Невероятное зрелище: миграция тысяч бабочек в Мексике

43
28
2
Фотограф Кристина Макеева под ником hobopeeba сделала удивительные снимки тысяч бабочек в Мексике. Данаида монарх - единственный мигрирующий вид бабочек. Каждый год тысячи особей мигрирует из Северной Америки в Мексику, чтобы провести там зиму, размножаться и улететь обратно. Взглянем на самые захватывающие фото этого удивительного процесса!
Тысячи бабочек вида Данаида монарх прилетают из Северной Америки в Мексику на зимовку. Продолжительность полета намного больше, чем продолжительность их жизни, и бабочки часто возвращаются после зимовки уже во втором поколении. Во время миграции они впадают в своеобразную "спячку" - состояние физиологического оцепенения, - что замедляет процесс старения, позволяя бабочкам пережить зиму.
Эти снимки фотограф сделала в заповеднике мексиканского штата Мичоакан. Там все бабочки находятся в состоянии оцепенения, хотя летают очень активно, особенно когда выглядывает солнце. Поэтому фотограф советует посещать заповедник в солнечную погоду - так как в пасмурную погоду они "неподвижно сидят на ветвях".
По словам фотографа, вид Монарх Данаид - одно из немногих насекомых, способных совершать перелеты через Атлантический океан. Самая многочисленная популяция обитает в Северной Америке, но вид также встречается в Африке, Австралии, Швеции, Испании, на юго-западе Великобритании, в Новой Зеландии и на Гавайских островах.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20+ фото с пауками, которые доказывают, что они - милашки
- Кефалоты - уникальные муравьи с "крышкой" на голове
- В Мексике сотни птиц упали на асфальт
- Учёные открыли виды лягушек размером с монетку
- Фотограф показал макро-снимки дикой природы, которые поражают деталями
Новости партнёров