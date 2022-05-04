Украинцы подрались в баре Нью-Йорка из-за "паляницы"

Инцидент произошел 25 апреля. Как пишет New York Post, 36-летний Андрей Мелешков (на фото) родился и вырос на Украине, но в 2015 году переехал в США.

В тот день Мелешков праздновал день рождения в караоке-баре в Бруклине. К компании подсел агрессивно настроенный мужчина и начал оскорблять Андрея, поскольку тот «выглядел как русский» и с друзьями разговаривал по-русски. Объяснения Мелешкова, что у него русская мать, а сам он выходец из Украины и переехал в США в 2015 году, не возымели воздействия, равно как и переход на украинский язык.

Более того, агрессор потребовал от Мелешкова и его друзей произнести слово «паляница» — так как был уверен, что носители русского языка не способны правильно выговорить его.