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Невероятное зрелище: миграция тысяч бабочек в Мексике

Невероятное зрелище: миграция тысяч бабочек в Мексике

Автор:
05 мая 2022 11:09
Сообщество : Животные
Метки: бабочки   дикая природа   животные   красиво   мексика   насекомые   подборка   природа   фото   фотограф   
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Фотограф Кристина Макеева под ником hobopeeba сделала удивительные снимки тысяч бабочек в Мексике. Данаида монарх - единственный мигрирующий вид бабочек. Каждый год тысячи особей мигрирует из Северной Америки в Мексику, чтобы провести там зиму, размножаться и улететь обратно. Взглянем на самые захватывающие фото этого удивительного процесса!

Источник:

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Метки: бабочки   дикая природа   животные   красиво   мексика   насекомые   подборка   природа   фото   фотограф   
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