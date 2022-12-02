Хватай и беги: как проходит "чёрная пятница" в Калифорнии

Чернокожие жители Калифорнии думают, что "чёрная пятница" - это праздник для них. Они заходят в магазины и выносят оттуда товары, даже не пытаясь заплатить.
В Америке началась "чёрная пятница". В эти дни люди могут купить товары с большой скидкой. Однако не все хотят платить. В Калифорнии чернокожие жители в чёрную пятницу позволяют себе воровать товары прямо на глазах у продавцов. Два афроамериканца ворвались в магазин Apple store в США, штат Калифорния, и «обзавелись» новыми телефонами и ноутбуками; мужчины быстро и деловито поснимали выставочные телефоны с витрин.
Мужчины вырывали закреплённые модели iPhone, выдёргивая шнуры. Обоих афроамериканцев не смутили люди, они расталкивали рассматривающих новые модели людей, чтобы кинуть телефоны в рюкзак. Некоторую технику американцы швыряли на пол.
А вот ещё один чернокожий калифорниец, который решил поживиться в чёрную пятницу. Правда он пришёл не в магазин техники, а в обычный супермаркет. Мужчина в сумку складывал всё, что нашёл на полках. Дезодоранты, шампуни, гели для душа. Зачем ем столько?
А "покупатель" с этого видео даже не торопится и не пытается убегать. Он просто хватает товары и идёт к выходу, минуя кассы. Он знает, что ему никто ничего не сделает.
Источник:
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Это автор почему-то думает, что чернокожие жители Калифорнии думают, что "чёрная пятница" - это праздник для них. На самом деле они ведут себя так и в среду, и в четверг, и в воскресенье. "Лутинг" называется.