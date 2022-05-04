Пенсионер из Оренбурга подыграл телефонным мошенникам и помог силовикам их задержать

Пожилому мужчине позвонили и сказали, что его родственники попали в крупные неприятности с законом и за «решение вопроса» нужно заплатить.

Пенсионер не растерялся: он сразу понял, что разговаривает с аферистами и решил их поймать. Те ему стали заливать бедах, которые ждут его родственников и мужчина пообещал заплатить, тогда мошенники сообщили, что к нему приедет курьер, которому и надо передать деньги.

Пока он ехал, смышлённый мужик позвонил в полицию, к нему прибыли силовики и с нетерпением стали ждать приезда мошенника. Этого хмыря сразу же скрутили и доставили в отделение, даже пикнуть не успел.

И он выложил всю схему «развода» на деньги. Теперь примут и остальных членов банды.

А пенсионер молодец. Сразу видно - старая закалка.