Пенсионер из Оренбурга подыграл телефонным мошенникам и помог силовикам их задержать

Благодаря его помощи, «закрыли» аферистов, которые обманом выудили у людей больше миллиона рублей.
Пожилому мужчине позвонили и сказали, что его родственники попали в крупные неприятности с законом и за «решение вопроса» нужно заплатить.
Пенсионер не растерялся: он сразу понял, что разговаривает с аферистами и решил их поймать. Те ему стали заливать бедах, которые ждут его родственников и мужчина пообещал заплатить, тогда мошенники сообщили, что к нему приедет курьер, которому и надо передать деньги.
Пока он ехал, смышлённый мужик позвонил в полицию, к нему прибыли силовики и с нетерпением стали ждать приезда мошенника. Этого хмыря сразу же скрутили и доставили в отделение, даже пикнуть не успел.
И он выложил всю схему «развода» на деньги. Теперь примут и остальных членов банды.
А пенсионер молодец. Сразу видно - старая закалка.
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АНТИФИШКИ
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Если б так легко всё было, так курьера бы не брали, а следили за ним, куда он деньги понесёт, чтоб слутошить кого-нить покрупнее и по серьёзней. Мошенники тоже ж не дураки.
А начинать поиски надо с банков, откуда поступает информация, у каких пенсионеров и иных граждан, есть суммы на счетах, которыми можно поживиться. Именно из банков приходит мошенникам первичная информация, но милиция как-то не шибко активно работает в данном направлении. Для галочки и показухи в СМИ - поймали какого-то курьера сопляка, а по факту пшик.. тоже самое когда с закладчиками наркоты борются, постоянно каких то школьников или чебуреков ловят с весом, а так чтоб по серьёзному кого арестовать - так никаких вариантов.
Всерьёз думаю, что менты просто в доле с такими бизнесами, раз работа не ведётся на должном уровне.
Кого их? Поймали одного "расходника", который вероятно понял во что ввязался только когда его приняли. Его начальство и дальше будет гулять на свободе и горя не знать, а расходник года 3 получит так как сотрудничал со следствием.
А срок накрутить у нас умеют. Сначала припаяют лет 5 за мошенничество, а потом будут статьи добавлять: группой лиц, по предварительному сговору, неоднократно, тут же целая банда вырисовывается, а это уже организованная преступность.
Так их, пи.д.арасов!
Раскрутить схему, взяв дропа невозможно. Это расходники.
Точно также как и закладчики наркоты
Знакомые менты,к стати,на него обижаются.
Просто : пидрило мусорыльское или как говорят в Картофельном царстве : фашист-лукашист или просто : МИЛИЦИОНЕР.
Нормальные бы мошеники - никогда бы не стали засылать курьером одного из своих. Они бы использовали какого-нибудь мальчишечку "в темную". Так чтобы он не знал, не видел их самих. И если бы его повязали, они бы не попались.
А если бы попались, то нормальные мошеники не стали бы колоться во всех прошлых грехах. А стояли бы на том, что это первый раз, "бес попутал, прости, дяденька милиционер, засранцев".
И в конце-концов отделались бы "условкой".
я пытаюсь донести мысль, что мошенники тоже не идиоты, они не будут светиться. если у них нет левой однодневки, значит выведут бабло другим путем
Курьер пришел, взял деньги, перечислил на карту, получил процент в день. Он не грабил не разводил не мошенничал, да и заказчиков не видел в лицо.)))
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Интересно, как они примут остальных?