнадо   ураган   
854
1
5

Среди его жертв есть ребёнок и несколько взрослых.

В американском штате Теннесси разбушевалась стихия. Торнадо прошёлся по десяткам населённых пунктов и в щепки разнёс множество домов. Особенно в городе Кларксвилл, с населением в 175 тысяч человек - от него почти ничего не осталось. А 83 тысячи страдальцев по всему штату сидят без электричества.

Люди попрятались в подвалах, а торнадо раскидал их машины, словно игрушки. Потом авто собирали по всей округе.

От стихии погибло 6 человек, в том числе ребёнок, и ещё 23 жителя штата получили ранения.

Синоптики предупреждают о новых торнадо: их ждут в Луизиане, Арканзасе, Миссисипи, Алабаме и Кентукки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   США   Теннесси   стихия   торнадо   ураган   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
20k
Bill Полчаса назад
Строят дома из говна и палок, а потом страхуют их на миллион.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

263292



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей
Он жертвовал семьёй, чтобы спасать людей
20 фотографий, доказывающих, что животные и люди - друзья навеки
20 фотографий, доказывающих, что животные и люди - друзья навеки
Набирающие популярность в сообществах
Входов много - ВДНХ одна. Интересные маршруты главной выставки страны
Входов много - ВДНХ одна. Интересные маршруты главной выставки страны
Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима
Девушки поделились тем, что им дарили мужчины после интима
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Мегамаркет дарит скидку 1 000 рублей на первый заказ
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#подборка#СССР#яйца#дети#космос#Наркотики#США#снег
#животные#история#в мире#Прикол#Суд#дом#люди#ржака#факты#собака
#Юмор#Россия#интересно#интересное#природа#кино#Мемы#соцсети#юмор из соцсетей#фильм
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! На бейсболе судья спас мальчика, который попал в пылевой вихрь На бейсболе судья спас мальчика, который попал в пылевой вихрь "Мы никогда не видели такого". По штату Флорида, прогулялся ураган "Иэн" "Мы никогда не видели такого". По штату Флорида, прогулялся ураган "Иэн" "Там всё в крови!": в общежитии Курска сорванная ураганом рама убила студента "Там всё в крови!": в общежитии Курска сорванная ураганом рама убила студента Страшное торнадо в США попало на видео Страшное торнадо в США попало на видео Мощь стихии: житель США заснял торнадо с дрона Мощь стихии: житель США заснял торнадо с дрона

На что жалуетесь?

Вернуться