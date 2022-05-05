Икона по цене квартиры в столице: объявление с Авито меня удивило и насмешило

Просматривая объявления на Авито, увидел необычное предложение о продаже старинной иконы. Продавец из Воронежа оценил семейную реликвию в 48 миллионов рублей, а также сообщил о готовности обменять икону на квартиру в Москве.
При этом никаких подробностей о ценности иконы в объявлении не было. Единственное, что указано: возраст, насчитывающий несколько сотен лет, и уникальность сюжета. Также сообщается, что икона написана на холсте с подложкой из дерева, и она никогда не подвергалась реставрации, т. е. сохранила свой первозданный облик.
Насчет сюжета я, пожалуй, соглашусь, ранее видеть такие иконы мне не приходилось, но в остальном у меня появилось много сомнений. На фото икона выглядит словно новая, такой бы она могла быть после реставрации, но автор объявления утверждает, что икону никогда не восстанавливали.
Нетронутой временем выглядит и деревянная подложка под холст, даже странно, что с годами она не рассохлась, не растрескалась, при том, что икона все это время находилась в чьей-то частной коллекции, а не в музее, где соблюдаются условиях хранения.
За сотни лет не потускнели и краски. Одеяния Девы Марии такие же яркие, словно их написали вчера, даже можно различить легкий румянец на ее щеках. Стиль написания тоже выглядит очень осовремененным, лица выписаны, как живые, линии плавные, хорошо прорисованы детали сюжета, например, складки ткани, волосы, ресницы, благодаря чему лицо Богородицы смотрится живым и естественным.
Если сравнить эту икону с другими образами того времени, то у них нет ничего общего. На действительно старинных иконах изображения более схематичные, слегка угловатые, внимание уделяется скорее оформлению, нежели прорисовке ликов святых.
Впрочем, и сюжет иконы хоть и связан напрямую с религией, но очень напоминает светские картины знаменитых европейских художников прошлого. Взять хотя бы ту же «Сикстинскую Мадонну» итальянского живописца Рафаэля или картину «Мадонна с младенцем», написанную в 1625 году Питером Паулем Рубенсом.
В связи с этим у меня появились большие сомнения, что данная икона действительно старинная. Если бы было больше сведений об авторе, можно было бы проверить ее подлинность, но человек, опубликовавший объявление такой важной информацией не владеет.
Можно предположить, что данную икону писал какой-нибудь талантливый предок продавца. Вероятность того, что это был одаренный потомок знатной семьи невелика, иначе бы сохранились и другие его творения. Если же подобный сюжет написал умелец из народа, то почему он не использовал более привычный для того времени стиль написания икон, вряд ли он был знаком с полотнами европейских мастеров живописи.
Вопросов много и в плане того, что данная икона не была официально оценена, не проверена ее подлинность. Никаких данных о проведенных экспертизах не представлено, скорее всего, потому, что их никто не проводил. Непонятно, почему продавец для оценки иконы выбрал столь огромную сумму.
Например, сейчас на аукционах много интересных и более дешевых лотов. Изображение Святого Николая Чудотворца, написанное в 1897 году, в окладе из серебра с позолотой и эмалью продается меньше, чем за три миллиона рублей, а икона Казанской Божьей Матери, датируемая первой половиной 18 века, в серебряном обрамлении с золочением и инкрустацией драгоценными камнями стоит 2,5 миллиона рублей. И в данном случае возраст икон подтвержден экспертами.
Оценить реальную стоимость по сомнительному и скудному описанию простому человеку не под силу. А состоятельные люди скорее примут участие в аукционе, чтобы купить подлинник, имеющий историческую ценность.
Я думаю, что среди тех, кто выкладывает объявления подобного рода, много недобросовестных людей, высок риск нарваться на мошенников. Правда, никто в здравом уме не польститься на такое предложение и не отдаст огромные деньги за кота в мешке.
А как вы считаете, может икона из объявления быть старинным подлинником или это подделка?
Источник:
АНТИФИШКИ
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и выставлять такие вещи на Авито - это как продавать Майбах или Ройс в Южном порту.
а так цена за икону 14-17 века вполне реальная.
млять они все снимаются с публикации по окончании срока публикации, а не потому что кто то купил