FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жизнь в США 893 поста • 245 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жизнь в США
Хватай и беги: как проходит "чёрная пятница" в Калифорнии

Хватай и беги: как проходит "чёрная пятница" в Калифорнии

Автор:
02 декабря 2022 10:10
Сообщество : Жизнь в США
Метки: США   Чёрная пятница   америка   видео   интересное   кражи   негры   фото   
1749
1
3

Чернокожие жители Калифорнии думают, что "чёрная пятница" - это праздник для них. Они заходят в магазины и выносят оттуда товары, даже не пытаясь заплатить.

В Америке началась "чёрная пятница". В эти дни люди могут купить товары с большой скидкой. Однако не все хотят платить. В Калифорнии чернокожие жители в чёрную пятницу позволяют себе воровать товары прямо на глазах у продавцов. Два афроамериканца ворвались в магазин Apple store в США, штат Калифорния, и «обзавелись» новыми телефонами и ноутбуками; мужчины быстро и деловито поснимали выставочные телефоны с витрин.

Мужчины вырывали закреплённые модели iPhone, выдёргивая шнуры. Обоих афроамериканцев не смутили люди, они расталкивали рассматривающих новые модели людей, чтобы кинуть телефоны в рюкзак. Некоторую технику американцы швыряли на пол.

А вот ещё один чернокожий калифорниец, который решил поживиться в чёрную пятницу. Правда он пришёл не в магазин техники, а в обычный супермаркет. Мужчина в сумку складывал всё, что нашёл на полках. Дезодоранты, шампуни, гели для душа. Зачем ем столько?

А "покупатель" с этого видео даже не торопится и не пытается убегать. Он просто хватает товары и идёт к выходу, минуя кассы. Он знает, что ему никто ничего не сделает.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жизнь в США"
Метки: США   Чёрная пятница   америка   видео   интересное   кражи   негры   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Очевидно же что черная пятница для черных!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
Татьяна Баженова 8 минут назад
Может, не надо было день распродажи связывать с цветом? Тут как ни назови, могут неправильно понять разные слои населения: чёрные, голубые или красные. Представляете, что бы творилось в "голубую пятницу"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Alex 11 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Оксид Бетона 12 минут назад
Молодцы! Хорошие ребята.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Кот Баюн Полчаса назад
а че так можно было? даже ни кто не пытался остановить, вот он демократий в самом соку! :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Sama Полчаса назад
Автор - расист, у черных в США каждый день праздник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Роман Полчаса назад
Сотрудники похоже не дергаются, так как им за охрану не платят. В принципе правильно с их стороны. Их дело продать товар, а не рисковать здоровьем за него, тем более товар скорее всего застрахован. Это проблема властей все же.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
DumDum Полчаса назад
"Зачем ем столько?" - постоянно задаюсь этим вопросом...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vfrcbvec 44 минуты назад
Все "белые" или мне показалось?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Светлана 45 минут назад
А что происходит? Полный зал персонала и никто даже за руку не поймал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Leo Sun 48 минут назад
"Чернокожие жители Калифорнии думают, что "чёрная пятница" - это праздник для них".

Это автор почему-то думает, что чернокожие жители Калифорнии думают, что "чёрная пятница" - это праздник для них. На самом деле они ведут себя так и в среду, и в четверг, и в воскресенье. "Лутинг" называется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir 50 минут назад
продолжайте в том же духе, дальше больше и больше
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® 51 минуту назад
Во втором ролике вонючка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Инквизитор РФ 56 минут назад
Демократия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
K_II_T Час назад
Меня очень смущает отсутствие видео с камер наблюдения.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Hugo_RnD Час назад
ну так там же сейчас, если украдено меньше, чем на 1килодоллар, то полицаи даже не приезжают по вызову.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Ivan 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
dima423 2 часа назад
красота... молодцы, так держать)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Шурман 2 часа назад
Видео старые , причем здесь черная пятница ? ну если они черные может быть . Или это связано с тем что сегодня пятница ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
59k
pynh 2 часа назад
Нигер спер что-то черное в черную пятницу. Так мило.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
317893



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
«Арктическая база» без современных технологий: как живут оленеводы
«Арктическая база» без современных технологий: как живут оленеводы
Набирающие популярность в сообществах
Жизненные комиксы о том, что у всего есть обратная сторона
Жизненные комиксы о том, что у всего есть обратная сторона
Какой формы наша Вселенная? Ответ вас может несколько удивить
Какой формы наша Вселенная? Ответ вас может несколько удивить
Праздник к нам приходит!
Праздник к нам приходит!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Возраст до 30 самый прекрасный

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Прикол#факты#дтп#картинки#автомир#Прошлое#Жизнь#в мире#авто аварии
#фото#история#интересное#забавно#позитив#подборка#СССР#собака#кино#Ynews
#интересно#люди#животные#автомобили#улыбнуло#Приколы#США#аварии#коты#познавательно
Праздник к нам приходит! Праздник к нам приходит! На пляже США прохожие обнаружили живое существо, похожее на мозг На пляже США прохожие обнаружили живое существо, похожее на мозг В Майами женщина прошлась голой прямо в аэропорту В Майами женщина прошлась голой прямо в аэропорту Во время беспорядков в Нью-Йорке полицейский разбил голову пожилому мужчине Во время беспорядков в Нью-Йорке полицейский разбил голову пожилому мужчине Пентагон опубликовал официальное видео с НЛО Пентагон опубликовал официальное видео с НЛО В платных выборах за пост мэра борются собака и козёл В платных выборах за пост мэра борются собака и козёл

На что жалуетесь?

Вернуться