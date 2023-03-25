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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 248 постов • 21 подписчик подписаться
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Сильнейший торнадо стёр с лица земли небольшой городок в Миссисипи

Сильнейший торнадо стёр с лица земли небольшой городок в Миссисипи

Автор:
25 марта 2023 16:21
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: США   видео   миссисипи   разрушения   спасательные работы   стихия   торнадо   
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Стихия унесла жизни по меньшей мере 21 человека.

В пятницу вечером на американский штат Миссисипи обрушился мощнейший торнадо. Основной удар стихии пришёлся на округа Хамфрис и Шарки, последний остался без своего главного города Роллинг-Форк, в котором не осталось целых построек.

Сообщается, что ураган на скорости 80 километров час преодолел порядка 160 километров, разрушая всё на своём пути. Уже известно о 21 погибшем. Однако их количество может увеличиться, поисково-спасательные работы далеки до завершения.

Не менее 17 тысяч абонентов остались без электроснабжения и воды, десятки тысяч в буквальном смысле слова лишились крыши над головой.

Как сообщают американские СМИ, обрушившийся на Миссисипи смерч достигал почти километра в диаметре.

Больше всех, как сообщается, пострадали трейлерные городки. Торнадо сносил и переворачивал дома-грузовики, словно игрушечные.

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Метки: США   видео   миссисипи   разрушения   спасательные работы   стихия   торнадо   
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29  комментариев
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1k
Шурман 2 часа назад
Наверное пройдет еще 200 лет что бы она поняли что нужно дома стоить из кирпича и бетона , им наверное нравиться сказка про эли .
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3k
Рафаэль 17 минут назад
герои верхнего ларса, почему вы не защищаете великую америку от нападок путярских ватников
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5k
alex 17 минут назад
а чё их так лихорадит в последнее время?
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26k
БамбарбияКиргуду 36 минут назад
Жаль.Целый штат было бы лучше.А если бы пиндосня ушла под воду,было бы вообще идеально.В пиндосне 160 000 000 вытиранов.Это в стране на которую никто никогда не нападал.Убийцы взрослых и детей,несущие свою сраную демократию по всему миру.
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1k
Шурман 38 минут назад
Ни чего лучше не нашел :) коротко о американцах :)
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19k
anpetrof 41 минуту назад
Маловато будет. Хорошо бы, что бы такой торнадо по Вашингтону прошёлся или по Нью-Йорку...
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6k
Андрей Крылов 42 минуты назад
Да чтоб там весь пендостан сдуло нахрен! Не менее чем насуление половины Мира только обрадуется. Вроде грешно такое говорить. но от души и а дело такие пожелания.
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9k
Axel 52 минуты назад
Виноватых уже нашли?)
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2k
Vovan Petroff Час назад
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1k
elenrill Час назад
по этому поводу Самоходный Чудо-дед просто обязан заслать ещё долларов в Незалежную
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25
Вениамин Пузырьков elenrill 37 секунд назад
дык за 20 лет уже 200 ярдов заслали..
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2k
Alex 2 часа назад
Лучше бы вулкан там поскорее взорвался.
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Росомаха 2 часа назад
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Александр 2 часа назад
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