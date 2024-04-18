Как выглядят питомцы до и после включения режима «любопытной Варвары»

Наши любимые питомцы никогда не перестанут удивлять нас своими забавными привычками и повадками. Жизнь с ними никогда не будет скучной, ведь они найдут чем ненароком повеселить хозяев. С этим согласны и пользователи ТикТока, которые открыли новый тренд «Я не любопытный» (I’m not nosey). В нём они делятся фотографиями своих любимцев в обычном состоянии и застуканными на подслушивании и подсматривании, что доказывает совсем обратное — животные очень любопытны, и зачастую это принимает забавные формы.