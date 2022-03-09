В Мексике сотни птиц упали на асфальт

Эти птички - желтоголовые трупиалы, которые зимой мигрируют в Мексику из Канады. Команда ученых предположила, что эта ситуация произошла из-за "следования за лидером". Поскольку птицы в стае смотрят не далеко вперед, а на действия ведущей птицы в стае, они следуют за ней. Вероятно, ведущая птица увидела блестящую, крышу на одном из зданий и приняла ее за источник воды. К тому времени, когда она поняла, что совершила ошибку, было уже поздно, и часть сородичей ударилась и упала.