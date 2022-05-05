Икона по цене квартиры в столице: объявление с Авито меня удивило и насмешило

Вопросов много и в плане того, что данная икона не была официально оценена, не проверена ее подлинность. Никаких данных о проведенных экспертизах не представлено, скорее всего, потому, что их никто не проводил. Непонятно, почему продавец для оценки иконы выбрал столь огромную сумму.

Например, сейчас на аукционах много интересных и более дешевых лотов. Изображение Святого Николая Чудотворца, написанное в 1897 году, в окладе из серебра с позолотой и эмалью продается меньше, чем за три миллиона рублей, а икона Казанской Божьей Матери, датируемая первой половиной 18 века, в серебряном обрамлении с золочением и инкрустацией драгоценными камнями стоит 2,5 миллиона рублей. И в данном случае возраст икон подтвержден экспертами.

Оценить реальную стоимость по сомнительному и скудному описанию простому человеку не под силу. А состоятельные люди скорее примут участие в аукционе, чтобы купить подлинник, имеющий историческую ценность.





Я думаю, что среди тех, кто выкладывает объявления подобного рода, много недобросовестных людей, высок риск нарваться на мошенников. Правда, никто в здравом уме не польститься на такое предложение и не отдаст огромные деньги за кота в мешке.

А как вы считаете, может икона из объявления быть старинным подлинником или это подделка?