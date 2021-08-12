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Фотограф показал макро-снимки дикой природы, которые поражают деталями

Фотограф показал макро-снимки дикой природы, которые поражают деталями (23 фото)

Автор:
12 августа 2021 16:52
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   красиво   макро   макро-съемка   природа   фото   фотограф   
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Наша природа полна открытий и удивительных вещей. Благодаря фотографам дикой природы мы можем буквально прикоснуться к этому миру, деталей которого не заметишь в повседневной жизни. Ники Колемонт (Niki Colemont) живет в Бельгии и делает потрясающие макро-фото диких животных. Посмотрим на его небольшую коллекцию макро снимков насекомых и земноводных!

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Метки: дикая природа   животные   красиво   макро   макро-съемка   природа   фото   фотограф   
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