Сегодня хватает людей хающих русский язык за внедрение в него иностранных слов. Вот только процесс этот далеко не односторонний, поскольку и наши словечки всё чаще утекают за рубеж. Какие же русизмы перекочевали в иностранный лексикон?
Например, слово «кулебяка». Правда, на английском оно звучит как coulibiac. Но это не особо удивляет, ведь было бы странно, если бы русская кухня попадала на Запад без названий блюд.
Примерно похожая история произошла и с шашлыком. Однако в английский и немецкий языки слово вошло ещё во времена СССР у народов Центральной Азии.
Англичанам пришлось по душе слово «маршрутка». Правда, непонятно, зачем оно им, поскольку ездить в душных микроавтобусах приходится не им, а нам. Тем не менее, в английской Википедии появилось данное слово.
Обосновалось на Западе и слово «бабушка». Но с ним ассоциируют не только дам преклонного возраста, но и женский платок, подвязывающийся под подбородок. К слову, американский репер A$AP Rocky ввел целую моду на привычный для нас атрибут.
Этим же словом обозначают и наших традиционных матрешек.
Все мы пользуется ватой, но турки решили взять это слово и придать ему другой смысл. На их языке vatka означает подплечники, чаще всего используемые в пиджаках и пальто.
Перенесемся на время к прибалтам, среди которых и так много русскоговорящих людей. Правда, сейчас, когда идет их активное притеснение, прибалтийские народы, ровно как и поляки, пользуются только нашими бранными словами. Исключение лишь латыши, которые помимо матов любят кричать «Davai!».
Немало русизмов встречается и у финнов. Например, они используют слово «кудри», обозначая ими любую прядь волос, не обязательно вьющихся. А звучит оно как kutrit.
В русском языке Катюшей называют либо девушку, либо систему залпового огня. Но японцы так прозвали обруч для волос. По одной из версий это произошло благодаря спектаклю по повести Толстого «Воскресенье», полюбившемуся японцам, где главная героиня с этим именем носила на голове тот самый обруч.
Также японцам приглянулось слово «икра». На их манер деликатес звучит как ikura, но обозначает именно красную икру, засоленную на русский манер.
Интересная метаморфоза произошла со словом шапка. Изначально оно возникло от французского chapeau. Но позже они взяли уже наше слово, звучащее на их языке как chapka. Им обозначают исключительно шапку-ушанку.
Французы также полюбили наши малосольные огурчики, позаимствовав вместе с ними слово malossol. Правда, им они также называют засоленную икру.
Ну и закончим соболем. Поскольку этот пушной зверек обитает преимущественно в России, то именно от нас и пошло это слово. Каждый народ произносит его на свой манер. Например, немцы называет его Zobel.
Конечно, это далеко не весь перечень наших слов, перебравшихся за рубеж. Он гораздо шире, поэтому есть повод гордиться своим могучим русским языком.
Источник:
- Слова, придуманные писателями и прочно вошедшие в язык
- Названы слова, значение которых россияне чаще всего искали в Яндексе
- Иностранцы о русском языке
- "Кругом волоса, в середине - колбаса": испанцы попытались разгадать двусмысленные русские загадки
- 9 рекордов русского языка
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начнём срач??? и сразу закончим.
слово кулебяка я вообще не знаю, думал это каша какаято. но автор прилепил фото пирога..
думаю, это так называют московские евреи добравшиеся до пендосни.
промолчу за шашлык это вообще османское "ноухау". это от азиатов в русский пришло, а не наоборот. так же как чебурек. я в Германии сильно удивился шо турки это знают. оказалось это турецкий. означает всё шо с тестом вместе слеплено. типа того как русский пирожок. чем чебурек в принципе и является.
маршрутка это вообще от немецкого маршруте - означает как и в русском.
вата = вате немецкий.
автор явно не в теме с языками.
сдаётся мне автору не хватает образования говорить на эту тему. в Жмэринке такое не преподают..
или он хотел русских потролить - типа вэлыкие. я знаю только одних вэлыких. они море выкопали. и называют площадь турецким словом майдан.
но то такое)))