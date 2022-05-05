Невероятное зрелище: миграция тысяч бабочек в Мексике

Тысячи бабочек вида Данаида монарх прилетают из Северной Америки в Мексику на зимовку. Продолжительность полета намного больше, чем продолжительность их жизни, и бабочки часто возвращаются после зимовки уже во втором поколении. Во время миграции они впадают в своеобразную "спячку" - состояние физиологического оцепенения, - что замедляет процесс старения, позволяя бабочкам пережить зиму.