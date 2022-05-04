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Украинцы подрались в баре Нью-Йорка из-за "паляницы"

Украинцы подрались в баре Нью-Йорка из-за "паляницы"

Автор:
04 мая 2022 19:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Нью-Йорк   бар   драка   паляница   произношение   украинцы   
7882
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Драка, в лучших традициях последних месяцев, случилась из-за политических разногласий и ... трудностей произношения. Потому что наподавший был чрезмерно пьян и бдителен, а обороняющийся - подозрительно "похож на русского", к тому же, не прошёл тест: не правильно произнёс название украинского хлеба "Паляница". Проблема, как выяснилось позже, в том, что оба участника драки были украинцами.

Инцидент произошел 25 апреля. Как пишет New York Post, 36-летний Андрей Мелешков (на фото) родился и вырос на Украине, но в 2015 году переехал в США.

В тот день Мелешков праздновал день рождения в караоке-баре в Бруклине. К компании подсел агрессивно настроенный мужчина и начал оскорблять Андрея, поскольку тот «выглядел как русский» и с друзьями разговаривал по-русски. Объяснения Мелешкова, что у него русская мать, а сам он выходец из Украины и переехал в США в 2015 году, не возымели воздействия, равно как и переход на украинский язык.

Более того, агрессор потребовал от Мелешкова и его друзей произнести слово «паляница» — так как был уверен, что носители русского языка не способны правильно выговорить его.

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Тест опрашиваемый, видимо, не прошёл, так как "коренной украинец" схватил две пивные бутылки, разбил их друг об друга и набросился на соотечественника, ударив Мелешкова осколками в шею и лицо.

Завязалась драка. В итоге в дело пришлось вмешаться полиции.

Пострадавшему наложили 17 швов, а врачи скорой поздравили его со вторым днем рождения, поскольку, каким-то чудом, ему не повредили сонную артерию.


Нападавшего арестовали - им оказался 31-летний строитель Олег Сулима, живущий в Бруклине более 12 лет. Ему предъявлен ряд обвинений, от преступления на почве ненависти до домогательств и незаконного владения оружием.

А вот по утверждению адвоката разбирающегося в правильном произношении слова "паляница" Сулимы, тот сам оказался жертвой и, буквально, «мог быть убит» друзьями Мелешкова. Ведь, после нападения те, якобы, избили его подзащитного до такой степени, что его госпитализировали и подключили к искусственной вентиляции легких, и он провел на больничной койке дольше, чем его жертва.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Нью-Йорк   бар   драка   паляница   произношение   украинцы   
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84  комментария
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3k
Палыч 6 часов назад
долбоежы сами себя выпиливать начали, прелестно
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19k
Killgrave 54 минуты назад
Что по сути есть хохол ? Это чумное животное с самыми низменными потребностями и интеллектом курицы. Никаких причин причислять хохла и укров в целом к человеческой расе нет абсолютно никаких.
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1k
Antarez 2 часа назад
Всех боевых Хохлов надо депортировать и сразу записывать в тероборону. Пускай на родине бьются.
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0
Gigantes 3 часа назад
Дикие люди!
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852
VSh 3 часа назад
Это патриоты. Оба сбежали из своей страны, по 12 лет живут в сша, но пытаются резать глотки за родину.
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7k
babsbaberley 3 часа назад
По хохлятской вере слово "Паляныцця" только истинный скакуас правильно может произнести.
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433
R L 3 часа назад
Да что это за хрень такая "паляниця" блин? Везде крутят. Есть перевод?
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433
R L Eugen 2 часа назад
Спасибо большое. Я думал больница.
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5k
Shtoppi 3 часа назад
Других слов просто нет.
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1k
Motorola 3 часа назад
Борьба говна и мочи
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7k
Артём 3 часа назад
Трагическая история встречи двух русских, в силу собственного долбое....изма, считающих себя украинцами!
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108k
Москвичка 3 часа назад
Было бы совсем неплохо если они друг друга прибили.
Два биомусора.
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949
КАКАнгел 3 часа назад
так по факту оба не знают как произносится эта полевница)) если живут в америке
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949
КАКАнгел 3 часа назад
Это же хохлы тем более американские хохлы . я прям уже не знаю хохлы более низшие существа чем американские нигеры или они на одном уровне )))
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114
Baby 3 часа назад
Ну,вот! Я говорила!! Они теперь как крысы в крысоловке,друг друга грызть будут! Да ведь и не теперь сказано-хохол хитрее черта,а глупее вороны. Вот сто процентов оправдывают поговорку!... Ну, теперь они заживут! Черт черту рога не обломит!!...
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3k
YaZloy 3 часа назад
ПалянЫцЯ
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174
sergizs Миша 3 часа назад
ПолЕница дров , а каравай или батон это хлеб , что требуют сказать хохлы ,так пусть в хлеву со свиньями хрюкают .
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7k
Владимир 3 часа назад
2 дебила- это сила)
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1k
DanzelBanzel 4 часа назад
Короче два х0хлa-эмигранта подрались,живущие кучу лет на чужбине,кто из них более щирый украинец
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1k
Sergius SPb 4 часа назад
Зомбаки вонючие. Какие они на хрен нам братья? В семье не без урода?
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114
Baby Sergius SPb 3 часа назад
Никогда, никогда мы не будем братьями!!... Вот ЭТО они верно говорят-нам такие братья не нужны!! Не приведи господи опять с ними как-то контактировать!! Нии-ни-ни, никогда,никто мы друг другу!! Никаких отношений нам с ними не надо!! Всё!!! Больше никогда!!
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13k
Kucher 4 часа назад

без слов
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Motorola 4 часа назад
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Motorola 4 часа назад
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