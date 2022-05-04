Украинцы подрались в баре Нью-Йорка из-за "паляницы"

Драка, в лучших традициях последних месяцев, случилась из-за политических разногласий и ... трудностей произношения. Потому что наподавший был чрезмерно пьян и бдителен, а обороняющийся - подозрительно "похож на русского", к тому же, не прошёл тест: не правильно произнёс название украинского хлеба "Паляница". Проблема, как выяснилось позже, в том, что оба участника драки были украинцами.
Инцидент произошел 25 апреля. Как пишет New York Post, 36-летний Андрей Мелешков (на фото) родился и вырос на Украине, но в 2015 году переехал в США.
В тот день Мелешков праздновал день рождения в караоке-баре в Бруклине. К компании подсел агрессивно настроенный мужчина и начал оскорблять Андрея, поскольку тот «выглядел как русский» и с друзьями разговаривал по-русски. Объяснения Мелешкова, что у него русская мать, а сам он выходец из Украины и переехал в США в 2015 году, не возымели воздействия, равно как и переход на украинский язык.
Более того, агрессор потребовал от Мелешкова и его друзей произнести слово «паляница» — так как был уверен, что носители русского языка не способны правильно выговорить его.
Тест опрашиваемый, видимо, не прошёл, так как "коренной украинец" схватил две пивные бутылки, разбил их друг об друга и набросился на соотечественника, ударив Мелешкова осколками в шею и лицо.
Завязалась драка. В итоге в дело пришлось вмешаться полиции.
Пострадавшему наложили 17 швов, а врачи скорой поздравили его со вторым днем рождения, поскольку, каким-то чудом, ему не повредили сонную артерию.
Нападавшего арестовали - им оказался 31-летний строитель Олег Сулима, живущий в Бруклине более 12 лет. Ему предъявлен ряд обвинений, от преступления на почве ненависти до домогательств и незаконного владения оружием.
А вот по утверждению адвоката разбирающегося в правильном произношении слова "паляница" Сулимы, тот сам оказался жертвой и, буквально, «мог быть убит» друзьями Мелешкова. Ведь, после нападения те, якобы, избили его подзащитного до такой степени, что его госпитализировали и подключили к искусственной вентиляции легких, и он провел на больничной койке дольше, чем его жертва.
Источник:
АНТИФИШКИ
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