Смертоносный торнадо в США попал на видео

В американском штате Теннесси разбушевалась стихия. Торнадо прошёлся по десяткам населённых пунктов и в щепки разнёс множество домов. Особенно в городе Кларксвилл, с населением в 175 тысяч человек - от него почти ничего не осталось. А 83 тысячи страдальцев по всему штату сидят без электричества.