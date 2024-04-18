Как выглядят питомцы до и после включения режима «любопытной Варвары»

Посмотрите, какие позы готовы принимать коты и собаки, лишь бы удовлетворить своё желание.
Наши любимые питомцы никогда не перестанут удивлять нас своими забавными привычками и повадками. Жизнь с ними никогда не будет скучной, ведь они найдут чем ненароком повеселить хозяев. С этим согласны и пользователи ТикТока, которые открыли новый тренд «Я не любопытный» (I’m not nosey). В нём они делятся фотографиями своих любимцев в обычном состоянии и застуканными на подслушивании и подсматривании, что доказывает совсем обратное — животные очень любопытны, и зачастую это принимает забавные формы.
Тысяча и одно доказательство, что она совсем не любопытна.
Вот так попка!
В такой позе он похож на сутулого старичка.
Честно говоря, понятия не имею, как она вообще туда забирается. Это безумие.
Трое из ларца. С такими не соскучишься!
Она будет совать свой нос во все дела.
И, судя по всему, смотреть на всех осуждающе, потому что разведала про все скелетики.
Когда молодые соседи начали ругаться прямо во дворе, а вы со второй половинкой не можете сдержать любопытство и не подслушать.
Кошка Латте готова на всё, чтобы быть в курсе последних событий.
Ничто не должно мешать обзору.
Источник:
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