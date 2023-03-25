Сильнейший торнадо стёр с лица земли небольшой городок в Миссисипи

Стихия унесла жизни по меньшей мере 21 человека.
В пятницу вечером на американский штат Миссисипи обрушился мощнейший торнадо. Основной удар стихии пришёлся на округа Хамфрис и Шарки, последний остался без своего главного города Роллинг-Форк, в котором не осталось целых построек.
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Сообщается, что ураган на скорости 80 километров час преодолел порядка 160 километров, разрушая всё на своём пути. Уже известно о 21 погибшем. Однако их количество может увеличиться, поисково-спасательные работы далеки до завершения.
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Не менее 17 тысяч абонентов остались без электроснабжения и воды, десятки тысяч в буквальном смысле слова лишились крыши над головой.
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Как сообщают американские СМИ, обрушившийся на Миссисипи смерч достигал почти километра в диаметре.
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Больше всех, как сообщается, пострадали трейлерные городки. Торнадо сносил и переворачивал дома-грузовики, словно игрушечные.
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