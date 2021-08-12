Фотограф показал макро-снимки дикой природы, которые поражают деталями

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Наша природа полна открытий и удивительных вещей. Благодаря фотографам дикой природы мы можем буквально прикоснуться к этому миру, деталей которого не заметишь в повседневной жизни. Ники Колемонт (Niki Colemont) живет в Бельгии и делает потрясающие макро-фото диких животных. Посмотрим на его небольшую коллекцию макро снимков насекомых и земноводных!
Бельгиец Ники Колемонт начал заниматься макро-съемкой пять лет назад. До этого он уже фотографировал дикую природу, но решил уделить внимание именно ее детальной съемке: "Я считаю, что макро-съемку недооценивают в фотографии, и заниматься ей очень сложно, но я вдохновился и начал делать фото. На сегодня я уже продал макро-оборудование, но у меня сохранилась невероятная коллекция," - пишет фотограф. Взгляните на его работы:
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