В Мексике сотни птиц упали на асфальт

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Жители Мексики недавно заметили сотни тел птичек, которые лежали на дороге и тротуарах в жилом квартале. Только позже по камерам наблюдения стало известно, что случилось с птицами, и почему они так резко упали буквально с неба.
Эта история случилась в городе Сьюдад-Куаутемок, Мексика. На уличную камеру наблюдения попал момент, когда сотни мигрирующих птиц внезапно упали буквально с неба. Остальная часть стаи улетела, но к сожалению, больше 100 птиц моментально лишились жизни. Расследованием этого случая занялись орнитологи Гарвардского университета.
Эти птички - желтоголовые трупиалы, которые зимой мигрируют в Мексику из Канады. Команда ученых предположила, что эта ситуация произошла из-за "следования за лидером". Поскольку птицы в стае смотрят не далеко вперед, а на действия ведущей птицы в стае, они следуют за ней. Вероятно, ведущая птица увидела блестящую, крышу на одном из зданий и приняла ее за источник воды. К тому времени, когда она поняла, что совершила ошибку, было уже поздно, и часть сородичей ударилась и упала.
Тем временем, ролик с падающими птицами стал вирусным в сети, набрав миллионы просмотров. Многие пользователи выдвинули свои теории - кто-то предположил, что птиц могло убить током после того, как они сели на линию электропередачи. Другие заявили, что птицы выбрали неверное направление полёта, потому что надышались токсичными испарениями.
Известно, что перелетные птицы часто врезаются в отражающие стекла и подобные поверхности во время полёта. Например, в прошлом году сотни певчих птиц врезались в небоскребы в Нью-Йорке. После проведенного исследования команда учёных заявила, что "по мере роста городов и урбанизации подобные случаи будут происходить все чаще".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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