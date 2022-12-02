Хватай и беги: как проходит "чёрная пятница" в Калифорнии

В Америке началась "чёрная пятница". В эти дни люди могут купить товары с большой скидкой. Однако не все хотят платить. В Калифорнии чернокожие жители в чёрную пятницу позволяют себе воровать товары прямо на глазах у продавцов. Два афроамериканца ворвались в магазин Apple store в США, штат Калифорния, и «обзавелись» новыми телефонами и ноутбуками; мужчины быстро и деловито поснимали выставочные телефоны с витрин.