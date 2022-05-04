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Пенсионер из Оренбурга подыграл телефонным мошенникам и помог силовикам их задержать

Пенсионер из Оренбурга подыграл телефонным мошенникам и помог силовикам их задержать

Автор:
04 мая 2022 16:26
Сообщество : Криминал
Метки: аферисты   деньги   мошенники   пенсионер   силовики   схема   
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Благодаря его помощи, «закрыли» аферистов, которые обманом выудили у людей больше миллиона рублей.

Пожилому мужчине позвонили и сказали, что его родственники попали в крупные неприятности с законом и за «решение вопроса» нужно заплатить.

Пенсионер не растерялся: он сразу понял, что разговаривает с аферистами и решил их поймать. Те ему стали заливать бедах, которые ждут его родственников и мужчина пообещал заплатить, тогда мошенники сообщили, что к нему приедет курьер, которому и надо передать деньги.

Пока он ехал, смышлённый мужик позвонил в полицию, к нему прибыли силовики и с нетерпением стали ждать приезда мошенника. Этого хмыря сразу же скрутили и доставили в отделение, даже пикнуть не успел.

И он выложил всю схему «развода» на деньги. Теперь примут и остальных членов банды.

А пенсионер молодец. Сразу видно - старая закалка.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: аферисты   деньги   мошенники   пенсионер   силовики   схема   
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51  комментарий
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1k
GoInDown 9 часов назад
Ахахахахах, приехал за деньгами))) СКА дайте премию Дарвина этому уе...ку))))
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37k
Example 6.2.6 2 часа назад
Так это ж обычный курьер. Зачастую они не в преступном даже сговоре, их просят зайти в квартиру №, и взять у гражданина Х определённую сумму, после чего чз ближайший банк заслать её на указанные реквизиты. Оплата за курьерские услуги - на карточку, или сразу себе возьмёт свои чаевые.
Если б так легко всё было, так курьера бы не брали, а следили за ним, куда он деньги понесёт, чтоб слутошить кого-нить покрупнее и по серьёзней. Мошенники тоже ж не дураки.
А начинать поиски надо с банков, откуда поступает информация, у каких пенсионеров и иных граждан, есть суммы на счетах, которыми можно поживиться. Именно из банков приходит мошенникам первичная информация, но милиция как-то не шибко активно работает в данном направлении. Для галочки и показухи в СМИ - поймали какого-то курьера сопляка, а по факту пшик.. тоже самое когда с закладчиками наркоты борются, постоянно каких то школьников или чебуреков ловят с весом, а так чтоб по серьёзному кого арестовать - так никаких вариантов.
Всерьёз думаю, что менты просто в доле с такими бизнесами, раз работа не ведётся на должном уровне.
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3k
salim777 2 часа назад
Такие же твари позвонили моему отцу 2 месяца назад. Отец - инвалид с больным сердцем. 3 клапана из 4х искусственные. Позвонили, сказали что я участник ДТП, где по моей вине серьезно пострадала женщина и если хотите уладить, то нужно заплатить миллион(!) рублей. Отцу, естественно, плохо стало. Ладно ума хватило позвонить мне. Я в это время на работе был. Суки вы безродные, ничего человеческого в вас нету. Твари. А ведь могли старика и до могилы довести. Но это мелочи же. Главное бабки поднять. Уроды...
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4k
alfii 4 часа назад
Этот телефонный бандитизм принял какие-то космические масштабы. Доверчивых людей на ровном месте обирают, доводят до инфарктов и нервных срывов. Только и слышно, как пенсионеров или кого-то еще кинули вымогатели. Ни разу не слышал, чтобы взяли организаторов этого прибыльного дела. Тут взяли пешку какую-то, да кому он на хрен сдался, он никто, таких шестерок тысячи. Это не эпизоды, это массовая история. Никаких масштабных мер правоохранителями и в целом гос.органами не предпринимается, хотя механизмов и инструментов отслеживания всех этих звонков достаточно. Вывод какой напрашивается?
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1k
Остап_Бендер_Задунайский 4 часа назад
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2k
Усач 5 часов назад
"...и помог силовикам их задержать."
Кого их? Поймали одного "расходника", который вероятно понял во что ввязался только когда его приняли. Его начальство и дальше будет гулять на свободе и горя не знать, а расходник года 3 получит так как сотрудничал со следствием.
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36
Краснодар Усач 4 часа назад
Смотря как следствие отработает. Тут ведь главное зацепится, а дальше - номера телефонов, связи, знакомые.
А срок накрутить у нас умеют. Сначала припаяют лет 5 за мошенничество, а потом будут статьи добавлять: группой лиц, по предварительному сговору, неоднократно, тут же целая банда вырисовывается, а это уже организованная преступность.
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10k
Seledochnik 5 часов назад
Этот пудель дискотечный, самое мелкое звено в той "конторе" и вряд ли он выдаст главных. Скорее всего, он даже их не знает и его самого водили за нос сбивая следы.
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16k
Toxictofa 6 часов назад
Молодец дед!
Так их, пи.д.арасов!
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4k
bumtester 7 часов назад
Видно, что взяли дропа-малолетку. Который никого не знает, ни с кем не связан. Как только его взяли, бенефициары схемы скинули все номера по которым общались с ним, и уже завтра найдут другого дропа.
Раскрутить схему, взяв дропа невозможно. Это расходники.
Точно также как и закладчики наркоты
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8k
alex9845 7 часов назад
Честный человек живущий по закону не будет слать денег бог знает кому, чтобы решили проблему вне закона.Если ваш родственник накосячил то должен отвечать по закону, так это делается у нормальных людей.
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52k
igor 8 часов назад
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5k
Shtoppi 8 часов назад
Долбоклюй нелепый, больше и сказать нечего.
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949
КАКАнгел 8 часов назад
сажать а по хорошему бы расстреливать надо их.
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445
Просто прохожий 8 часов назад
Я не оправдываю мошенников, они должны быть наказаны ОДНОЗНАЧНО. Но это их бизнес, пока есть люди-сволочи и без принципов бизнес будет существовать. Человеку звонят и говорят что его сын(дочь, родственник...) убил человека, или насмерть задавил мать с 2умя детьми насмерть, но за деньги могут освободить(замять) и чел соглашается сразу платить... Ну и как назвать такого подонка?
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−7
Александр Гуревич 8 часов назад
на суде скажет, что ничего не знает, запугали полицаи и на свободу с чистой совестью.....
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1k
vijilante 8 часов назад
Бесит,пистец слово : "силовик".
Знакомые менты,к стати,на него обижаются.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
49
Витаминка 8 часов назад
Их надо посадить не за то, что людей "разводили", а за то что дураки, и так глупо попались. Да ещё и сами про свои бывшие грешки всё выложили.
Нормальные бы мошеники - никогда бы не стали засылать курьером одного из своих. Они бы использовали какого-нибудь мальчишечку "в темную". Так чтобы он не знал, не видел их самих. И если бы его повязали, они бы не попались.
А если бы попались, то нормальные мошеники не стали бы колоться во всех прошлых грехах. А стояли бы на том, что это первый раз, "бес попутал, прости, дяденька милиционер, засранцев".
И в конце-концов отделались бы "условкой".
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70k
Пётровыч 8 часов назад
Курьер, это же курьер! Выложите видео где валят организаторов!
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
2k
8k
сеньор Леонсио 9 часов назад
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42k
Андрей 9 часов назад
И он выложил всю схему «развода» на деньги. Теперь примут и остальных членов банды.
__________________________________________________________

Интересно, как они примут остальных?
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August

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