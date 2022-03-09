FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Животные 11730 постов • 1300 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
В Мексике сотни птиц упали на асфальт

В Мексике сотни птиц упали на асфальт (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2022 21:40
Сообщество : Животные
Метки: Случаи   дикая природа   животные   мексика   природа   птица   птицы   фото   
737
4
1
Жители Мексики недавно заметили сотни тел птичек, которые лежали на дороге и тротуарах в жилом квартале. Только позже по камерам наблюдения стало известно, что случилось с птицами, и почему они так резко упали буквально с неба.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Случаи   дикая природа   животные   мексика   природа   птица   птицы   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
496
Arti 2 часа назад
Водитель дол***б или птичий террорист
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вылечить нельзя, но сделать жизнь лучше можно Вылечить нельзя, но сделать жизнь лучше можно Пернатые красавцы: лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer Пернатые красавцы: лучшие фото птиц с конкурса The Bird Photographer Удивительные пернатые из календаря BirdLife 2022 Удивительные пернатые из календаря BirdLife 2022 У старейшей птицы мира вылупился 40-й птенец У старейшей птицы мира вылупился 40-й птенец Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков Фотограф запечатлел 10-секундный поединок зимородков 30 фото-финалистов конкурса The Bird Photographer Of The Year 30 фото-финалистов конкурса The Bird Photographer Of The Year
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

35696



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
4
3
Хиты продаж, от которых у защитников дергается глаз
И вся санкционная рать: запретили Бэтмана, котиков, отключили от ЛГБТ
1
405
И вся санкционная рать: запретили Бэтмана, котиков, отключили от ЛГБТ
Набирающие популярность в сообществах
Как санкции изменят сегмент модной одежды: чего ждать российским брендам
0
18
Как санкции изменят сегмент модной одежды: чего ждать российским брендам
Чем известен самый главный правитель-людоед
0
40
Чем известен самый главный правитель-людоед
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Безопасно и без лишних хлопот покупаем и продаём с Авито Доставкой
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Рон в шоке
0
1

Лучшие демотиваторы
Чип и Дейл спешат на помощь
5
27

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#Юмор#факты#Украина#история#кино#новости#дтп#сарказм#аварии
#фото#прикол#люди#автомобили#Россия#фотографии#8 марта#женщины#природа#дикая природа
#животные#СССР#подборка#автомир#ватермарк#санкции#дети#забавно#мир#еда

На что жалуетесь?

Вернуться